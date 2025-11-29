Семья Милохина рванула в Чикаго после продажи дома — что стоит за отъездом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Приёмный отец Милохина продал дом и уехал в США
Приёмный отец блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев продал свой дом в Анапе значительно дешевле рыночной стоимости. Сумма сделки составила 6,9 млн рублей, хотя изначально объект оценивался в 15 млн.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Как сообщает SHOT, сейчас семья тиктокера находится в Чикаго. По данным источника, они намерены получить в Соединённых Штатах статус беженца. Переезд состоялся после продажи недвижимости.

"Тюленев говорил, что они напугались так сильно, что аж пришлось уехать из страны и скрывать своё местоположение. Как мы выяснили, семейство находилось в Грузии, а после получения денег с продажи дома — рвануло в США", — отметил источник, близкий к семье.

По информации издания, причиной для отъезда мог стать инцидент с поджогом. Год назад на их участок бросили бутылку с зажигательной смесью. Уголовное дело тогда возбуждать не стали.

Летом 2025 года Тюленев искал помощь, чтобы выйти из иммиграционного центра в Чикаго. Он пересёк границу США нелегально и ожидает суда для получения убежища.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
