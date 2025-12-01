Сыночек, которого нужно опекать: что Бузова сказала об отношениях с мужчинами помоложе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:15
Шоу-бизнес

Звезда ТВ Ольга Бузова поделилась своими мыслями о взаимоотношениях с молодыми мужчинами, находясь на съёмках нового сезона шоу ТНТ "Сокровища императора".

Ольга Бузова
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ольга Бузова

Певица рассказала, что для неё важна не возрастная категория, а внутренние качества партнёра. В интервью она подчеркнула, что никогда не вступает в отношения без серьёзного чувства. 

Молодые мужчины и истинная женственность

Прямо сейчас Бузова находится в Чунцине, где проходят съёмки третьего сезона шоу "Сокровища императора". Участники проекта — звезды шоу-бизнеса, спорта и медиа — формируют пары, чтобы пройти серию испытаний на силу, выносливость и командную работу. Финалом выступления традиционно становится встреча с ведущими шоу — Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой.

В перерывах между съемками исполнительница откровенно рассказала о внимании со стороны молодых мужчин.

"Я всегда пользовалась успехом у мужчин. Мне уделяют внимание, мной интересуются. И чем старше я становлюсь, тем моложе те, кто проявляет такую симпатию. И тут уже вопрос к женщине, готова ли она вступать в такие отношения. Я очень трепетно и серьёзно отношусь к такому чувству, как любовь. И просто так в отношения никогда не вступаю", — цитирует слова Бузовой "СтарХит". 

Для певицы важно сохранять ощущение истинной женственности — быть под надежной защитой, получать внимание и заботу от партнёра, а не брать на себя доминирующую роль, что часто встречается в отношениях с молодыми мужчинами.

"Всё-таки должно быть разделение, субординация. Я считаю, в этом вопросе главное — ощущение себя. У девушки должен быть мужчина, не сын, не брат, не отец, не друг, а именно мужчина. Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, то… словом, такой формат отношений меня не устроит", — отметила ведущая.

Разница в возрасте и настоящая зрелость

Фактическая разница в возрасте для Бузовой особого значения не имеет. Иногда ровесники оказываются скучными собеседниками, а мужчины помладше удивляют зрелостью и жизненным опытом.

"Бывают ребята в свои 27-28 настолько начитанные, целеустремленные и осознанные, что только диву даешься. Они своим брутальным напором и дают тебе ощутить себя хрупкой маленькой девочкой. Я в последнее время часто сталкиваюсь с молодыми парнями, которые уже во многом себя реализовали: работают, имеют недвижимость, бизнес, некоторые женятся, заводят семью", — рассказала Бузова.

Певица подчеркивает, что для неё главное — не красота, возраст или материальное положение партнёра, а его доброта, забота, интеллект и благородство.

"Я на возраст не обращаю внимания по большому счёту, да и на рост и внешность тоже. О человеке должны говорить его внутренние качества и поступки", — заключила Ольга.

Плюсы и минусы отношений с молодыми мужчинами

Взаимоотношения с мужчинами младше могут приносить как радость, так и определённые сложности.

Плюсы:

  1. Молодые мужчины могут удивлять зрелостью и жизненным опытом.

  2. Такие отношения способствуют ощущению себя настоящей женщиной.

  3. Партнёр может быть энергичным, целеустремлённым и активным.

Минусы:

  1. Разница в возрасте иногда создаёт эмоциональные и психологические барьеры.

  2. Риск того, что молодой мужчина не готов к серьёзным обязательствам.

  3. Иногда отличается круг интересов, что затрудняет общие темы для общения.

Советы шаг за шагом: как строить гармоничные отношения с младшими партнёрами

  1. Оценивать не возраст, а зрелость, ценности и жизненный опыт партнёра.

  2. Сохранять собственную женственность и личные границы.

  3. Стремиться к взаимной заботе и уважению, а не к доминированию.

  4. Обсуждать ожидания и цели в отношениях с самого начала.

  5. Принимать партнёра целиком, включая его сильные и слабые стороны.

Сравнение: молодые мужчины и ровесники

  1. Молодые мужчины иногда проявляют большую зрелость и ответственность, чем ровесники.

  2. Ровесники могут быть ограничены в интересах или жизненном опыте.

  3. Гармоничные отношения зависят от личности, а не только от возраста.

Популярные вопросы о возрасте в отношениях

  1. Можно ли строить отношения с мужчинами младше?
    Ответ: Да, если есть взаимное уважение, зрелость и серьёзные намерения.

  2. На что обратить внимание при выборе молодого партнёра?
    Ответ: На жизненный опыт, ценности, уровень ответственности и умение заботиться.

  3. Важен ли социальный статус и материальное положение?
    Ответ: Нет, для гармонии важны внутренние качества, поступки и доброта человека.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
