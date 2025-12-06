Год, который забрал слишком много: уход этих звёзд стал зеркалом нашей культурной памяти

В 2025 году умерли многие российские и зарубежные звёзды

Шоу-бизнес

Год, полный ярких премьер, громких возвращений и неожиданных новостей, завершился чередой утрат, которые заставили многих оглянуться назад и вспомнить тех, кто формировал культурное пространство разных поколений. Их уход стал напоминанием о хрупкости человеческой жизни и о том, какое сильное влияние могут оказывать талант и преданность делу. Каждый из этих людей оставил после себя огромный пласт творчества, воспоминаний и человеческого тепла.

Ушедшие мастера сцены и экрана

В начале года стало известно о кончине Евгении Добровольской, посвятившей МХТ почти три десятилетия. Ее уход стал для театральной среды большой потерей. Актриса до последних месяцев старалась сохранять привычный ритм жизни, но в декабре состояние резко ухудшилось, и родственники приняли решение перевезти ее в хоспис. Последний ее выход на сцену состоялся летом 2024 года, и коллеги отмечали, что даже в трудные для здоровья периоды она оставалась собранной и поддерживала партнеров по спектаклю. Близкие вспоминали Евгению как человека редкой доброты и удивительного терпения, умевшего замечать чужие проблемы и реагировать на них мгновенно.

Лариса Голубкина, легенда отечественного кинематографа, скончалась в конце марта, всего через две недели после юбилея. Заболевание, с которым она боролась, постепенно подтачивало силы, и даже химиотерапия не принесла необходимых результатов. Из-за болезни актрисе все труднее удавалось поддерживать привычный образ жизни, в конце концов ей пришлось пользоваться инвалидной коляской. Её роль в "Гусарской балладе" давно стала частью культурного кода, а коллеги вспоминали Голубкину как человека с особой внутренней энергией, сохранявшей обаяние даже в периоды тяжелых испытаний.

В марте ушел из жизни Бедрос Киркоров. Его долгое лечение от пневмонии осложнилось хроническими процессами, и врачи сделали все возможное, чтобы стабилизировать состояние. Певец, проживший долгую творческую жизнь, был известен как человек открытый, прямой и искренний, и его уход стал серьезным ударом для семьи. Поклонники вспоминали, что артист никогда не скрывал интерес к различным методам восстановления здоровья, но врачи подчеркивали, что основную роль все же сыграли возраст и ослабленный иммунитет.

5 апреля на Пхукете скончался рэпер и продюсер Паша Техник. Менеджер музыканта сообщил, что причиной стала тяжелая легочная инфекция. Позже выяснилось, что у артиста диагностировали рак легкого, который мог долгое время оставаться незамеченным. Его творчество ценили за искренность и прямоту, а близкие подчеркивали, что он умел держаться независимо от обстоятельств.

В мае не стало Нины Гребешковой, вдовы Леонида Гайдая. Ее уход был тихим и спокойным, а близкие говорили, что она не жаловалась на здоровье и до последнего сохраняла ясность ума. Ее роли второго плана считались образцовыми по глубине и естественности, а сама актриса всегда подчеркивала, что видит своим главным предназначением поддержку супруга и сохранение семейного наследия.

22 апреля умер художник и скульптор Зураб Церетели. Его жизнь была насыщена событиями, выставками, творческими экспериментами и общественной деятельностью. Прощание прошло в Москве, после чего тело перевезли на родину в Тбилиси. Он оставил после себя масштабное творческое наследие, которое обсуждается и оценивается до сих пор.

Уход музыкантов, художников и режиссеров

Летом стало известно о смерти Родиона Щедрина. Композитор ушел из жизни в возрасте 93 лет, и это событие отозвалось по всему культурному миру. Его произведения исполнялись в ведущих театрах мира, а союз с Майей Плисецкой навсегда остался одним из самых ярких примеров творческо-семейного партнерства. Осенью 2025 года их прах был объединен и развеян над Окой — так супруги распорядились заранее.

В августе скончался Иван Краско. Он прожил 94 года, пережил два инсульта и боролся с онкологией. В биографии актера было немало ярких ролей, но не меньше — личных историй, ставших частью публичной жизни. Его уход стал поводом вспомнить, насколько многогранной может быть судьба артиста, который проживает одновременно и на сцене, и за ее пределами.

Всеволод Шиловский умер в ноябре. Последние месяцы он вел длительную борьбу с заболеванием печени, однако восстановление так и не наступило. Его работы в кино и театре считались важным вкладом в развитие отечественного искусства, а сам актер часто говорил о том, насколько значима для него семья. После смерти супруги он тяжело переносил одиночество, что неоднократно отмечали его близкие.

Осенью 2025-го умер Тигран Кеосаян. После длительной комы его состояние не улучшалось, а прогнозы врачей оказались точными: организм не смог справиться с осложнениями.

Потери в зарубежной индустрии кино и музыки

16 января в Лос-Анджелесе умер режиссёр Дэвид Линч. Его фильмы получили статус культовых, а его стиль был узнаваем с первых кадров. В последние годы Линч вел замкнутый образ жизни, борясь с эмфиземой легких. Когда в Калифорнии начались лесные пожары, родственники приняли решение эвакуировать его, но организм не справился со стрессом и последствиями болезни.

В феврале умерла актриса Мишель Трахтенберг. Поклонники давно замечали изменения во внешнем виде артистки, однако она уверяла, что чувствует себя хорошо. После ее ухода стало известно о перенесенной пересадке печени, а причиной смерти стали осложнения диабета. Она запомнилась зрителям благодаря ролям в популярных сериалах и фильмах начала 2000-х.

1 апреля скончался Вэл Килмер. Десять лет назад он успешно преодолел рак гортани, но последствия лечения оказались тяжелыми. Он практически потерял голос, и в последние годы его появление на экране было редкостью. Пневмония, ставшая причиной смерти, оказалась слишком тяжелой для ослабленного организма.

24 июля ушел Халк Хоган. Поклонники были потрясены: долгие годы он ассоциировался со спортивной силой и стойкостью. Позже стало известно, что он боролся с серьезными заболеваниями сердца и крови, о которых предпочитал не говорить публично.

3 июля умер Майкл Мэдсен. Его последние годы были непростыми: проблемы со здоровьем, давняя борьба с последствиями тяжелых жизненных событий и трагедия, связанная с потерей сына, значительно подорвали его силы.

22 июля стало известно о смерти Оззи Осборна. Музыкант долгое время жил уединенно, боролся с болезнью Паркинсона и сохранял мужество даже в самые тяжелые моменты. Перед смертью ему удалось выйти на сцену ещё раз, и этот момент стал для поклонников по-настоящему значимым.

4 сентября умер Джорджио Армани. Несмотря на возраст, он продолжал участвовать в создании коллекций и работал практически ежедневно. Его имя было символом элегантности, а наследие — примером невероятной трудоспособности.

11 октября ушла актриса Дайан Китон. Причиной стала пневмония. Родные предложили почтить ее память пожертвованиями в приюты — актриса всю жизнь помогала бездомным животным.