Юлия Пересильд впервые прокомментировала роман дочери с Ваней Дмитриенко: что она сказала

Юлия Пересильд впервые публично высказалась об отношениях своей 16-летней дочери Анны с 20-летним музыкантом Ваней Дмитриенко.
Поводом стала публичная реакция на роман молодых артистов, который они перестали скрывать этой осенью. Ранее пара вместе отдыхала и выпустила совместный трек.
"У ребят какая-то своя химия, дружба прекрасная, теперь какая-то творческая дружба. Ваня талантливый парень, очень", — рассказала Юлия Пересильд в интервью The VOICE.
Актриса отметила, что давно следит за творчеством Дмитриенко. По её словам, молодые люди увлечены общим делом и профессионально развиваются.
Анна Пересильд активно развивает карьеру в киноиндустрии – недавно на экраны вышла экранизация "Алисы в Стране чудес", в которой она исполнила главную роль. Также известно, что дочь известной актрисы готовится к поступлению в театральный вуз. Юлия Пересильд надеется увидеть наследницу на режиссёрском факультете ГИТИСа.
