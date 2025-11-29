Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Жизнь раскрыла запасной сценарий: как разговоры Кравченко и Зеленского обернулись переменами

Актриса Татьяна Кравченко общалась с Зеленским до СВО
0:12
Шоу-бизнес

Иногда судьба сводит людей в неожиданных обстоятельствах, и лишь годы спустя открываются новые смыслы этих встреч. История Татьяны Кравченко напоминает именно такую запутанную линию — от совместных бесед с Владимиром Зеленским на съёмочной площадке до её собственных комментариев о происходящем в мире. Жизненный путь актрисы оказался насыщенным и местами драматичным.

Татьяна Кравченко
Фото: static.kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Татьяна Кравченко

Ранние годы и становление в профессии

Будущая артистка появилась на свет в Донецке и ещё в юности мечтала о сцене. После школы она отправилась в Москву, где ей удалось поступить в театральное училище имени Щепкина, несмотря на серьёзный конкурс. Способности молодой студентки заметили почти сразу: её увидела актриса и педагог Алла Тарасова, и это знакомство стало важным поворотом, приведшим Кравченко в Школу-студию МХАТ. Погружение в профессию шло стремительно, и уже в этот период начала формироваться индивидуальная манера игры, которая позже сделала её узнаваемой для зрителей.

Первое место работы актрисы в театре оказалось не менее значимым. Она пришла в "Ленком", где художественный руководитель Марк Захаров порекомендовал ей изменить фамилию. На тот момент в кино и театре уже выступали артистки с фамилией Яковлева, поэтому Кравченко решила взять девичью фамилию бабушки. Этот шаг помог ей не затеряться среди однофамилиц, а также обозначил собственный путь в профессии.

В кино она дебютировала в картине "Приезжая", где исполнила небольшую роль зоотехника. В титрах её имени не было, однако с этого момента началась долгая и интенсивная кинематографическая биография. Уже с 1980-х годов Кравченко регулярно появлялась в фильмах и сериалах, зачастую участвуя сразу в нескольких проектах за год. Она снималась в таких работах, как "Опасно для жизни!", "Небеса обетованные", "Ширли-мырли", "Каменская", "Питер FM", "Дети Арбата". Даже небольшие роли актриса старалась делать запоминающимися, вкладывая в них максимум усилий.

Настоящая всенародная популярность пришла к ней после премьеры сериала "Сваты". Образ Валентины Будько — доброжелательной, активной, хозяйственной женщины — полюбился зрителям разных поколений. Этот персонаж стал одним из самых узнаваемых в карьере актрисы и прочно связал её имя с историей сериала.

Личная жизнь и отношения

Приватная сторона жизни Кравченко складывалась намного сложнее, чем её карьера. Её первым супругом стал художник-постановщик Владимир Лавинский, с которым она познакомилась во время учёбы. Спустя два года брак завершился. Позднее актриса вышла замуж во второй раз — её избранником стал продюсер Дмитрий Гербачевский, от которого родилась дочь, но и этот союз рухнул.

"Вот такой он человек, нет у него чувства отцовства. Руки стал распускать — это противно. Я уходила от него, убегала", — признавалась актриса.

Поговаривали и о её возможных романах с коллегами по съёмочной площадке, в частности с Фёдором Добронравовым. Однако Кравченко подчёркивала, что испытывала лишь человеческую симпатию и уважение, а актёр на протяжении многих лет женат и посвящал себя семье.

Общение с Владимиром Зеленским и взгляды актрисы

Съёмочная группа сериала "Сваты" объединяла специалистов из разных регионов, включая Украину. Одним из создателей проекта была "Студия Квартал-95", в работе которой участвовал Владимир Зеленский. Как пишет "Царьград", на съёмках они неоднократно общались и молодой артист производил приятное впечатление.

"Володя Зеленский… Кто бы мог подумать?! На него повлияли. Сколько мы сидели за столом с Володей, хохотали. И вдруг такая ненависть", — констатировала она.

Актриса отмечала, что ей сложно понять, почему политические процессы привели к изменениям, которые она наблюдала со стороны. Она также говорила о своём отношении к событиям последних лет и о том, как воспринимает общественные перемены.

В прессе приводились её слова о поддержке решения 2014 года относительно Крыма и последующих действий России в 2022 году.

"Украина превращается в фашиствующее государство", — высказалась она в одном интервью.

При этом Кравченко поясняла, что хотела бы помогать людям в сложных условиях и даже рассматривала возможность поехать в зону боевых действий как медсестра, однако понимала, что возраст накладывает ограничения.

Реакция на слухи

В определённые периоды вокруг имени актрисы возникали неприятные слухи. Желтая пресса распространяла версии о её якобы пристрастии к алкоголю. Поводом стали заявления актёра Станислава Садальского, сделанные после того, как Кравченко пропустила совместный спектакль в 2023 году.

Актриса резко отрицала подобные обвинения.

"За всё время моей долгой актёрской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съёмки", — заверила она.

Настоящее время

Сегодня Кравченко продолжает активно работать. Она по-прежнему выходит на сцену "Ленкома", участвует в антрепризах и снимается в новых проектах. Одним из них стал сериал "ОПГ", премьера которого ожидается в ближайший год. Актриса также говорила, что не прочь вновь сыграть Валентину Будько в продолжении "Сватов", если после завершения конфликта появится возможность снять новый, объединяющий сезон.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
