Назвал его гусем: директор Киркорова объяснил своё поведение после драки за честь пеца

Подравшийся на катке директор Киркорова заявил, что защищал честь певца
Шоу-бизнес

Инцидент на катке ГУМа с участием директора Филиппа Киркорова вызвал широкий резонанс в сети. Драка с блогером Суадом Муратовичем стала результатом недопонимания и резких слов в адрес певца.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Представитель короля российской эстрады Максим Ситник объяснил свои действия, подчеркивая, что речь шла о защите чести артиста.

Причины конфликта на ГУМ-катке

Вчера на катке ГУМа произошел скандальный инцидент: директор Филиппа Киркорова Максим Ситник подрался с блогером Суадом Муратовичем. Конфликт возник после комментария Муратовича, который, по мнению директора, был неуважительным к поп-королю российской эстрады. Блогер получил увечья, однако не стал фиксировать побои официально и не обратился в полицию.

Суад в своем блоге заявил, что намерен добиваться справедливости и не оставит произошедшее без внимания.

"Я не собираюсь улетать, молчать, бежать куда-то, и уж точно я не собираюсь оставлять это без внимания. <…> Оставьте свои угрозы, это вызывает лишь только смех. Мы обязательно встретимся и обсудим каждое сказанное слово в мой адрес, с каждым, кто фигурирует в этом, не переживайте", — написал блогер.

Версия Максима Ситника

Директор Киркорова объяснил, что его действия были вызваны защитой артиста от оскорбления. По его словам, блогер допустил неуважительный выпад в адрес Филиппа Бедросовича, и это стало поводом для конфликта.

"Мужчина так себя не ведёт. Если ты неправ, будь добр, признай, что ты неправ. А если ты газуешь, а потом даешь заднюю, я считаю, что это неправильно. Его никто не тронет, у нас так не принято. Таких просто хочется проучить словесно, но он трубку не берет, он никак не реагирует. Пусть он переживает, но с ним ничего не случится. Мы просто хотим, чтобы за слова отвечали", — цитирует слова Ситника "СтарХит".

По словам директора, его намерения были не агрессивными. Он подошёл к блогеру, чтобы сделать замечание и предупредить о неуважительном поведении.

"Я подошел к нему, говорю, не нужно так разговаривать. Этот человек старше тебя. Он артист. Прояви уважение. Он отвечает мне: а ты кто такой? Ты что хочешь? Я просто хотел воспитать его немного, немного перегнул, эмоции зашкаливают. Я просто хотел сделать замечание, чтобы он так не смеялся. А сейчас он строит из себя жертву", — отметил представитель певца.

Детали инцидента

По словам директора, блогер обиделся на то, что его назвали "гусем". Ситник объяснил это так: внешне блогер действительно похож на гуся, и называние этого не имело злого умысла, а скорее было попыткой разрядить ситуацию. Несмотря на это, Муратович продолжал вести себя вызывающе и спорить.

Ситник подчеркнул, что не собирается использовать силу для дальнейших разборок и готов решать вопросы мирным путем. Директор отметил, что готов к диалогу и урегулированию конфликта, если стороны найдут удобное время.

Советы шаг за шагом: как действовать при конфликте с публичными лицами

  1. Сохраняйте спокойствие и фиксируйте события (видео, фото, свидетельства).

  2. Попытайтесь урегулировать конфликт мирным путем до эскалации.

  3. Если ситуация выходит из-под контроля, проконсультируйтесь с юристом.

  4. Публичные комментарии должны быть корректными и без оскорблений.

  5. Помните о репутации и последствиях для всех сторон.

Сравнение: действия блогера и реакция директора

  1. Блогер отстаивает свою репутацию и планирует привлекать внимание к конфликту через социальные сети.

  2. Директор артиста защищает честь своего подопечного и старается избежать прямого насилия, ограничиваясь замечанием.

  3. Эффективное сочетание публичной позиции и сдержанности помогает минимизировать риски и контролировать ситуацию.

Популярные вопросы о конфликте на ГУМ-катке

  1. Можно ли привлечь к ответственности директора за физическое воздействие?
    Ответ: В зависимости от обстоятельств может рассматриваться как мелкое хулиганство, но инициатива зависит от пострадавшего.

  2. Как реагировать на оскорбления публичных людей?
    Ответ: Сохранять спокойствие, документировать факт и при необходимости обращаться к официальным каналам.

  3. Стоит ли обсуждать конфликт в социальных сетях?
    Ответ: Да, но только аккуратно, чтобы не усугублять ситуацию и не нарушать законы о клевете.

  4. Как сохранить репутацию после конфликта?
    Ответ: Демонстрировать корректность, контролировать публичные высказывания и поддерживать открытый диалог.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
