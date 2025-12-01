У меня нет помощниц: почему Бабкина отказалась от пышного торжества в Новый год

Народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о том, как планирует встретить Новый год в этом году. Артистка подчеркнула, что предпочитает семейные традиции и простоту в праздновании.
Создатель и руководитель ансамбля "Русская песня", признаётся, что Новый год — её самый любимый праздник. Каждый год она старается заранее записывать выступления для телевизионных новогодних программ, чтобы 31 декабря полностью посвятить время семье. Артистка отмечает, что именно домашняя атмосфера делает праздник особенным и уютным.
"Нет у меня никаких помощниц, поваров. Всё я лично должна состряпать, чтобы все с удовольствием ели. Стол праздничный — самый традиционный. Это сельдь под шубой, оливье, напитки, горячие блюда, мясо запеченное, фрукты и десерты. А что ещё нужно? Излишняя роскошь сейчас не нужна", — цитирует слова звезды "Общественная Служба Новостей".
Бабкина считает, что празднование должно быть тёплым и душевным, поэтому она предпочитает готовить всё самостоятельно. По её словам, участие в подготовке стола делает праздник более живым и объединяет семью за одним столом.
В этом году артистка решила установить искусственную ель вместо живой, подчеркнув свою заботу об окружающей среде. Это решение является частью её подхода к экологичной жизни и бережному отношению к природе.
"Я подумала, что если каждый из нас проявит немного заботы о лесах, это уже будет значимо. Искусственная ель — хороший вариант для праздника, а природа останется нетронутой", — рассказывает Бабкина.
Артистка отмечает, что традиционные украшения, гирлянды и игрушки на ёлке создают ту самую атмосферу праздника, не уступая живой ели.
Надежда Бабкина уделяет особое внимание семейным традициям, предпочитая проводить новогодние вечера в кругу близких. Она любит готовить, украшать дом, создавать уютную атмосферу и наблюдать за радостью родных.
"Главное в празднике — тепло души и радость близких. Не важно, сколько роскоши вокруг, важно, чтобы все чувствовали себя счастливыми и уютно", — подчеркивает народная артистка.
Артистка также предпочитает минимализм в нарядах и праздничной сервировке стола, считая, что лишняя помпезность может отвлекать от главного — общения с близкими.
Выбор скромного празднования дома имеет свои преимущества:
Возможность полностью посвятить время семье и близким.
Контроль над меню и атмосферой, возможность сохранить традиции.
Экологичность и минимизация излишних расходов.
Однако есть и свои нюансы:
Полная подготовка ложится на плечи хозяев, что требует времени и сил.
Меньше ярких шоу и внешнего блеска, которые присутствуют на массовых праздниках.
Необходимость заранее планировать все развлечения и блюда.
Планируйте меню заранее, чтобы все блюда были приготовлены вовремя.
Выбирайте экологичные украшения, учитывая бережное отношение к природе.
Подготовьте развлечения и игры для всех возрастов.
Придерживайтесь семейных традиций, которые приносят радость.
Создавайте уют с помощью света, музыки и декора.
Не перегружайте стол лишними блюдами — достаточно традиционного набора.
Наслаждайтесь моментом и общением с близкими, оставляя бытовые заботы в стороне.
Как выбрать подходящую искусственную ёлку? — Ориентируйтесь на размер помещения, качество материалов и устойчивость конструкции.
Сколько блюд стоит готовить для новогоднего стола? — Достаточно 5-7 традиционных блюд, включая салаты, горячее и десерты.
Какие традиции можно сохранить, если празднуешь дома? — Украшение стола, приготовление любимых блюд и совместные игры с близкими.
