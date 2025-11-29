Михаил Шац* объяснил свой отъезд из России — почему назвал это эмоциональным бегством

Комик Михаил Шац* рассказал о причинах своего отъезда из России. В программе "Доброе утро, Израиль" на YouTube он объяснил своё решение.
Артист назвал отъезд "эмоциональным бегством". Он отметил, что изначально планировал вернуться после перерыва.
"В первый момент это действительно эмоция: ты понимаешь, что не можешь там [в России] находиться, потому что это полностью противоречит твоим взглядам. А дальше был выбор: можно было уехать, переварить всё это и вернуться. Но я не смог", — заявил Шац.
После начала специальной военной операции на Украине (СВО) в 2022 году комик покинул Россию. Он переехал в Израиль, гражданство которого получил ранее.
Сейчас Шац считает Израиль своим домом. Он заявил, что принял новую реальность и не жалеет о своём решении. Дочь юмориста Софья Шац также недавно раскрыла подробности эмиграции.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.