Режим не для слабых: зачем Петросян тренирует актёрскую форму ежедневно

Евгений Петросян рассказал о плотном рабочем графике
Шоу-бизнес

Народный артист России Евгений Петросян в своём Instagram*-аккаунте рассказал о напряжённом рабочем графике.

Евгений Петросян
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Евгений Петросян

Артист сообщил о подготовке к съёмкам новых выпусков программы "Петросян-шоу", которые запланированы на 3 и 4 декабря.

В своём обращении юморист описал непрерывный цикл репетиций и концертов. Он подчеркнул необходимость постоянной творческой работы.

"Наше дело такое — мы никогда не останавливаемся. Остановка для нас — это [конец]. Мы как спортсмены — нужно поддерживать (причём ежедневно) актёрскую форму", — заявил 80-летний артист.

Петросян отметил, что продолжает работать ради радости зрителей. Комик призвал не смотреть его выступления тем, кто не испытывает к нему симпатии.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
