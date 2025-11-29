Режим не для слабых: зачем Петросян тренирует актёрскую форму ежедневно

Евгений Петросян рассказал о плотном рабочем графике

Народный артист России Евгений Петросян в своём Instagram*-аккаунте рассказал о напряжённом рабочем графике.

Артист сообщил о подготовке к съёмкам новых выпусков программы "Петросян-шоу", которые запланированы на 3 и 4 декабря.

В своём обращении юморист описал непрерывный цикл репетиций и концертов. Он подчеркнул необходимость постоянной творческой работы.

"Наше дело такое — мы никогда не останавливаемся. Остановка для нас — это [конец]. Мы как спортсмены — нужно поддерживать (причём ежедневно) актёрскую форму", — заявил 80-летний артист.

Петросян отметил, что продолжает работать ради радости зрителей. Комик призвал не смотреть его выступления тем, кто не испытывает к нему симпатии.

