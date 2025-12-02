Спокойно пойду к стенке: Запашный объяснил, за что уважает уехавших артистов

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о том, что для него значит патриотизм. Он подчеркнул, что честность с самим собой важнее приспособления к обстоятельствам ради выгоды.

Дрессировщик Эдгард Запашный

Для Эдгарда Запашного патриотизм — это не лозунги и не формальные поступки, а честность с самим собой. Дрессировщик убеждён, что приспособление ради "получения дивидендов" не имеет для него смысла и никогда не станет его жизненной позицией.

"Я в этом глубоко убежден, и я не буду переобуваться. Я не буду приспосабливаться", — отметил дрессировщик в шоу "Эмпатия Манучи" актёра Вячеслава Манучарова.

Запашный пояснил, что готов отстаивать свои убеждения даже в трудные времена. Если когда-либо в России появятся обстоятельства, при которых его будут пытаться "прижать к стенке", он не станет отрицать свои слова и принципы.

"Мне 49 лет, я же должен разбираться в том, что говорю. Поэтому я спокойно пойду к стенке, если такие времена", — добавил Эдгард.

Для него важно, чтобы действия и слова совпадали, а личные принципы не зависели от политической или социальной конъюнктуры. Такой подход к патриотизму отражает внутреннюю честность и стойкость характера.

Отношение к уехавшим из страны

Дрессировщик также отметил, что больше уважает людей, которые покидают Россию, но при этом открыто высказывают свою позицию. Запашный считает, что молчание или пассивное согласие с обстоятельствами менее достойны уважения, чем честная и смелая позиция.

"Я считаю более достойными уважения тех, кто уехал и честно выражает своё мнение, а не тех, кто предпочитает отмалчиваться", — подчеркнул он.

Этот взгляд отражает его принципиальную позицию и отношение к личной ответственности. Запашный делает акцент на том, что истинный патриотизм — это не только любовь к стране, но и умение сохранять собственные убеждения, даже если они не совпадают с мнением большинства.

Ситуация с нападением льва

Ранее Эдгард Запашный комментировал инцидент с нападением льва на основателя зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Он заявлял, что убивать животное в такой ситуации было бы непрофессионально и необоснованно.

"Ни один специалист не станет брать на себя ответственность за убийство животного, которое действовало на собственной территории и проявляло естественное поведение для хищника", — отметил Запашный.

Он подчеркнул, что в сети появилось множество предположений о том, что льва могут усыпить или застрелить после инцидента. Дрессировщик считает, что такие решения не соответствуют профессиональной этике и не учитывают специфику поведения диких животных.

"Любой хищник, оказавшийся в стрессовой ситуации на своей территории, действует естественно. Наказывать его за инстинкты — неправильно", — добавил он.

Плюсы и минусы открытой позиции

Эдгард Запашный своим примером показывает, что честная позиция имеет свои плюсы:

Сохраняется внутреннее спокойствие и уверенность в своих принципах. Укрепляется личная репутация и уважение со стороны окружающих. Стремление к честности помогает принимать морально взвешенные решения.

Минусы тоже присутствуют:

Возможность конфликта с общественным мнением или властью. Необходимость выдерживать критику и давление. Иногда приходится идти на риск ради сохранения принципов.

Советы шаг за шагом для сохранения принципов

Определите свои ценности и ключевые убеждения. Не поддавайтесь давлению ради краткосрочной выгоды. Анализируйте последствия своих слов и действий. Оставайтесь честными с собой и окружающими. Уважайте чужую позицию, но не изменяйте своей. Будьте готовы к трудностям и вызовам. Сохраняйте внутреннюю гармонию и спокойствие в любых обстоятельствах.

Популярные вопросы о личной позиции и патриотизме

Как определить свои личные принципы? — Начните с честной оценки своих ценностей и убеждений. Стоит ли сохранять принципиальную позицию в трудные времена? — Да, если это не противоречит законам и не наносит вреда другим. Что делать, если общество не принимает ваши убеждения? — Сохраняйте уважение к другим, но не изменяйте своим принципам.