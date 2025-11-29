Новогодняя сцена превращается в золотое дно: кого компании готовы выкупать за 20 миллионов

Новогоднее выступление Аллегровой стоит 20 млн рублей — продюсер Татьяна Тур

7:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Каждый декабрь в российском шоу-бизнесе наступает горячий сезон: артисты планируют выступления, компании бронируют площадки, а продюсеры ведут сложные переговоры о гонорарах. Именно в это время становится заметно, кто из исполнителей набирает популярность, а кто сохраняет позиции благодаря многолетней любви публики. В таком ритме работает и продюсер Татьяна Тур, хорошо знающая рынок новогодних корпоративов изнутри.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рука с микрофоном

Самые востребованные артисты новогоднего сезона

С приближением новогодних праздников внимание публики и корпоративных заказчиков вновь обращается к артистам, которые способны создать атмосферу большого события. По словам Татьяны Тур, именно такие исполнители становятся самыми дорогими участниками праздничных программ. Она отмечает, что гонорары заметно колеблются в зависимости от города, масштаба площадки и даты. При этом стабильным спросом пользуются певцы, сохраняющие высокую популярность на протяжении многих лет и умеющие адаптировать программу под разные форматы корпоративных мероприятий.

"Самыми высокооплачиваемыми артистами станут Сергей Шнуров, Ирина Аллегрова и группа "Руки вверх". Их выступления стоят от 20 миллионов", — приводит слова Татьяны Тур URA.RU.

Эти исполнители годами удерживают внимание зрителей, а новогодний период только усиливает интерес к их концертам. Постоянное обновление репертуара, узнаваемые хиты и умение работать с разной аудиторией позволяют им сохранять статус артистов первого эшелона. Важно и то, что их выступления часто становятся ключевым элементом крупных праздничных вечеров.

Аллегрова остаётся одним из самых устойчивых феноменов эстрады: её элегантный стиль, умение сочетать чувственность и артистизм привлекают публику разных возрастов. Многие корпоративные программы формируются именно вокруг её появления. Похожие тенденции наблюдаются и у группы "Руки вверх", которая сохраняет популярность среди широкой аудитории благодаря узнаваемому звучанию, ностальгическому эффекту и весёлой атмосфере выступлений.

Новые тенденции на рынке корпоративов

В этом году организаторы отмечают заметные изменения: крупные компании сокращают количество праздничных мероприятий. По словам Татьяны Тур, часть корпоративов оказалась отменена из-за пересмотра бюджетов и внутренних решений руководства. В таких условиях востребованность смещается в сторону артистов, способных предложить более гибкую концертную программу или выступить в небольшом формате.

Среди таких примеров — группа "ЗаVисть", участницами которой являются Лера Кудрявцева и Катя Гордон. Ими занимается сама Тур, и, по её словам, коллектив выделяется оригинальностью и нестандартным сценическим подходом. Подобные проекты находят спрос среди заказчиков, ищущих свежую форму и эмоциональный эффект, который выходит за рамки привычных традиционных номеров.

Среди молодых исполнителей также не наблюдается дефицита внимания. Егор Крид продолжает оставаться одним из предпочтительных артистов для корпоративного формата, сочетая современное звучание и узнаваемость среди молодой аудитории. Популярность Люси Чеботиной усиливается благодаря успешным трекам и яркому сценическому образу. По оценке Татьяны Тур, её гонорар на новогодние даты составляет около 5-7 миллионов рублей, что делает её одним из самых заметных молодых артистов на рынке корпоративных мероприятий.

Высокое давление информационной среды и внимание общественности к молодым артистам делают успех Чеботиной особенно показательным. Несмотря на критику и обсуждения, она уверенно остаётся востребованной благодаря упорству, профессионализму и узнаваемому стилю. Подобная устойчивость — редкость среди молодых исполнителей, которые только начинают путь в индустрии.

Возвращение звёзд 90-х

Одним из ярких трендов последних лет стало возвращение артистов 90-х, которые снова оказываются в центре внимания. По словам Татьяны Тур, причина проста: на рынке возник дефицит исполнителей, обладающих сильным сценическим опытом, собственным стилем и узнаваемостью. Молодые звёзды соцсетей не всегда способны заменить артистов, проверенных временем, и редко достигают той степени массовой популярности, которая была характерна для музыкантов конца XX века.

Из-за этого спрос на певиц и певцов 90-х — таких, как Татьяна Овсиенко, Алёна Апина, Азиза или Маша Распутина — остаётся высоким. Их графики плотные, а корпоративные выступления расписаны задолго до декабря. Такой интерес во многом обусловлен ностальгией, желанием вернуть атмосферу тех лет и музыкальной энергией, которая узнаваема для нескольких поколений слушателей.

Особое внимание привлекает случай Татьяны Булановой, которая переживает новый виток популярности. По словам Тур, это стало неожиданностью даже для самой певицы, хотя её многолетняя карьера и известный репертуар позволяют ей уверенно чувствовать себя на сцене. Если раньше её выступления на корпоративе стоили около двух миллионов рублей, то в этом сезоне минимальный гонорар, по оценкам, может составлять примерно четыре миллиона.

Лолита также остаётся одной из звёзд корпоративных мероприятий. Её уникальная способность общаться с публикой, чувство юмора и готовность смело экспериментировать с программой делают её востребованной сразу в нескольких возрастных группах. Широкая аудитория и способность адаптироваться к современным форматам позволили ей удержаться в верхней части рейтингов корпоративных артистов.

Изменения в востребованности молодых исполнителей

Особый интерес вызывает ситуация с артистами, ориентированными на молодую аудиторию. Среди них выделяется Хабиб, известный своими популярными хитовыми треками. Его востребованность объясняется тем, что он активно участвует не только в концертной деятельности, но и в медийных проектах, включая озвучку мультфильмов. Для корпоративов его гонорар составляет около 4-5 миллионов рублей, что подтверждает устойчивый интерес со стороны организаторов.

То, что раньше гонорар Хабиба составлял всего 300-400 тысяч рублей, подчёркивает стремительный рост его популярности. Работать с детской аудиторией, по словам Татьяны Тур, удобно: мероприятия проходят в дневное время, что позволяет планировать несколько выступлений подряд.

Особняком стоит ситуация с Гариком Burito, который в этом году стал рекордсменом по количеству выступлений — около 80 концертов. Несмотря на столь интенсивный график, впервые за много лет Новый год у него оказался свободен, хотя обычно праздничные даты бронируются за полгода. Этот факт говорит не только о его востребованности, но и о постепенном изменении предпочтений организаторов.