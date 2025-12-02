Зачем уехал? Как Погребняк отреагировала на новость о работе Дани Милохина курьером в Барселоне

Блогер Мария Погребняк похвалила Даню Милохина за то, что он занялся честной работой за границей и назвала это достойным выбором. Поводом стал пост самого Милохина о том, что он подрабатывает курьером в Барселоне и не стыдится своей профессии.
История проста и в то же время показательная: популярный молодой человек, ранее известный прежде всего как медийная личность, сейчас выполняет обычную работу — доставляет заказы. Его коллеги по соцсетям и некоторые подписчики отреагировали на это по-разному: кто-то поддержал, кто-то удивился. Мария Погребняк написала в своём Telegram-канале слова поддержки.
"Даня Милохин теперь курьер. Молодец! Это лучше, чем бездельничать", — отметила Мария.
Параллельно Милохин опубликовал в своём аккаунте короткую заметку о новой подработке.
"И в Барселоне нашел подработку. Не стесняйтесь своей профессии", — объяснил молодой человек.
Эта сцена интересна тем, что она поднимает вопросы о честном труде, ответственности публичных людей и о том, как меняется карьерный путь в условиях переезда или смены приоритетов.
При этом Погребняк призналась, что не понимает мотивации артистов, которые покинули Россию.
"Хотя я до сих пор не понимаю ни Даню, ни других. Зачем они уезжали? Чтобы что?" — задалась вопросом блогер.
В тексте отмечено, что одна из причин, по которой Милохин покинул Россию, — страх перед возможной срочной службой в армии. В публичном пространстве это обсуждалось и раньше: иногда медийные люди принимают решение уехать, чтобы избежать рисков или изменить образ жизни. В результате часть тех, кто раньше зарабатывал на сцене и в соцсетях, переходит на работы, не связанные с публичностью: доставка, сервис, физический труд и т. д. Для кого-то это временный вариант; для кого-то — необходимость.
Важно здесь понимать, что смена рода деятельности не означает падение — это адаптация к новым обстоятельствам и поиск источников дохода. Публичность даёт одни возможности, а реальная экономика — другие; умение сочетать их или перейти с одного на другое — признак гибкости.
Пользователи соцсетей разделились. Одни хвалят Милохина за готовность честно работать и отмечают, что любое трудовое занятие достойно уважения. Другие задаются вопросом: зачем покинуть сферу, в которой ты известен, и начинать с низовых ролей? Третьи усматривают в этом результат сложной социальной ситуации, в которой даже известные люди вынуждены менять профессию.
Перед тем как делать выводы, полезно взвесить практические аспекты такого перехода.
Плюсы:
Получение реального опыта и понимания "обычной" работы.
Укрепление самооценки через труд и практические результаты.
Возможность финансовой независимости вне сцены и интернета.
Минусы:
Потеря части доходов, связанных с публичными проектами.
Физические и эмоциональные нагрузки при работе "с нуля".
Возможные вопросы о репутации и восприятии публикой.
Проанализируйте свои навыки и рынки труда в выбранной стране.
Оформите легальный статус для работы (виза, разрешение) — если это применимо.
Начните с временных или гибких вакансий, чтобы понять специфику профессии.
Позаботьтесь о базовой страховке и медицинском обслуживании.
Учите язык — это ускорит адаптацию и расширит выбор работы.
Установите финансовую подушку на случай непредвиденных расходов.
Сохраняйте контакты и репутацию: честность и трудолюбие возвращают уважение и возможности.
Как выбрать работу за границей, если ты раньше был медийной личностью?
Выбирайте вакансии, где ваши навыки и гибкость пригодятся: логистика, сервис, IT-поддержка, продажи. Ориентируйтесь на спрос в регионе.
Нужно ли стыдиться случайной подработки?
Нет. Во многих культурах честный труд ценится, независимо от статуса. Подработка — это способ сохранить доход и независимость.
Какие юридические нюансы важны при трудоустройстве за границей?
Необходимо проверить требования к визе, разрешению на работу и налоговым обязательствам. При возможности проконсультируйтесь с юристом или миграционным консультантом.
Как долго обычно длится переход от медийной карьеры к "обычной" работе?
Сроки разные: кто-то адаптируется за несколько недель, кому-то нужен год и больше — зависит от навыков, языка и ситуации на рынке труда.
Может ли общественное мнение повлиять на трудоустройство?
Иногда да, но в большинстве профессий важнее профессиональные качества и ответственность, чем публичный образ.
История с Данией Милохиным и реакцией Марии Погребняк служит напоминанием: работа — это не только статус и сцена, но и повседневный вклад в жизнь. Для некоторых переход к регулярному труду — вынужденная мера, для других — сознательный выбор. Общество, в свою очередь, всё чаще вынуждено пересматривать свои представления о достоинстве труда вне зависимости от того, кем был человек раньше.
