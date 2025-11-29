Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собаки бегут к плачущим хозяевам втрое быстрее — учёные
Информационный шум заставляет людей прерывать общение — психологи
У застройщиков растёт интерес к рынку недвижимости Донбасса — Суханов
Ким Кардашьян рассказала о результатах сканирования мозга
Признаки атеросклероза по давлению выделили кардиологи
Учёные нашли способ худеть без подсчёта калорий
Сутулость после 30 лет усиливается из-за снижения коллагена — Бахтурина
Сливовое масло укрепляет кожу и предотвращает морщины — Malatec
Полив рождественского кактуса зимой: учитывайте свет и влажность — садовод Хэнкок

Юлия Пересильд впервые прокомментировала роман дочери с Ваней Дмитриенко: что она сказала

Юлия Пересильд высказалась о романе дочери с Ваней Дмитриенко
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд впервые публично высказалась об отношениях своей 16-летней дочери Анны с 20-летним музыкантом Ваней Дмитриенко.

Юлия Пересильд
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Пересильд

Поводом стала публичная реакция на роман молодых артистов, который они перестали скрывать этой осенью. Ранее пара вместе отдыхала и выпустила совместный трек.

"У ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень, очень", — рассказала Юлия Пересильд в интервью The VOICE.

Актриса отметила, что давно следит за творчеством Дмитриенко. По её словам, молодые люди увлечены общим делом и профессионально развиваются.

Анна Пересильд активно развивает карьеру в киноиндустрии – недавно на экраны вышла экранизация "Алисы в Стране чудес", в которой она исполнила главную роль. Также известно, что дочь известной актрисы готовится к поступлению в театральный вуз. Юлия Пересильд надеется увидеть наследницу на режиссёрском факультете ГИТИСа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Новости спорта
Чтобы потерять жир, на ужин нужно есть тартар из лосося — Арианна Вильяскуэса
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Япония объявила сахалинскую нефть жизненно важной
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Тёмные покровы Вселенной дрогнули: повторяющиеся радиосигналы звучат словно зов из далёкой эпохи
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Живот после 50 сдаётся без боя, если ходить правильно: шаги становятся самым честным фитнесом
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Снежная броня исчезает: Анды перестают спасать реки, а Европа получает тревожный прогноз
Последние материалы
Признаки атеросклероза по давлению выделили кардиологи
Учёные нашли способ худеть без подсчёта калорий
Сутулость после 30 лет усиливается из-за снижения коллагена — Бахтурина
Сливовое масло укрепляет кожу и предотвращает морщины — Malatec
Полив рождественского кактуса зимой: учитывайте свет и влажность — садовод Хэнкок
Китайские автомобили лидируют среди машин до пяти лет — Сергей Целиков
Человечеству нужно 30 лет для первой базы на Марсе — Sciencepost
Город в Сицилии с виду напоминает гиганта по данным туристических агентств
Бобр предупредил о границе территории ударом хвоста — зоологи
Интерес кошек к коробкам вызван эволюцией — фелинологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.