ДНК-тест и история из прошлого: как у Алексея Глызина нашлась внебрачная дочь

6:39
Шоу-бизнес

В эфире ток-шоу женщина назвала себя внебрачной дочерью Алексея Глызина — певец согласился на ДНК-проверку, а сама гостья рассказала семейную историю.

Певец Алексей Глызин
Фото: ВК-аккаунт Алексея Глызина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Алексей Глызин

В студии ток-шоу на НТВ появилась женщина, называющая себя внебрачной дочерью Алексея Глызина, и зрители стали свидетелями эмоциональной встречи. Глызин не стал отрицать необходимость проверки родства и сдал биоматериал для ДНК-анализа. Ведущие и сама гостья рассказали подробности её детства и отношений матери с певцом.

Как прошла встреча и что заявила женщина

В эфире программы "Звёзды сошлись" Анна, которая уже носит фамилию Глызина, подошла к артисту и, глядя на него, сказала, что видит сходство.

"Я считаю, у нас глаза похожи", — сказала предполагаемая дочь Анна Глызина.

По её рассказу, первое упоминание о певце дошло ещё в детстве: мама, по словам Анны, включала радио и говорила: "это твой папа поёт".

Анна утверждает, что её мать познакомилась с молодым Глызиным в парке под Москвой, и у пары якобы были отношения, которые длились несколько лет. Когда женщина забеременела, общение прервалось — по словам самой Анны, у Алексея на тот момент уже были официальные отношения. Эти личные воспоминания и семейные подробности в эфире показали мотивацию женщины прийти в студию и прояснить ситуацию.

Реакция артиста и ход дальнейших процедур

Алексей Глызин заявил, что не помнит описываемых эпизодов, но от проверки родства не отказался: певец сдал биоматериал для ДНК-экспертизы, чтобы выяснить истинность родственных связей. Это стандартная практика в подобных ситуациях — тест даёт объективный ответ на вопрос о биологическом родстве. 

Анна при этом отметила, что не претендует на материальные претензии и не ищет наследства: её главная надежда — наладить хотя бы человеческие отношения с возможным отцом. В студии также стало известно, что женщине предстоит повторная операция на ноге; она появлялась на эфире на ходунках и рассказывала о долгой реабилитации после перелома тазобедренного сустава. 

Почему эта история вызывает интерес публики

Такие встречи затрагивают сразу несколько эмоциональных пластов: публичность артиста, память о ранних романах, вопросы справедливости и потребность в человеческом общении. Для зрителей это драматичный сюжет — шанс увидеть, как медиа может помочь прояснить семейные тайны, но одновременно и повод задуматься о приватности и границах вмешательства в личную жизнь. Множество СМИ уже осветили эпизод, что усилило резонанс и породило обсуждение в соцсетях. 

Контекст: что даёт ДНК-тест и как он проводится

ДНК-исследование — надёжный метод установления биологического родства: лаборатории сравнивают профиль ДНК матери/ребёнка/отца и выдают вероятностную оценку родства. Для официального использования в суде и при решении правовых вопросов требуется соблюдение строгой цепочки взятия проб и документов, а также аккредитация лаборатории. Коммерческие и судебные тесты различаются по требованиям к оформлению, но результат по сути подтверждает или опровергает биологическое родство. 

Сравнение: личный разговор лицом к лицу vs юридическое подтверждение (ДНК)

  1. Личная встреча даёт эмоциональное разрядку и шанс на живой диалог, но она не даёт юридических доказательств и может породить двусмысленность в показаниях.

  2. ДНК-тест приносит объективный результат и может быть использован в официальных процедурах, однако он не решает всех эмоциональных вопросов и требует времени на проведение и оформление.

  3. Личная встреча чаще всего становится стартом — она мотивирует участников пройти формальную проверку; только сочетание обоих этапов даёт и человеческую ясность, и юридическую определённость. 

Советы шаг за шагом: что делать, если вы оказались в похожей ситуации

  1. Зафиксируйте все доступные документы и свидетельства: свидетельство о рождении, старые письма, фотографии.

  2. Обсудите с заинтересованной стороной возможность мирного диалога в приватной обстановке.

  3. Если нужно юридическое подтверждение — обратитесь в аккредитованную лабораторию и договоритесь о судебно-пригодном заборе биоматериала.

  4. Получив результат ДНК, при необходимости проконсультируйтесь с юристом о последствиях для наследства или установления отцовства в официальном порядке.

  5. Позаботьтесь о психологической поддержке: подобные встречи часто влекут за собой сильные эмоции и требуют времени на принятие. 

Популярные вопросы об установлении родства

  1. Можно ли заставить знаменитость пройти ДНК-тест?
    Ответ: Добровольный тест даётся по согласию; для принудительного отбора биоматериала в юридическом порядке требуется решение суда или согласие стороны. Рекомендуется решать вопрос через адвоката.

  2. Будет ли результат теста публиковаться автоматически?
    Ответ: Публичность результата зависит от желания участников и договорённостей с лабораторией; в ряде случаев стороны сами публикуют выводы в СМИ, но правовых обязательств по огласке нет.

  3. Изменится ли юридический статус при подтверждении родства?
    Ответ: Биологическое подтверждение — важный шаг, но для официального установления отцовства или наследственных прав нужны дополнительные юридические действия и документы. Юрист подскажет конкретные шаги.

  4. Как долго ждать результата ДНК?
    Ответ: Время зависит от лаборатории и вида анализа; быстрые исследования занимают несколько дней, судовые процедуры и оформление требуют больше времени.

Итог

История с Анной Глызиной и Алексеем Глызиным — очередной пример того, как в публичной плоскости сплетаются личное и юридическое. Эфир дал старт официальной проверке: биологическое родство сейчас будет установлено с помощью ДНК, а дальше многое будет зависеть от результатов и от желания сторон налаживать межличностный диалог. Для зрителей и участников это момент, когда эмоции сталкиваются с процедурной строгостью науки и правом.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
