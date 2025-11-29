Лайма Вайкуле в новогодней рекламе АТБ — украинцы припомнили советское прошлое и разразились обвинениями

Народную артистку Латвии Лайму Вайкуле раскритиковали пользователи из Украины. Поводом стало её участие в новогодней рекламной кампании сети супермаркетов АТБ.
Как сообщает Life со ссылкой на Shot, певица исполнила украинскую рождественскую песню "Щедрик". Это вызвало негативную реакцию в соцсетях.
Пользователи напомнили о советском прошлом артистки и её долгой работе в российском шоу-бизнесе. Многие сочли появление Вайкуле в рекламе неуместным.
При этом певица после начала СВО переехала в Латвию, а затем в США, и активно высказывалась против политики РФ.
Ранее Вайкуле заявляла, что никогда больше не приедет в Россию. В сентябре она также сообщила, что её фестиваль в Юрмале не приносит прибыли и проводится ради творческого общения.
