У меня нет помощниц: почему Бабкина отказалась от пышного торжества в Новый год

Надежда Бабкина решила традиционно отметить Новый год без роскоши
4:33
Шоу-бизнес

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о том, как планирует встретить Новый год в этом году. Артистка подчеркнула, что предпочитает семейные традиции и простоту в праздновании.

Певица Надежда Бабкина
Фото: ВК-аккаунт Надежды Бабкиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Надежда Бабкина

Создатель и руководитель ансамбля "Русская песня", признаётся, что Новый год — её самый любимый праздник. Каждый год она старается заранее записывать выступления для телевизионных новогодних программ, чтобы 31 декабря полностью посвятить время семье. Артистка отмечает, что именно домашняя атмосфера делает праздник особенным и уютным.

"Нет у меня никаких помощниц, поваров. Всё я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты. А что ещё нужно? Излишняя роскошь сейчас не нужна", — цитирует слова звезды "Общественная Служба Новостей".

Бабкина считает, что празднование должно быть тёплым и душевным, поэтому она предпочитает готовить всё самостоятельно. По её словам, участие в подготовке стола делает праздник более живым и объединяет семью за одним столом.

Ранее сообщалось, что певица Надежда Кадышева может завершить концертную деятельность.

Экологический подход к празднику

В этом году артистка решила установить искусственную ель вместо живой, подчеркнув свою заботу об окружающей среде. Это решение является частью её подхода к экологичной жизни и бережному отношению к природе.

"Я подумала, что если каждый из нас проявит немного заботы о лесах, это уже будет значимо. Искусственная ель — хороший вариант для праздника, а природа останется нетронутой", — рассказывает Бабкина.

Артистка отмечает, что традиционные украшения, гирлянды и игрушки на ёлке создают ту самую атмосферу праздника, не уступая живой ели.

Семейный праздник и личные привычки

Надежда Бабкина уделяет особое внимание семейным традициям, предпочитая проводить новогодние вечера в кругу близких. Она любит готовить, украшать дом, создавать уютную атмосферу и наблюдать за радостью родных.

"Главное в празднике — тепло души и радость близких. Не важно, сколько роскоши вокруг, важно, чтобы все чувствовали себя счастливыми и уютно", — подчеркивает народная артистка.

Артистка также предпочитает минимализм в нарядах и праздничной сервировке стола, считая, что лишняя помпезность может отвлекать от главного — общения с близкими.

Плюсы и минусы семейного праздника дома

Выбор скромного празднования дома имеет свои преимущества:

  1. Возможность полностью посвятить время семье и близким.

  2. Контроль над меню и атмосферой, возможность сохранить традиции.

  3. Экологичность и минимизация излишних расходов.

Однако есть и свои нюансы:

  1. Полная подготовка ложится на плечи хозяев, что требует времени и сил.

  2. Меньше ярких шоу и внешнего блеска, которые присутствуют на массовых праздниках.

  3. Необходимость заранее планировать все развлечения и блюда.

Советы шаг за шагом для комфортного празднования дома

  1. Планируйте меню заранее, чтобы все блюда были приготовлены вовремя.

  2. Выбирайте экологичные украшения, учитывая бережное отношение к природе.

  3. Подготовьте развлечения и игры для всех возрастов.

  4. Придерживайтесь семейных традиций, которые приносят радость.

  5. Создавайте уют с помощью света, музыки и декора.

  6. Не перегружайте стол лишними блюдами — достаточно традиционного набора.

  7. Наслаждайтесь моментом и общением с близкими, оставляя бытовые заботы в стороне.

Популярные вопросы о семейном праздновании

  1. Как выбрать подходящую искусственную ёлку? — Ориентируйтесь на размер помещения, качество материалов и устойчивость конструкции.

  2. Сколько блюд стоит готовить для новогоднего стола? — Достаточно 5-7 традиционных блюд, включая салаты, горячее и десерты.

  3. Какие традиции можно сохранить, если празднуешь дома? — Украшение стола, приготовление любимых блюд и совместные игры с близкими.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
