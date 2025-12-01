Хотелось позвонить: почему Иду Галич восхитили правила питания Натальи Орейро

Блогер Ида Галич поделилась впечатлениями от подхода к питанию уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро. Актриса рассказала о своих привычках и секретах сохранения формы без строгих диет.
В интервью журналистке Надежде Стрелец Орейро открыто рассказала о своём отношении к питанию и похудению. Она подчеркнула, что никогда не следовала строгим диетам во время грудного вскармливания. Актриса отмечает, что естественные процессы ухода за ребёнком и активный образ жизни помогли ей постепенно вернуть форму.
"Как же приятно слушать человека, который правда понимает, что он принимает и зачем. Никакого культа ЗОЖ, просто нормальная "человеческая" забота о себе", — написала Галич.
Организм Орейро естественно снижал вес: благодаря почти трём годам грудного вскармливания и регулярной физической активности, включая велосипедные прогулки и спортивные упражнения, результат достигался постепенно, примерно за год.
Актриса с 16 лет придерживается вегетарианства. В её рационе всегда присутствуют продукты, богатые антиоксидантами: ягоды, орехи, киноа. Кроме того, Орейро принимает витаминные добавки, чтобы компенсировать возможный дефицит железа и витаминов группы B, характерный для вегетарианского питания.
Наталья подчеркивает, что её подход основан на балансе и внимании к своему организму, а не на модных диетах. Она предпочитает слушать своё тело, а не следовать строгим правилам, которые часто навязывают в медиа.
Постепенность: снижение веса и поддержание формы происходят медленно, без резких ограничений.
Активность: регулярные упражнения, прогулки на велосипеде и лёгкие спортивные нагрузки.
Питание: богатое антиоксидантами и витаминами, без строгих запретов.
Дополнения: при необходимости принимаются витаминные комплексы, особенно при вегетарианском рационе.
"Хотелось конечно же сразу позвонить ей и сказать: Натальяяя… а у нас-то в YouShou тоже есть база, которая подходит всем", — делится Ида.
Таким образом, подход Орейро демонстрирует, что здоровье и форма могут поддерживаться без фанатизма, через внимание к себе и регулярную активность.
1. Нужно ли строго ограничивать питание для похудения?
Орейро показывает, что строгие диеты необязательны: важна регулярность, качество продуктов и умеренность.
2. Какие продукты помогают поддерживать здоровье вегетарианцам?
Антиоксиданты из ягод, орехи, киноа, а также витаминные добавки для восполнения дефицита железа и витаминов группы B.
3. Сколько времени обычно уходит на постепенное снижение веса?
По словам Орейро, для устойчивого результата требуется около года, если подходить к этому сбалансированно и сочетать питание с физической активностью.
Плюсы:
Поддержка здоровья без изнурительных ограничений.
Естественное снижение веса с учётом индивидуальных особенностей организма.
Возможность совмещать материнство и уход за собой.
Минусы:
Результат проявляется медленно, что требует терпения.
Необходима регулярная активность, без которой эффективность снижается.
При вегетарианстве важно следить за поступлением витаминов и минералов.
Популярные диеты часто предлагают быстрый результат за счёт строгих ограничений или исключения определённых групп продуктов. Подход Орейро отличается:
Постепенное снижение веса без стрессовых ограничений.
Акцент на качество продуктов и микроэлементов.
Фокус на устойчивое здоровье, а не только на внешний вид.
Слушайте своё тело и прислушивайтесь к его потребностям.
Включайте в рацион продукты, богатые антиоксидантами и витаминами.
Занимайтесь физической активностью регулярно, выбирая виды спорта по душе.
Используйте витаминные добавки при необходимости, особенно при ограниченном рационе.
