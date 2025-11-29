Ким Кардашьян прошла сканирование мозга — врач в недоумении от необычных данных

Ким Кардашьян прошла сканирование мозга, результаты которого оказались неожиданными. Об этом сообщает USA Today.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ким Кардашьян

Врач Амен обнаружил у медийной личности менее активную переднюю часть мозга с признаками "дыр". Специалист отметил необычность полученных данных.

"Этого просто не может быть. Просто не может", — прокомментировала Кардашьян результаты обследования.

При этом доктор исключил риски развития болезни Альцгеймера. Он также подтвердил отсутствие у бизнесвумен признаков депрессии и сильного стресса.

