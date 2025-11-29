Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Лайма Вайкуле в новогодней рекламе АТБ — украинцы припомнили советское прошлое и разразились обвинениями

Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение песни "Щедрик"
0:53
Шоу-бизнес

Народную артистку Латвии Лайму Вайкуле раскритиковали пользователи из Украины. Поводом стало её участие в новогодней рекламной кампании сети супермаркетов АТБ.

Лайма Вайкуле
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лайма Вайкуле

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, певица исполнила украинскую рождественскую песню "Щедрик". Это вызвало негативную реакцию в соцсетях.

Пользователи напомнили о советском прошлом артистки и её долгой работе в российском шоу-бизнесе. Многие сочли появление Вайкуле в рекламе неуместным.

При этом певица после начала СВО переехала в Латвию, а затем в США, и активно высказывалась против политики РФ. 

Ранее Вайкуле заявляла, что никогда больше не приедет в Россию. В сентябре она также сообщила, что её фестиваль в Юрмале не приносит прибыли и проводится ради творческого общения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
