Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число туристов в Греции осенью достигло рекордных значений — CNN
Вот как вода формирует облака и влияет на глубинные процессы на Юпитере — учёные
В октябре 2025 года количество отказов по потребительским займам достигло 76% — НБКИ
Полезные виды консервов для ежедневного меню перечислили диетологи — Verywellhealth
Мульча удерживает тепло корней в бесснежные зимы — "Наши 6 соток"
С 1 декабря запрещено ездить на летних шинах зимой
Оливковое масло снижает воспаление и укрепляет сердце — Лорен Манакер
Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес
Неправильный подбор белья усиливает складки на спине

Спокойно пойду к стенке: Запашный объяснил, за что уважает уехавших артистов

Запашный заявил, что уехавшие артисты с позицией вызывают у него уважение
4:41
Шоу-бизнес

Известный российский дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о том, что для него значит патриотизм. Он подчеркнул, что честность с самим собой важнее приспособления к обстоятельствам ради выгоды.

Дрессировщик Эдгард Запашный
Фото: ВК-аккаунт Эдгарда Запашного by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дрессировщик Эдгард Запашный

Для Эдгарда Запашного патриотизм — это не лозунги и не формальные поступки, а честность с самим собой. Дрессировщик убеждён, что приспособление ради "получения дивидендов" не имеет для него смысла и никогда не станет его жизненной позицией.

"Я в этом глубоко убежден, и я не буду переобуваться. Я не буду приспосабливаться", — отметил дрессировщик в шоу "Эмпатия Манучи" актёра Вячеслава Манучарова.

Запашный пояснил, что готов отстаивать свои убеждения даже в трудные времена. Если когда-либо в России появятся обстоятельства, при которых его будут пытаться "прижать к стенке", он не станет отрицать свои слова и принципы.

"Мне 49 лет, я же должен разбираться в том, что говорю. Поэтому я спокойно пойду к стенке, если такие времена", — добавил Эдгард.

Для него важно, чтобы действия и слова совпадали, а личные принципы не зависели от политической или социальной конъюнктуры. Такой подход к патриотизму отражает внутреннюю честность и стойкость характера.

Отношение к уехавшим из страны

Дрессировщик также отметил, что больше уважает людей, которые покидают Россию, но при этом открыто высказывают свою позицию. Запашный считает, что молчание или пассивное согласие с обстоятельствами менее достойны уважения, чем честная и смелая позиция.

"Я считаю более достойными уважения тех, кто уехал и честно выражает своё мнение, а не тех, кто предпочитает отмалчиваться", — подчеркнул он.

Этот взгляд отражает его принципиальную позицию и отношение к личной ответственности. Запашный делает акцент на том, что истинный патриотизм — это не только любовь к стране, но и умение сохранять собственные убеждения, даже если они не совпадают с мнением большинства.

Ситуация с нападением льва

Ранее Эдгард Запашный комментировал инцидент с нападением льва на основателя зоопарка "Сказка" и сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова. Он заявлял, что убивать животное в такой ситуации было бы непрофессионально и необоснованно.

"Ни один специалист не станет брать на себя ответственность за убийство животного, которое действовало на собственной территории и проявляло естественное поведение для хищника", — отметил Запашный.

Он подчеркнул, что в сети появилось множество предположений о том, что льва могут усыпить или застрелить после инцидента. Дрессировщик считает, что такие решения не соответствуют профессиональной этике и не учитывают специфику поведения диких животных.

"Любой хищник, оказавшийся в стрессовой ситуации на своей территории, действует естественно. Наказывать его за инстинкты — неправильно", — добавил он.

Плюсы и минусы открытой позиции

Эдгард Запашный своим примером показывает, что честная позиция имеет свои плюсы:

  1. Сохраняется внутреннее спокойствие и уверенность в своих принципах.

  2. Укрепляется личная репутация и уважение со стороны окружающих.

  3. Стремление к честности помогает принимать морально взвешенные решения.

Минусы тоже присутствуют:

  1. Возможность конфликта с общественным мнением или властью.

  2. Необходимость выдерживать критику и давление.

  3. Иногда приходится идти на риск ради сохранения принципов.

Советы шаг за шагом для сохранения принципов

  1. Определите свои ценности и ключевые убеждения.

  2. Не поддавайтесь давлению ради краткосрочной выгоды.

  3. Анализируйте последствия своих слов и действий.

  4. Оставайтесь честными с собой и окружающими.

  5. Уважайте чужую позицию, но не изменяйте своей.

  6. Будьте готовы к трудностям и вызовам.

  7. Сохраняйте внутреннюю гармонию и спокойствие в любых обстоятельствах.

Популярные вопросы о личной позиции и патриотизме

  1. Как определить свои личные принципы? — Начните с честной оценки своих ценностей и убеждений.

  2. Стоит ли сохранять принципиальную позицию в трудные времена? — Да, если это не противоречит законам и не наносит вреда другим.

  3. Что делать, если общество не принимает ваши убеждения? — Сохраняйте уважение к другим, но не изменяйте своим принципам.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Авто
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Наука и техника
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
Рынок сквалена ставит акул на грань вымирания — CNN
Наука и техника
Рынок сквалена ставит акул на грань вымирания — CNN
Популярное
Чёрная метка с небес: опасные лица получают у ворон свой срок — и он тянется годами

Она не прощает обид и помнит лица годами: учёные выяснили, что одна из самых умных птиц способна мстить даже спустя 17 лет.

Вороны способны различать людей по лицам спустя годы — профессор Джон Марзлафф
У певца Алексея Глызина спустя годы отыскалась внебрачная дочь
ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь
Сотни моржей на суше — знак беды: спутник уловил в Арктике тревожный новый контур
Визит Путина в Индию: Запад в гневе, но Нью-Дели стоит на своём
Предания связывают страну итбараков с районами Северной России Игорь Буккер Утренняя зарядка улучшает метаболизм зимой — врач-физиотерапевт Ольга Берестова Валерия Жемчугова Индия выбирает Россию: Путин везёт военные контракты и энергетическое сотрудничество Любовь Степушова
Россия вводит новые экспортные ограничения на критически важные материалы
Будущее морских ветропарков под вопросом: причины экономических проблем
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Теракт на КТК принёс Казахстану миллиарды ущерба и политические последствия
Последние материалы
Подняты артефакты с галеона Сан-Хосе — антрополог Кайседо Фернандес
Морские леопарды нападают на пингвинов и других тюленей в Антарктике — биологи
Неправильный подбор белья усиливает складки на спине
Гирлянды нужно сдавать в центры приёма электронных отходов — idealista
Запашный заявил, что уехавшие артисты с позицией вызывают у него уважение
"Норникель" планирует продать золоторудное месторождение в Забайкальском крае
Порода не влияет на уровень агрессии у собак — Американская ветеринарная ассоциация
Пассажиры Air France раскритиковали скудное питание в эконом-классе
Для посола скумбрии достаточно 10 минут подготовки — "Наш уютный дом"
Учёные нашли способ "услышать" тёмные века Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.