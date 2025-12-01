Всероссийский форум Репутация: какой диалог формирует архитектуру будущего России

В РФ пройдёт Всероссийский форум "Репутация"

Всероссийский форум "Репутация" — событие федерального масштаба, объединяющее выдающихся лидеров общественного мнения России из разных сегментов бизнеса и культуры, деятельность которых служит примером высоких моральных принципов, профессионализма, преданности своему делу и Родине состоится 5 декабря.

В этом году благотворительное мероприятие пройдёт в "Навка Арена", в уникальном формате и задаст новые стандарты форумной индустрии. "Репутация 2025" больше, чем форум. Гости впервые окунутся в атмосферу, выходящую за рамки классического делового события.

Переплетения экспертных дискуссий, выступлений артистов и креативных постановок с участием лидеров общественного мнения затронут внутренний мир, струны души каждого участника форума. Поднимут основные вопросы сегодняшнего общества, формируя целостную картину будущего основываясь на Указе Президента Российской Федерации от 9.11.2022 года № 809 "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей". "Репутация" — ключевой инструмент в процессе обеспечения системной работы с обществом с целью формирования социально ответственного делового поколения.

Форум "Репутация" объединит общественных и культурных деятелей, представителей власти и бизнеса для открытого диалога и формирования социальных трендов, основанных на культурных ценностях сильного общества будущего. Форум будет наполнен насыщенной культурной программой с участием известных артистов лейбла RocketRecords, партнера форума и Большого детского хора имени В. С. Попова.

"Репутация" исторически приглашает не только предпринимателей, основателей и руководителей крупного бизнеса, но и студентов со всей России, для которых форум станет сильнейшим социальным лифтом, и позволит перенять опыт у признанных экспертов на одном из самых статусных событий страны.

Форумная программа будет представлена единой смысловой линией, где сессии плавно переходят одна в другую. Участники обсудят мощь и многообразие России на сессии "Россия — уникальная территория", определят вызовы, с которыми предстоит столкнуться обществу в будущем на сессиях "Визионеры: взгляд в будущее" и "Технологическое превосходство: наука и искусственный интеллект". Спикеры отдадут дань уважения героям нашего времени, поднимут значимость созидания в благотворительности, раскроют глубину термина "Репутация". Представители бизнеса поделятся практическими кейсами построения деловой репутации, а общественные и культурные деятели обозначат векторы развития в сферах искусства, экологии и медиа бизнеса.

Своим опытом со слушателями поделятся Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, сенатор РФ Инна Святенко, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Александр Журавский, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания РФ Владислав Даванков, депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов, директор "Лиги безопасного интернета"Екатерина Мизулина, российский писатель и китаевед Бронислав Виногродский, телеведущие Анатолий Кузичев и Юлия Барановская, гонщик Формулы-1 Никита Мазепин, российский ресторатор, предприниматель, сооснователь сети ресторанов "Чайхона №1" Алексей Васильчук, генеральный директор ВЦИОМ Константин Абрамов, президент "Московского делового собрания" Иван Утенков, член совета директоров ЗАО "Русская Медиагруппа" Юрий Киселев, член совета директоров АО "Управляющая компания ЭФКО" Сергей Иванов, руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач, заместитель управляющего партнера Группы компаний "Б1" Наталья Старыгина, советник игры Го Антон Румянцев, основатель туристического клуба "Молодость" Алексей Карахан, основатель "Fressa's Restaurant Group" Антонио Фреза, член совет директоров фабрики Федоскино Евгения Гладкина, российская певица Нюша, поэтесса Анна Егоян, православный священнослужитель Владислав Береговой, председатель Общественно-экспертного совета по национальному проекту "Экологическое благополучию" Рашид Исмаилов, председатель Правительства Республики Алтай Александр Прокопьев, главный управляющий партнер по развитию искусственного интеллекта ВЭБ. РФ Александр Павлов, основатель ГК "Инвеллект" Давид Тащян, писатель и публицист Николай Стариков и другие.

О форуме

Форум "Репутация" проводится с 2021 года. В этом году событие пройдет при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, ANNA RUSSKA Group, Rocket Records, продюсерского центра "Интеграция", Larnilane, "Деловая Россия", "Московское Деловое Собрание", LBL, Lischannel, AR Media Holding.

"Репутация" — социально значимая деловая экосистема событий и проектов, объединяющая активных участников российского общества, бизнеса и власти для совместного глобального развития. Миссия форума — сформировать устойчивое видение будущего через открытый диалог между лидерами бизнеса, государства, экспертного сообщества и талантливой молодежи.

"Сегодня мы находимся в переходе в новую эпоху. Готово ли наше общество? Что нас ждет впереди? С какими вызовами мы столкнемся и как с ними справимся? Все зависит от нас, от любви к Родине, к природе, к ближнему. В сплочение, в вере, в мечте. С гордостью, c честью, с победой. Форум "Репутация" предназначен для служения обществу, формирования культурной архитектуры будущего и продвижения традиционных нравственных ценностей", — сказала учредитель форума Анна Русска.