Лайма Вайкуле в новогодней рекламе АТБ — украинцы припомнили советское прошлое и разразились обвинениями

Украинцы раскритиковали Лайму Вайкуле за исполнение песни "Щедрик"

Шоу-бизнес

Народную артистку Латвии Лайму Вайкуле раскритиковали пользователи из Украины. Поводом стало её участие в новогодней рекламной кампании сети супермаркетов АТБ.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лайма Вайкуле

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, певица исполнила украинскую рождественскую песню "Щедрик". Это вызвало негативную реакцию в соцсетях.

Пользователи напомнили о советском прошлом артистки и её долгой работе в российском шоу-бизнесе. Многие сочли появление Вайкуле в рекламе неуместным.

При этом певица после начала СВО переехала в Латвию, а затем в США, и активно высказывалась против политики РФ.

Ранее Вайкуле заявляла, что никогда больше не приедет в Россию. В сентябре она также сообщила, что её фестиваль в Юрмале не приносит прибыли и проводится ради творческого общения.