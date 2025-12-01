Сладкий пупсик: почему директор Киркорова бросился в драку прямо на Красной площади

После пары слов директор Киркорова бросился в драку на Красной площади

4:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На открытии главного катка страны в Москве разгорелся неожиданный скандал: концертный директор Филиппа Киркорова вступил в драку с блогером. Всё произошло из-за двух слов.

Фото: Вк-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Филипп Киркоров

Торжественное открытие ГУМ-катка на Красной площади, которое должно было стать ярким и праздничным событием для гостей, было омрачено неожиданной потасовкой. Концертный директор певца Киркорова, Максим Ситник, вступил в драку с блогером Суадом Муратовичем прямо на льду. Причиной конфликта стали всего два слова, сказанные в адрес артиста.

По словам Максима Ситника в интервью Telegram-каналу SHOT, ситуация началась с неуважительных высказываний Муратовича.

"Он оскорбил артиста и смеялся над ним", — рассказал Ситник.

Решающей каплей стало обращение к Киркорову словосочетанием "сладкий пупсик". Директор артиста не смог промолчать и сделал замечание блогеру, но тот воспринял его агрессивно, что привело к потасовке на льду. Очевидцам пришлось вмешиваться, чтобы разнять участников конфликта.

"Он начал включать фраера, а теперь переобулся в жертву", — добавил Ситник.

Публика в шоке

Как пишет "Царьград", гости праздничного открытия были ошеломлены произошедшим. Вместо торжественной церемонии они стали свидетелями драки, что вызвало недоумение и возмущение. Многие отмечали, что такое поведение абсолютно неуместно для общественного и праздничного события.

Реакция пользователей социальных сетей была мгновенной. Под постом SHOT о происшествии появились сотни комментариев:

"Любой праздник испортят! Позор!" "Никакой пользы для общества ни тот, ни другой не несут." "Русским такое не нравится" — отмечал один из комментаторов, намекая на несдержанность и публичное выяснение отношений.

Некоторые пользователи напомнили о прошлых ошибках певца, считая, что Ситник мог бы направить свою защиту в более значимые и нужные сферы.

"Лучше бы от Киркорова защищал людей, пострадавших не счесть", — отметили комментаторы.

Последствия и реакция СМИ

Инцидент быстро стал обсуждаемым в СМИ и социальных сетях. Пользователи спорят о том, кто был прав, а кто виноват, и продолжают делиться мнениями о допустимости публичных конфликтов на подобных мероприятиях. Споры продолжаются как в онлайн-площадках, так и в блогосфере, где каждая сторона находит аргументы в свою пользу.

Плюсы и минусы публичного конфликта

Ситуация демонстрирует, как быстро может перерасти словесная перепалка в физическое столкновение и как это воспринимает общество:

Плюсы:

Привлекает внимание к необходимости уважительного отношения к артистам и гостям. Подчеркивает значимость контроля над эмоциями в публичной сфере. Является наглядным примером последствий неконтролируемой агрессии.

Минусы:

Портит имидж участников конфликта и мероприятия. Провоцирует негативные эмоции у зрителей и пользователей соцсетей. Создает лишний шум вокруг события, отвлекая от культурного и развлекательного контента.

Советы шаг за шагом: как вести себя на публичных мероприятиях

Избегать провокационных комментариев и оскорблений в адрес артистов. Сохранять спокойствие даже при столкновении с агрессивным поведением. При возникновении конфликта обращаться к организаторам или охране. Уважать пространство других участников мероприятия, чтобы не создавать лишних проблем. В социальных сетях обсуждать происшествия корректно, без перехода на личности.

Популярные вопросы о публичных конфликтах

Что делать, если участник мероприятия проявляет агрессию?

Ответ: Стараться сохранять дистанцию и обращаться к охране или организаторам. Можно ли спорить с блогером или известной личностью публично?

Ответ: Лучше избегать публичных конфликтов и использовать официальные каналы для разрешения споров. Как правильно реагировать на оскорбления в адрес известных людей?

Ответ: Стоит сохранять спокойствие и, если необходимо, фиксировать инцидент для последующего разбирательства.