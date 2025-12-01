Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нужна футбольная команда: что Лерчек сказала о реакции детей на четвёртую беременность

Лерчек рассказала, что её дети с нетерпением ждут братика или сестрёнку
6:53
Шоу-бизнес

На очередном заседании в Гагаринском суде блогер Лерчек рассказала о самочувствии при четвёртой беременности и реакции детей, пока в суде продолжается следствие.

Блогер Лерчек
Фото: ВК-аккаунт блогера Лерчек by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Лерчек

Валерия Чекалина (настоящее имя блогера Лерчек) пришла в Гагаринский суд Москвы в сопровождении возлюбленного и рассказала о самочувствии в ожидании четвёртого ребёнка. Блогер отметила, что после прошлых слушаний ей удалось попасть на приём к врачу, и вскоре запланировано УЗИ.

Вход в зал суда и атмосфера ожидания

В Гагаринском суде Москвы началось очередное заседание по делу Артёма Чекалина и Валерии Чекалиных — этап, на котором должно прозвучать судебное следствие и будет оглашён обвинительный приговор. Перед началом слушаний корреспондентам удалось пообщаться с Валерией Чекалиной: блогер выглядела спокойнее, чем на предыдущих этапах процесса.

Обвинения и контекст дела

По официальным данным следствия, Валерии Чекалиной и её бывшему супругу Артёму предъявлено обвинение в незаконном переводе денежных средств с использованием подложных документов в составе организованной группы в особо крупном размере. Следствие утверждает, что в период с сентября 2021-го по февраль 2022-го экс-супруги перевели за рубеж более 250 миллионов рублей в результате деятельности, связанной с курсами и марафонами. В таких делах обычно следуют несколько этапов: допросы свидетелей, исследование финансовых документов и экспертиз, после чего суд формирует мотивировку и выносит решение по существу. Валерия отказалась от подробных комментариев по делу, пояснив, что будет говорить с журналистами только в случае, если адвокаты сочтут это возможным.

Поддержка рядом и бытовые сложности

В день суда Чекалину сопровождал её нынешний партнёр — преподаватель по танцам Луис Сквиччиарини, которого блогер ранее назвала отцом будущего ребёнка и поблагодарила за моральную и финансовую поддержку в непростой период. Валерия прямо говорила о том, что присутствие близкого человека даёт ей опору в стрессовой ситуации, несмотря на ограничения: ношение электронного браслета на прошлых этапах процесса и связанные с ним неудобства мешают даже подобрать удобную обувь.

"Морально нервничаем, чуть-чуть мёрзнем, потому что никакие сапоги не налезают на браслет. Но со мной моя поддержка. Надеемся на справедливость", — сказала блогер.

Как восприняли дети новость о младшем брате или сестре

Чекалина с улыбкой рассказывает о реакции старших детей на четвертую беременность. По её словам, дети рады: старший сын мечтает о брате, а дочь — о сестрёнке. Блогер приводит даже забавную реплику сына, которая показала искреннее детское восприятие ситуации и вызвала улыбку у окружающих.

"Луис, нам нужна футбольная команда. Ты же из Аргентины", — рассказала Чекалина.

Такие бытовые и семейные сюжеты часто помогают снизить эмоциональную нагрузку вокруг публичных процессов и напомнить аудитории о том, что за громкими заголовками стоят реальные люди и семьи.

Процесс и возможные последствия для матери и семьи

Судебные разбирательства по обвинениям в крупных финансовых преступлениях нередко длятся месяцами и требуют значительных ресурсов: адвокатской поддержки, участия экспертов и времени на апелляции. Для беременной женщины это дополнительный стресс и риск для эмоционального состояния. Публичность дела может повлиять на репутацию и доходы семьи, но в правовой плоскости приговор и возможные санкции зависят от доказательной базы и юридических доводов сторон.

Плюсы и минусы публичного освещения личных драм

Публичность в таких ситуациях несёт и положительные, и отрицательные эффекты. Ниже — краткое перечисление, чтобы читателю было проще сориентироваться.

Плюсы:

  1. Поддержка со стороны подписчиков и общественности, которая может проявиться в добрых словах и материальной помощи.

  2. Возможность публично заявить свою позицию и привлечь внимание к деталям дела.

  3. Давление общественного мнения иногда стимулирует прозрачность процессов.

Минусы:

  1. Усиление стресса для беременной и детей из-за пристального внимания.

  2. Риск неправильной интерпретации фактов и распространения слухов.

  3. Возможные последствия для карьеры и бизнеса при негативном медийном фоне.

Советы шаг за шагом для женщин в конфликтной правовой ситуации во время беременности

  1. Оформите юридическое сопровождение: найдите адвоката, которого вы доверяете, и обсудите стратегию.

  2. Позаботьтесь о здоровье: согласуйте с врачом график обследований и план действий в экстренных ситуациях.

  3. Зафиксируйте поддержку: при необходимости оформите доверенности или соглашения для защиты интересов детей.

  4. Выработайте с пресс-секретарём или близкими, какие заявления допустимы, чтобы не навредить делу.

  5. Сохраняйте режим и отдых: при любом раскладе эмоциональная и физическая стабилизация важнее споров.

Сравнение публичного и частного подходов к разрешению конфликтов

Публичный подход чаще предполагает огласку, сбор подписчиков и активность в соцсетях, тогда как частное урегулирование ориентировано на закрытые переговоры и юридические процедуры. Каждый путь имеет свои риски: публичность может ускорить реакцию, но усилить давление, а приватность — сохранить спокойствие, но отнять возможность донести свою версию до общественности.

Популярные вопросы о беременности и судебном деле Валерии Чекалиной

  1. Как беременность влияет на ход судебного процесса?
    Ответ: Сам факт беременности не освобождает от судебных процедур, но суды могут учитывать состояние здоровья при назначении мер пресечения и при планировании слушаний.

  2. Может ли беременная получить смягчение мер?
    Ответ: В некоторых случаях суды учитывают медицинские показания при выборе меры пресечения, но это зависит от характера обвинения и наличия рисков.

  3. Что делать, если в семье есть незавершённые юридические вопросы во время беременности?
    Ответ: Важно заранее обсудить ситуацию с юристом, оформить необходимые документы и при необходимости привлечь доверенного человека для решения оперативных вопросов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
