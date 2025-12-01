Сыночек, которого нужно опекать: что Бузова сказала об отношениях с мужчинами помоложе

Звезда ТВ Ольга Бузова поделилась своими мыслями о взаимоотношениях с молодыми мужчинами, находясь на съёмках нового сезона шоу ТНТ "Сокровища императора".
Певица рассказала, что для неё важна не возрастная категория, а внутренние качества партнёра. В интервью она подчеркнула, что никогда не вступает в отношения без серьёзного чувства.
Прямо сейчас Бузова находится в Чунцине, где проходят съёмки третьего сезона шоу "Сокровища императора". Участники проекта — звезды шоу-бизнеса, спорта и медиа — формируют пары, чтобы пройти серию испытаний на силу, выносливость и командную работу. Финалом выступления традиционно становится встреча с ведущими шоу — Михаилом Галустяном и Ольгой Бузовой.
В перерывах между съемками исполнительница откровенно рассказала о внимании со стороны молодых мужчин.
"Я всегда пользовалась успехом у мужчин. Мне уделяют внимание, мной интересуются. И чем старше я становлюсь, тем моложе те, кто проявляет такую симпатию. И тут уже вопрос к женщине, готова ли она вступать в такие отношения. Я очень трепетно и серьёзно отношусь к такому чувству, как любовь. И просто так в отношения никогда не вступаю", — цитирует слова Бузовой "СтарХит".
Для певицы важно сохранять ощущение истинной женственности — быть под надежной защитой, получать внимание и заботу от партнёра, а не брать на себя доминирующую роль, что часто встречается в отношениях с молодыми мужчинами.
"Всё-таки должно быть разделение, субординация. Я считаю, в этом вопросе главное — ощущение себя. У девушки должен быть мужчина, не сын, не брат, не отец, не друг, а именно мужчина. Если у меня возникнет ощущение, что рядом сыночек, о котором нужно заботиться, опекать, то… словом, такой формат отношений меня не устроит", — отметила ведущая.
Фактическая разница в возрасте для Бузовой особого значения не имеет. Иногда ровесники оказываются скучными собеседниками, а мужчины помладше удивляют зрелостью и жизненным опытом.
"Бывают ребята в свои 27-28 настолько начитанные, целеустремленные и осознанные, что только диву даешься. Они своим брутальным напором и дают тебе ощутить себя хрупкой маленькой девочкой. Я в последнее время часто сталкиваюсь с молодыми парнями, которые уже во многом себя реализовали: работают, имеют недвижимость, бизнес, некоторые женятся, заводят семью", — рассказала Бузова.
Певица подчеркивает, что для неё главное — не красота, возраст или материальное положение партнёра, а его доброта, забота, интеллект и благородство.
"Я на возраст не обращаю внимания по большому счёту, да и на рост и внешность тоже. О человеке должны говорить его внутренние качества и поступки", — заключила Ольга.
Взаимоотношения с мужчинами младше могут приносить как радость, так и определённые сложности.
