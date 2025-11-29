Михаил Шац* объяснил свой отъезд из России — почему назвал это эмоциональным бегством

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Михаил Шац* назвал отъезд из России "эмоциональным бегством"
1:06
Шоу-бизнес

Комик Михаил Шац* рассказал о причинах своего отъезда из России. В программе "Доброе утро, Израиль" на YouTube он объяснил своё решение.

Михаил Шац
Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Михаил Шац

Артист назвал отъезд "эмоциональным бегством". Он отметил, что изначально планировал вернуться после перерыва.

"В первый момент это действительно эмоция: ты понимаешь, что не можешь там [в России] находиться, потому что это полностью противоречит твоим взглядам. А дальше был выбор: можно было уехать, переварить всё это и вернуться. Но я не смог", — заявил Шац.

После начала специальной военной операции на Украине (СВО) в 2022 году комик покинул Россию. Он переехал в Израиль, гражданство которого получил ранее.

Сейчас Шац считает Израиль своим домом. Он заявил, что принял новую реальность и не жалеет о своём решении. Дочь юмориста Софья Шац также недавно раскрыла подробности эмиграции.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
