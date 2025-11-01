Странное противоречие: почему Юрий Лоза усомнился в логике распродаж чёрная пятница

Юрий Лоза увидел несостыковки в распродажах "Чёрная пятница"

Певец Юрий Лоза обратил внимание на странное совпадение — в один день на Западе проходят и масштабные распродажи, и "День отказа от покупок".

Юрий Лоза

Певец заметил, что за рубежом совпадают две, казалось бы, противоположные акции: массовые распродажи и протест против потребительства. Многие читатели задались тем же вопросом: возможно ли одновременно призывать покупать всё по сниженным ценам и советовать ничего не покупать? Об этом написал сам артист в своей страничке в соцсетях.

"На западе сегодня отмечают два события — "Чёрную пятницу", когда везде большие скидки, и "День отказа от покупок". Как они собираются это совмещать, лично для меня остаётся загадкой, ведь это два взаимоисключающих понятия", — написал артист в соцсетях.

Что имел в виду Лоза и почему это важно

Юрий Лоза привёл наблюдение, которое сразу видно на уровне слов: коммерция и антипотребительская акция — почти антонимы. Для артиста ещё важен личный контекст: у православных в этот период начинается Рождественский (Филиппов) пост.

"Я снова возлагаю на него определённые надежды — может заодно с воздержанием от скоромного и прополкой души ещё и сброшу пару килограмм. А вдруг получится", — отметил артист.

Понятие "Чёрная пятница" давно перестало быть только датой в календаре ритейла: это многодневные кампании маркетплейсов и магазинов, которые стремятся увеличить обороты в конце ноября. Одновременно идеи, похожие на "Дня отказа от покупок", появляются как медиа- или гражданская реакция на чрезмерное потребление; сам протест ведёт отсчёт с 1992 года и постепенно распространился по миру.

Покупательская реальность: скидки, приёмы, сомнения

В реальной практике распродаж встречаются разные маркетинговые приёмы, которые мешают потребителю быстро понять, насколько выгодна скидка. Исследования и журналистские материалы указывают, что не всегда "скидочная цена" является минимальной за год; некоторые ритейлеры действительно поднимают цены перед акцией или применяют динамическое ценообразование. Это усиливает ощущение, что праздник потребления требует критического взгляда.

Предварительное завышение цены — товар искусственно дорожает перед "распродажей", чтобы потом скидка выглядела внушительнее. Динамическое ценообразование — алгоритмы подстраивают цену под спрос и активность пользователя. Комбинированные предложения (скидки за объём, "купи больше — плати меньше"), розыгрыши и агрессивные пуш-уведомления — всё это часть современной акции. Эти приёмы не всегда равнозначны реальной экономии.

Рождественский пост и его место в календаре

Рождественский (Филиппов) пост — один из многодневных постов православной традиции, который длится ровно 40 дней и подготовляет верующих к празднику Рождества Христова. В 2025–2026 году пост приходится на период с 28 ноября 2025 года по 6 января 2026 года; эти даты фиксированы и ежегодно отсчитываются по церковному уставу.

Сравнение: Чёрная пятница vs День отказа от покупок

Одна акция стимулирует спрос и скидки, другая — сознательное воздержание. Одна ориентирована на экономию (реальную или иллюзорную), другая — на отказ от потребления ради принципа или экологии. На практике они сосуществуют так:

Чёрная пятница: массовые скидки, маркетинговые кампании, акции ритейлеров. День отказа от покупок: гражданская, экологическая и антимаркетинговая инициатива, куда входят локальные акции и информационные кампании.

Советы шаг за шагом: как пройти Black Friday честно и осознанно

Если вы хотите получить выгоду и при этом остаться критичным покупателем, следуйте простому плану:

Сравните цену заранее: проверьте историю цен на интересующую модель или товар в нескольких магазинах. Составьте список приоритетов: что действительно нужно, а что — импульсивное желание. Проверяйте условия возврата и гарантии перед покупкой. Остерегайтесь подозрительно низких цен и сообщений, которые давят на срочность.

Слова Юрия Лозы — короткое и наглядное замечание о нашей эпохе: мир умеет одновременно рекламировать излишества и призывать к воздержанию. Для каждого человека такой "парадокс" трансформируется в собственный выбор: следовать купону и скидке или руководствоваться принципом и духовной практикой. Важно не поддаваться манипуляциям, проверять информацию и принимать решение осознанно.