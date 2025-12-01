Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Безответственное поведение: что в Госдуме сказали по поводу скандальной истории Долиной

В Госдуме призвали Долину вернуть средства добросовестному покупателю
7:39
Шоу-бизнес

Скандальная продажа квартиры певицы Ларисы Долиной лишила покупателя денег и жилья — депутаты требуют вернуть средства, а эксперты спорят о защите добросовестных покупателей.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

Скандал вокруг продажи квартиры Ларисы Долиной всколыхнул общество и судебную систему — покупательница Полина Лурье осталась в проигрыше. Депутаты и эксперты обсуждают, как защитить добросовестных покупателей вторичного жилья и вернуть пострадавшей уплаченные средства. В центре спора — вопрос о двусторонней реституции и ответственности нотариусов при проверке дееспособности продавца. Об этом заявил депутат Виталий Милонов.

Что произошло и почему это важно

Суть конфликта проста и болезненна: Лариса Долина оказалась жертвой мошеннической схемы и в итоге продала квартиру, которая перешла к Полине Лурье. Когда стало ясно, что покупка совершена ввиду манипуляций с продавцом, Лурье лишилась и денег, и уже приобретённого жилья. Дело попало в суды, где обсуждается не только моральная сторона вопроса, но и юридические механизмы защиты честных покупателей. Для многих это оказалась тревожная иллюстрация риска на рынке вторичного жилья: даже формально проверенная сделка может привести к тяжёлым последствиям.

"Из-за моей "любимой" Ларисы Александровны Долиной я не могу продать ни одну из своих квартир", — заявила в соцсети певица Слава.

Реакция властей и юридические инициативы

Депутаты и представители профильных комитетов взяли дело на контроль. Виталий Милонов в публичных комментариях подчеркнул: жалко Долину как пострадавшую от мошенников, но не менее важно восстановить права той, кто честно заплатила. Он призывает вернуть средства Полине Лурье и усилить контроль за операциями с недвижимостью. Параллельно глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил о намерении поддержать пересмотр дела в Верховном суде и обратить внимание на необходимость чётких ориентаций для судов по спорам о вторичной недвижимости.

"Считаю, что средства ей должны быть возвращены. … Тут надо согласиться, что это недостаточно ответственное поведение. … У них вообще ничего не остаётся", — порассуждал Милонов.

Почему это не просто громкая история

Дело затрагивает сразу несколько системных вопросов: процедуру установления дееспособности продавца, роль нотариуса при сделках с жильём, механизмы двусторонней реституции (возврата имущества и денег), а также практику ответственности за допущенные ошибки при проверке. Финансово уязвимые покупатели, берущие ипотеку или вкладывающие последние средства в жильё, оказываются в группе риска, если правовые механизмы защиты формальны и недостаточно оперативны.

Последствия для рынка вторичного жилья

Негативный резонанс вокруг конкретной сделки может временно снизить доверие к сделкам между частными лицами. Риелторы и агентства получают шанс напомнить о пользе профессиональной поддержки: проверка документов, сопровождение сделки, страхование рисков. Для покупателей это сигнал к повышенной внимательности: не только формальная проверка у нотариуса, но и оценка контекста — есть ли признаки давления на продавца, необычные условия сделки или длительные контакты с третьими лицами.

Сравнение: покупка у частного лица vs через агентство

  1. При покупке напрямую:

    1. Плюс: возможна экономия на комиссионных.

    2. Плюс: гибкость переговоров.

    3. Минус: выше риск пропуска юридических деталей и мошенничества.

    4. Минус: отсутствие гарантированного сопровождения сделки.

  2. При покупке с риелтором/агентством:

    1. Плюс: профессиональная проверка документов и истории объекта.

    2. Плюс: чаще присутствует страхование сделок или юридическое сопровождение.

    3. Минус: дополнительные расходы на услуги.

    4. Минус: возможный конфликт интересов при некачественном агентстве.

Советы шаг за шагом: как снизить риск при покупке вторичного жилья

  1. Проверьте историю объекта через выписки из ЕГРН и уточните количество собственников и обременений.

  2. Попросите показать документы, подтверждающие право собственности, и сверяйте их с паспортом продавца.

  3. При малейшем сомнении возьмите юриста для оценки рисков и сопровождения сделки.

  4. Убедитесь, что нотариальная проверка дееспособности продавца прошла корректно — при необходимости запросите дополнительные медицинские или правовые справки.

  5. Оформляйте расчёты через аккредитив или в банковской ячейке, чтобы минимизировать риски хищения средств.

  6. Сохраняйте всю переписку и доказательства взаимодействия с продавцом и третьими лицами — они пригодятся в суде.

Плюсы и минусы: покупатель в ситуации возмещения ущерба

Перед тем как инициировать судебные процедуры, важно взвесить возможные плюсы и минусы действий.

Плюсы:

  1. Возможность вернуть деньги при успешной реституции.

  2. Прецедент может усилить защиту других покупателей.

  3. Социально значимый резонанс стимулирует законодательные инициативы.

Минусы:

  1. Длительные и затратные судебные процедуры.

  2. Риск частичной компенсации или полного отказа в возмещении.

  3. Эмоциональная нагрузка и репутационные потери для сторон.

Популярные вопросы о скандале с Ларисой Долиной

Популярные вопросы о скандале с Ларисой Долиной

  1. Как вернуть деньги, если покупка квартиры признана недействительной?
    Ответ: Обычно инициируется процедура реституции через суд — заявитель просит вернуть уплаченные средства и, при возможности, восстановить права на недвижимость. Практика показывает, что многое зависит от обстоятельств сделки и наличия доказательств добросовестности покупателя.

  2. Сколько стоит подать жалобу в Верховный суд и стоит ли это делать?
    Ответ: Стоимость включает государственные пошлины и юридическое сопровождение. Решение о подаче жалобы целесообразно принимать при наличии перспектив на обжалование и профессиональной оценки шансов.

  3. Что лучше — покупать у частного лица или через агентство?
    Ответ: Агентство даёт больше гарантий и проверок, но увеличивает расходы. При покупке напрямую необходима повышенная юридическая тщательность.

  4. Какие документы критично проверить до подписания договора?
    Ответ: Выписку из ЕГРН, паспорт собственника, договоры дарения/купли-продажи в истории, сведения об обременениях, нотариальные подтверждения дееспособности.

  5. Что делать, если продавец оказался введён в заблуждение мошенниками?
    Ответ: Обратиться в правоохранительные органы, собрать доказательства злоупотребления, запросить экспертизы по дееспособности и подготовить иск о реституции.

Дело Ларисы Долиной и Полины Лурье стало сигналом: регулирование и практика защищают не всегда всех участников рынка. Существующие механизмы — нотариальные проверки, суды, усилия депутатов и общественный резонанс — формируют поле для изменений, но реальные защитные меры должен ощущать каждый покупатель. Важно, чтобы правоприменительная практика шла в ногу с ожиданиями общества и предоставляла понятные инструменты для восстановления справедливости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
