Хотелось позвонить: почему Иду Галич восхитили правила питания Натальи Орейро

Иду Галич восхитила диета Натальи Орейро
Шоу-бизнес

Блогер Ида Галич поделилась впечатлениями от подхода к питанию уругвайской актрисы и певицы Натальи Орейро. Актриса рассказала о своих привычках и секретах сохранения формы без строгих диет. 

Певица Наталья Орейро
Фото: Фан-аккаунт Наталии Орейро ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Наталья Орейро

В интервью журналистке Надежде Стрелец Орейро открыто рассказала о своём отношении к питанию и похудению. Она подчеркнула, что никогда не следовала строгим диетам во время грудного вскармливания. Актриса отмечает, что естественные процессы ухода за ребёнком и активный образ жизни помогли ей постепенно вернуть форму.

"Как же приятно слушать человека, который правда понимает, что он принимает и зачем. Никакого культа ЗОЖ, просто нормальная "человеческая" забота о себе", — написала Галич.

Организм Орейро естественно снижал вес: благодаря почти трём годам грудного вскармливания и регулярной физической активности, включая велосипедные прогулки и спортивные упражнения, результат достигался постепенно, примерно за год.

Актриса с 16 лет придерживается вегетарианства. В её рационе всегда присутствуют продукты, богатые антиоксидантами: ягоды, орехи, киноа. Кроме того, Орейро принимает витаминные добавки, чтобы компенсировать возможный дефицит железа и витаминов группы B, характерный для вегетарианского питания.

Принципы здорового образа жизни Орейро

Наталья подчеркивает, что её подход основан на балансе и внимании к своему организму, а не на модных диетах. Она предпочитает слушать своё тело, а не следовать строгим правилам, которые часто навязывают в медиа.

  1. Постепенность: снижение веса и поддержание формы происходят медленно, без резких ограничений.

  2. Активность: регулярные упражнения, прогулки на велосипеде и лёгкие спортивные нагрузки.

  3. Питание: богатое антиоксидантами и витаминами, без строгих запретов.

  4. Дополнения: при необходимости принимаются витаминные комплексы, особенно при вегетарианском рационе.

"Хотелось конечно же сразу позвонить ей и сказать: Натальяяя… а у нас-то в YouShou тоже есть база, которая подходит всем", — делится Ида.

Таким образом, подход Орейро демонстрирует, что здоровье и форма могут поддерживаться без фанатизма, через внимание к себе и регулярную активность.

Популярные вопросы о рационе и похудении

1. Нужно ли строго ограничивать питание для похудения?
Орейро показывает, что строгие диеты необязательны: важна регулярность, качество продуктов и умеренность.

2. Какие продукты помогают поддерживать здоровье вегетарианцам?
Антиоксиданты из ягод, орехи, киноа, а также витаминные добавки для восполнения дефицита железа и витаминов группы B.

3. Сколько времени обычно уходит на постепенное снижение веса?
По словам Орейро, для устойчивого результата требуется около года, если подходить к этому сбалансированно и сочетать питание с физической активностью.

Плюсы и минусы подхода Орейро

Плюсы:

  • Поддержка здоровья без изнурительных ограничений.

  • Естественное снижение веса с учётом индивидуальных особенностей организма.

  • Возможность совмещать материнство и уход за собой.

Минусы:

  • Результат проявляется медленно, что требует терпения.

  • Необходима регулярная активность, без которой эффективность снижается.

  • При вегетарианстве важно следить за поступлением витаминов и минералов.

Сравнение подхода Орейро и популярных диет

Популярные диеты часто предлагают быстрый результат за счёт строгих ограничений или исключения определённых групп продуктов. Подход Орейро отличается:

  • Постепенное снижение веса без стрессовых ограничений.

  • Акцент на качество продуктов и микроэлементов.

  • Фокус на устойчивое здоровье, а не только на внешний вид.

Советы шаг за шагом для заботы о себе

  1. Слушайте своё тело и прислушивайтесь к его потребностям.

  2. Включайте в рацион продукты, богатые антиоксидантами и витаминами.

  3. Занимайтесь физической активностью регулярно, выбирая виды спорта по душе.

  4. Используйте витаминные добавки при необходимости, особенно при ограниченном рационе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Иду Галич восхитила диета Натальи Орейро
