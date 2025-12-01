Лицемерие: почему Погребняк возмутили двойные стандарты в историях с Долиной и Дибровым

Погребняк назвала двойными стандартами историю с Долиной

Блогер Мария Погребняк обратила внимание на несправедливости российского общества, где статус и деньги помогают сильным мира сего выходить сухими из воды.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Погребняк резко раскритиковала двойные стандарты в российском обществе, отметив явное неравенство перед законом. Она сравнила безнаказанность публичных фигур с суровой критикой обычных граждан и выразила возмущение несправедливостью.

Двойные стандарты в публичной жизни

Мария Погребняк высказала недовольство тем, что слова и реальность часто не совпадают в нашей стране.

"Нас государство, чиновники, депутаты призывают воспитывать в детях семейные ценности, прививать патриотизм, уважение к старшим, ограждать от нежелательных влияний. А что мы видим на практике? Сплошные двойные стандарты, от которых волосы дыбом встают", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Особое возмущение вызвала ситуация с телеведущим Дмитрием Дибровым. По мнению Погребняк, последствия для него не сравнимы с тем, что ожидало бы менее известного человека в аналогичной ситуации.

"Тишина. Будь на его месте любой другой, менее статусный человек, его бы уже распяли: отменили бы проекты, оштрафовали. А тут — всё утихло, как будто и не было ничего", — подчеркнула блогер.

Внешний вид и "крыша" в обществе

Мария также отметила двойные стандарты в отношении мужчин, которые появляются на публичных мероприятиях с макияжем и ногтями с лаком. Она предположила, что за такими людьми стоит определённая "крыша", защищающая их от критики и общественного осуждения.

Скандал с квартирой Ларисы Долиной

Особое внимание блогер уделила конфликтной ситуации с квартирой певицы Ларисы Долиной. Суд вернул имущество певице, в то время как законная покупательница потеряла 112 миллионов рублей.

"Юридически чистая сделка купли-продажи — и на тебе. Почему Долиной вернули квартиру, а покупательнице не вернули деньги? Где логика и где справедливость?" — выразила своё негодование Погребняк.

Блогер задаётся вопросом, почему Лариса Долина не решает вопрос о возврате денег с тех, кто мог быть виновен, и почему страдает невиновная сторона. Она подчеркивает, что правосудие работает исключительно в интересах сильного.

Личная перспектива и моральные последствия

Погребняк также рассказала, как двойные стандарты влияют на обычных людей. Любая ошибка или критическое слово могут обернуться наказанием, тогда как для знаменитостей действуют свои правила, обеспеченные статусом и связями.

"Я точно знаю: если я, обычный человек, хоть где-то хоть что-то не так скажу или сделаю — на меня найдут десяток статей, заклеймят, унизят, накажут по всей строгости морального кодекса. А для кого-то — другие правила. Для них есть блат, связи, статус неприкасаемого", — подчеркнула блогер.

Она выражает тревогу по поводу воспитания детей, отмечая, что учить их равенству перед законом становится проблематично, когда на практике наблюдается вопиющее лицемерие.

"И как после этого нам растить детей? Как объяснить им, что в книжках написано "все равны перед законом", а в жизни — некоторые "равнее"? Как прививать уважение к государству и его институтам, когда они сами демонстрируют такое вопиющее лицемерие? Гадко, мерзко. И я очень, очень зла", — заключила Мария.

