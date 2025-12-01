После прорыдалась: звезда СашаТаня рассказала, как ей удалось сбежать с Украины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:33
Шоу-бизнес

Актриса Алина Ланина, известная по роли Яны в сериале "СашаТаня", делится подробностями своей жизни и работы. Она открыто рассказывает о семье, пережитом в Киеве во время спецоперации, и новых творческих проектах.

Актриса Алина Ланина
Фото: ВК-аккаунт Алины Ланиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Алина Ланина

Алина Ланина (настоящее имя Кизиярова) родилась 3 марта 1989 года в поселке Рефтинский Свердловской области. С детства мечтая о сцене, она успешно окончила актёрский факультет Екатеринбургского государственного театрального института. С тех пор актриса активно снимается в кино и сериалах, среди которых "Зайцев + 1", "Склифосовский", "СашаТаня", "Сильнее судьбы", "Принц Сибири", "Защитники", "Серебряный бор", "Отчий берег", "На Париж", "Формула преступления", "Любовники", "Вероника", "Овчарка" и многие другие. На сегодняшний день её фильмография насчитывает около 50 работ.

Алина не ограничивается только съёмками в кино: она играет в театральных постановках и продолжает развивать сценическую карьеру, доказывая универсальность как актрисы.

Личная жизнь и семья

Возлюбленного актрисы зовут Сильвестр, он также работает в киноиндустрии и старше Алины на 12 лет. Пара воспитывает двоих детей — сына Льва и дочь Надежду, однако официального брака между ними нет.

"Я никогда не была официально замужем. Даже за Сильвестром. Отец у детей один, он не женат, и он лучший папа на земле. Я замуж не хочу", — написала актриса в социальной сети.

В одном из интервью Ланина отметила, что в их отношениях бывают кризисы, когда партнёры раздражают друг друга. В такие моменты Сильвестр временно уходит жить отдельно, а потом возвращается, и жизнь продолжается как прежде. По мнению Алины, такая практика помогает парам сохранять гармонию и успокоить нервы.

Актриса живёт с детьми и возлюбленным в доме, который приобрела ещё до начала отношений.

Опыт пребывания на Украине

В день начала спецоперации Алина находилась в Киеве вместе с сыном и няней. Её день рождения 3 марта пришёлся на время пребывания в бомбоубежище. Актриса признаётся, что именно в эти дни впервые ощутила настоящий страх.

"Интересное наблюдение за собой — я не пролила ни одной слезинки, пока мы были на Украине, а после прорыдалась в море", — вспоминает актриса.

Выбраться из города и избежать опасных зон семье помогли незнакомые украинцы, которые привезли их из Винницы и довезли до границы с Молдавией. После этого Алина с сыном и няней оказались в Дубае, где смогли обрести относительное спокойствие.

Актриса не комментирует спецоперацию и предпочитает воздерживаться от обсуждений, поскольку за время пребывания на Украине поняла, что слова могут иметь серьёзные последствия:

"Поэтому надо думать о том, какие последствия сказанное тобой слово может повлечь для других", — уверена Ланина.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала об эвакуации из Киева матери и дочери. 

Творческие планы

Как пишет "Царьград", Алина Ланина продолжает активно работать в театре. В репертуаре артистки спектакли "Номер 13", "Боинг-Боинг", "Слишком женатый таксист", "Третий — лишний?" и "Телохранительница".

В кино она также не стоит на месте. В этом году на экраны вышел фильм "Тимур и его команда" с её участием, а в будущем зрители смогут увидеть комедию "Большой человек", где Ланина также сыграла одну из главных ролей.

Плюсы и минусы жизни актрисы без официального брака

Алина открыто делится своим выбором строить семью без штампа в паспорте. Такой подход имеет свои плюсы и минусы:

Плюсы:

  1. Свобода в личных решениях и возможность самостоятельно строить отношения.

  2. Возможность создавать комфортные условия для детей без давления формальностей.

  3. Гибкость в случае конфликтов и временной разлуки с партнером.

Минусы:

  1. Общество может негативно оценивать незарегистрированные отношения.

  2. Возможны трудности в официальных юридических вопросах.

  3. Необходимость самостоятельно защищать права детей и партнера в критических ситуациях.

Советы шаг за шагом: как организовать семейную жизнь без официального брака

  1. Четко обговорить с партнером роли и обязанности в семье.

  2. Планировать финансовые и юридические вопросы заранее.

  3. Поддерживать постоянное общение, особенно в сложные периоды.

  4. Создавать условия для личного пространства каждого члена семьи.

  5. Обеспечивать детям стабильность и безопасность.

Популярные вопросы о жизни без официального брака

  1. Можно ли воспитывать детей без штампа в паспорте?
    Ответ: Да, при соблюдении договоренностей между партнёрами и обеспечении юридической защиты прав детей.

  2. Нужно ли оформлять совместное имущество?
    Ответ: Рекомендуется, чтобы избежать споров в случае разрыва отношений.

  3. Как сохранить гармонию в отношениях без официального брака?
    Ответ: Важно уважать личное пространство друг друга, обсуждать конфликты и поддерживать доверие.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
