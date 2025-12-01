Нужна футбольная команда: что Лерчек сказала о реакции детей на четвёртую беременность

Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку

На очередном заседании в Гагаринском суде блогер Лерчек рассказала о самочувствии при четвёртой беременности и реакции детей, пока в суде продолжается следствие.

Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Лерчек

Валерия Чекалина (настоящее имя блогера Лерчек) пришла в Гагаринский суд Москвы в сопровождении возлюбленного и рассказала о самочувствии в ожидании четвёртого ребёнка. Блогер отметила, что после прошлых слушаний ей удалось попасть на приём к врачу, и вскоре запланировано УЗИ.

Вход в зал суда и атмосфера ожидания

В Гагаринском суде Москвы началось очередное заседание по делу Артёма Чекалина и Валерии Чекалиных — этап, на котором должно прозвучать судебное следствие и будет оглашён обвинительный приговор. Перед началом слушаний корреспондентам удалось пообщаться с Валерией Чекалиной: блогер выглядела спокойнее, чем на предыдущих этапах процесса.

Обвинения и контекст дела

По официальным данным следствия, Валерии Чекалиной и её бывшему супругу Артёму предъявлено обвинение в незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в период с сентября 2021-го по февраль 2022-го экс-супруги перевели за рубеж более 250 миллионов рублей в результате деятельности, связанной с курсами и марафонами. В таких делах обычно следуют несколько этапов: допросы свидетелей, исследование финансовых документов и экспертиз, после чего суд формирует мотивировку и выносит решение по существу. Валерия отказалась от подробных комментариев по делу, пояснив, что будет говорить с журналистами только в случае, если адвокаты сочтут это возможным.

Поддержка рядом и бытовые сложности

В день суда Чекалину сопровождал её нынешний партнёр — преподаватель по танцам Луис Сквиччиарини, которого блогер ранее назвала отцом будущего ребёнка и поблагодарила за моральную и финансовую поддержку в непростой период. Валерия прямо говорила о том, что присутствие близкого человека даёт ей опору в стрессовой ситуации, несмотря на ограничения: ношение электронного браслета на прошлых этапах процесса и связанные с ним неудобства мешают даже подобрать удобную обувь.

"Морально нервничаем, чуть-чуть мёрзнем, потому что никакие сапоги не налезают на браслет. Но со мной моя поддержка. Надеемся на справедливость", — сказала блогер.

Как восприняли дети новость о младшем брате или сестре

Чекалина с улыбкой рассказывает о реакции старших детей на четвертую беременность. По её словам, дети рады: старший сын мечтает о брате, а дочь — о сестрёнке. Блогер приводит даже забавную реплику сына, которая показала искреннее детское восприятие ситуации и вызвала улыбку у окружающих.

"Луис, нам нужна футбольная команда. Ты же из Аргентины", — рассказала Чекалина.

Такие бытовые и семейные сюжеты часто помогают снизить эмоциональную нагрузку вокруг публичных процессов и напомнить аудитории о том, что за громкими заголовками стоят реальные люди и семьи.

Процесс и возможные последствия для матери и семьи

Судебные разбирательства по обвинениям в крупных финансовых преступлениях нередко длятся месяцами и требуют значительных ресурсов: адвокатской поддержки, участия экспертов и времени на апелляции. Для беременной женщины это дополнительный стресс и риск для эмоционального состояния. Публичность дела может повлиять на репутацию и доходы семьи, но в правовой плоскости приговор и возможные санкции зависят от доказательной базы и юридических доводов сторон.

