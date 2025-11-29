Ким Кардашьян прошла сканирование мозга — врач в недоумении от необычных данных

Ким Кардашьян прошла сканирование мозга, результаты которого оказались неожиданными. Об этом сообщает USA Today.
Врач Амен обнаружил у медийной личности менее активную переднюю часть мозга с признаками "дыр". Специалист отметил необычность полученных данных.
"Этого просто не может быть. Просто не может", — прокомментировала Кардашьян результаты обследования.
При этом доктор исключил риски развития болезни Альцгеймера. Он также подтвердил отсутствие у бизнесвумен признаков депрессии и сильного стресса.
В очередном эпизоде шоу The Kardashians Кардашьян выразила сожаление о своём образе на Met Gala-2022. Она призналась, что не стоило перекрашиваться в блондинку для образа Мэрилин Монро.
