Хотелось позвонить: почему Иду Галич восхитили правила питания Натальи Орейро

Блогер Ида Галич поделилась впечатлениями от подхода к питанию уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро. Актриса рассказала о своих привычках и секретах сохранения формы без строгих диет.

Фото: Фан-аккаунт Наталии Орейро ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Наталья Орейро

В интервью журналистке Надежде Стрелец Орейро открыто рассказала о своём отношении к питанию и похудению. Она подчеркнула, что никогда не следовала строгим диетам во время грудного вскармливания. Актриса отмечает, что естественные процессы ухода за ребёнком и активный образ жизни помогли ей постепенно вернуть форму.

"Как же приятно слушать человека, который правда понимает, что он принимает и зачем. Никакого культа ЗОЖ, просто нормальная "человеческая" забота о себе", — написала Галич.

Организм Орейро естественно снижал вес: благодаря почти трём годам грудного вскармливания и регулярной физической активности, включая велосипедные прогулки и спортивные упражнения, результат достигался постепенно, примерно за год.

Актриса с 16 лет придерживается вегетарианства. В её рационе всегда присутствуют продукты, богатые антиоксидантами: ягоды, орехи, киноа. Кроме того, Орейро принимает витаминные добавки, чтобы компенсировать возможный дефицит железа и витаминов группы B, характерный для вегетарианского питания.

Принципы здорового образа жизни Орейро

Наталья подчеркивает, что её подход основан на балансе и внимании к своему организму, а не на модных диетах. Она предпочитает слушать своё тело, а не следовать строгим правилам, которые часто навязывают в медиа.

Постепенность: снижение веса и поддержание формы происходят медленно, без резких ограничений. Активность: регулярные упражнения, прогулки на велосипеде и лёгкие спортивные нагрузки. Питание: богатое антиоксидантами и витаминами, без строгих запретов. Дополнения: при необходимости принимаются витаминные комплексы, особенно при вегетарианском рационе.

Таким образом, подход Орейро демонстрирует, что здоровье и форма могут поддерживаться без фанатизма, через внимание к себе и регулярную активность.

Популярные вопросы о рационе и похудении

1. Нужно ли строго ограничивать питание для похудения?

Орейро показывает, что строгие диеты необязательны: важна регулярность, качество продуктов и умеренность.

2. Какие продукты помогают поддерживать здоровье вегетарианцам?

Антиоксиданты из ягод, орехи, киноа, а также витаминные добавки для восполнения дефицита железа и витаминов группы B.

3. Сколько времени обычно уходит на постепенное снижение веса?

По словам Орейро, для устойчивого результата требуется около года, если подходить к этому сбалансированно и сочетать питание с физической активностью.

Плюсы и минусы подхода Орейро

Плюсы:

Поддержка здоровья без изнурительных ограничений.

Естественное снижение веса с учётом индивидуальных особенностей организма.

Возможность совмещать материнство и уход за собой.

Минусы:

Результат проявляется медленно, что требует терпения.

Необходима регулярная активность, без которой эффективность снижается.

При вегетарианстве важно следить за поступлением витаминов и минералов.

Сравнение подхода Орейро и популярных диет

Популярные диеты часто предлагают быстрый результат за счёт строгих ограничений или исключения определённых групп продуктов. Подход Орейро отличается:

Постепенное снижение веса без стрессовых ограничений.

Акцент на качество продуктов и микроэлементов.

Фокус на устойчивое здоровье, а не только на внешний вид.

Советы шаг за шагом для заботы о себе

Слушайте своё тело и прислушивайтесь к его потребностям. Включайте в рацион продукты, богатые антиоксидантами и витаминами. Занимайтесь физической активностью регулярно, выбирая виды спорта по душе. Используйте витаминные добавки при необходимости, особенно при ограниченном рационе.