Режим не для слабых: зачем Петросян тренирует актёрскую форму ежедневно

Народный артист России Евгений Петросян в своём Instagram*-аккаунте рассказал о напряжённом рабочем графике.
Артист сообщил о подготовке к съёмкам новых выпусков программы "Петросян-шоу", которые запланированы на 3 и 4 декабря.
В своём обращении юморист описал непрерывный цикл репетиций и концертов. Он подчеркнул необходимость постоянной творческой работы.
"Наше дело такое — мы никогда не останавливаемся. Остановка для нас — это [конец]. Мы как спортсмены — нужно поддерживать (причём ежедневно) актёрскую форму", — заявил 80-летний артист.
Петросян отметил, что продолжает работать ради радости зрителей. Комик призвал не смотреть его выступления тем, кто не испытывает к нему симпатии.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
