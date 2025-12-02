Шокирующее признание: почему Проклова считает, что у неё выкрали ребёнка в роддоме

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Проклова заявила, что её ребёнка могли выкрасть в роддоме
5:07
Шоу-бизнес

Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о своей личной жизни и трагических событиях прошлого, включая смерть новорожденного сына. В студии "Пусть говорят" актриса призналась, что мысли о ребёнке до сих пор вызывают у нее боль и тревогу. 

Актриса Елена Проклова
Фото: ВК-аккаунт Елены Прокловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Елена Проклова

Актриса поделилась, что после разрыва в 2015 году с мужем они постепенно наладили контакт. Сегодня пара проводит много времени вместе, обсуждая возможные варианты совместного будущего и вспоминая прошлое. Одной из самых болезненных тем для обоих стала потеря новорождённого сына.

"Нам сына не отдали, хотя обязаны были выдать для похорон. А просто сказали: "Ребёнок умер". Когда думаю об этом, рассуждаю. А вдруг он и жив? Первый раз в жизни произношу эти слова, хотя в голове они всегда были", — сказал экс-супруг актрисы Андрей Тришин в эфире программы "Пусть говорят".

Эти слова бывшего мужа шокировали даже ведущего Дмитрия Борисова. Тема утраты до сих пор вызывает сильные эмоции у Андрея, поэтому внимательное изучение деталей является важным.

Размышления Елены Прокловой

Для Елены эта тема остаётся крайне болезненной, и актриса признаётся, что редко обсуждает её даже с близкими. Услышав признание бывшего супруга в эфире, она была удивлена и тронута.

"Мы об этом никогда не говорили, и тут я слышу об этом с экрана от Андрея… Самой удивительно! Я тоже иногда думаю, что он жив. Особенно, когда читаю статьи и слышу разговоры, как подменяют детей, обманывают родителей. Тогда и думаю: а вдруг он жив? Мне бы так этого хотелось. Главное, чтобы он рос в хорошей семье, если выжил. А если нет — такие страшные жизненные вещи гораздо больше скрепляют, чем положенные к ногам богатства", — отметила актриса.

Актриса также рассказала, что у неё должно было быть пять детей, включая двух мальчиков-близнецов, которые тоже умерли. Эти воспоминания остаются источником боли, но также формируют её взгляд на ценность жизни и семьи.

Встреча с Геннадием Малаховым

В студии "Пусть говорят" Елена Проклова впервые за долгое время встретилась с ведущим Геннадием Малаховым, с которым работала много лет. Встреча сопровождалась тёплыми шутками и воспоминаниями.

"Чего ты такой толстый стал?!" — воскликнула актриса.
"Занимаюсь особой гимнастикой, благодаря чему увеличиваюсь в размерах", — пошутил Малахов.

Дмитрий Борисов не удержался от прямого вопроса о романтической истории между актрисой и Малаховым:

"Конечно роман был!" — признался ведущий.

Вспоминая совместную работу, Малахов отметил, что Елена часто давала ему советы, включая кулинарные, например, рецепт тыквенного супа, который он полюбил.

Скандальные откровения о домогательствах

Ранее Елена Проклова рассказывала о случаях домогательств со стороны известных коллег во время съемок. По мнению многих, речь шла об актёре Олеге Табакове. Эти признания вызвали резонанс в СМИ и критику со стороны общественности, поскольку касались умершей легенды кино.

Плюсы и минусы публичного обсуждения трагедий

Публичные откровения о личных трагедиях имеют свои положительные стороны:

  1. Позволяют актрисе открыто выражать эмоции и делиться переживаниями.

  2. Помогают аудитории понять человеческую сторону публичных фигур.

  3. Содействуют обсуждению важных социальных тем, таких как потеря ребёнка и переживание горя.

Однако есть и негативные последствия:

  1. Риск критики и осуждения со стороны общественности.

  2. Углубление травматических воспоминаний для самих участников.

  3. Медийное давление может мешать восстановлению личной жизни и отношений.

Советы шаг за шагом для преодоления горя

  1. Говорите о переживаниях с близкими или специалистами.

  2. Не избегайте воспоминаний, но контролируйте эмоциональную нагрузку.

  3. Используйте творчество или дневник для выражения эмоций.

  4. Поддерживайте близкие связи с родными и друзьями.

  5. При необходимости обращайтесь за психологической помощью.

  6. Создавайте новые семейные традиции для укрепления отношений.

  7. Помните о значении позитивных воспоминаний и достижений.

Популярные вопросы о переживании утраты

  1. Как родителям справиться с потерей ребёнка? — Важно не замалчивать боль и искать поддержку у психологов или родных.

  2. Можно ли продолжать семейную жизнь после трагедии? — Да, при открытом общении и взаимоподдержке.

  3. Как публичные признания влияют на психологическое состояние? — Могут облегчить внутреннее напряжение, но иногда усиливают стресс.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
