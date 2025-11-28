Неожиданный инцидент: почему на концерте Моргенштерна* запретили флаги Украины

На концерте уехавшего из России рэпера Алишера Моргенштерна* в Испании произошёл инцидент с флагом Украины. Служба охраны отобрала его у одного из фанатов, вызвав обсуждения в сети. Об этом сообщает EADaily.
27 ноября в Аликанте, Испания, прошёл концерт Моргенштерна*, который недавно переехал из России. Во время исполнения одной из песен один из зрителей стал размахивать украинским флагом. Служба охраны, следившая за порядком, быстро среагировала: через толпу охранники подошли к фанату и забрали флаг.
"Правильно, здесь концерт, а не митинг", — пишут пользователи в комментариях к видео.
Инцидент вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Одни поддержали действия охраны, отмечая, что музыкальное событие — не место для демонстрации символики любой страны. Другие подчеркнули, что размахивание флагами в чужой стране может восприниматься неоднозначно.
"Слушаем музыку, а не обсуждаем политику", — добавляют пользователи.
В то же время часть аудитории считает, что ситуация не имела политической подоплёки: флаг просто мешал обзору другим посетителям.
"Флаг такого размера может загораживать обзор другим. Это не связано с политикой", — указывают комментаторы.
Сам Моргенштерн* пока не прокомментировал инцидент.
Видео с моментом удаления флага быстро распространилось в социальных сетях. Большинство пользователей поддержало решение охраны, называя это правильным шагом для поддержания порядка.
Концерт — это музыкальное мероприятие, а не место для политических действий.
Флаги могут закрывать обзор другим зрителям.
Публика разделилась на две группы: одни видят в этом соблюдение порядка, другие — ограничение свободы выражения.
Некоторые комментаторы отмечают, что подобные инциденты случаются на концертах и с флагами других стран. Например, зрителей с белорусскими или национальными флагами иногда просят убрать символику, чтобы не мешать другим.
Ранее Моргенштерн* переехал в Израиль и открыто делился личными переживаниями. Он рассказывал о длительной депрессии, психологических трудностях и опыте лечения в реабилитационном центре. Музыкант признавался, что после прохождения курса реабилитации начал читать религиозную литературу и практиковать молитву.
"Я не стал праведником, я просто теперь знаю, куда идти и зачем", — заявил Моргенштерн*.
Эти события показывают, что артист активно ищет гармонию в жизни и осознанно подходит к своим внутренним проблемам. Публичные концерты и личные переживания создают контраст между его творческой деятельностью и внутренними духовными поисками.
Плюсы:
Сохраняется обзор и комфорт для большинства зрителей.
Укрепляется безопасность на мероприятии.
Меньше конфликтов между зрителями.
Минусы:
Некоторым посетителям может казаться ограничением свободы выражения.
Возможны споры о том, что относится к «политике» на концерте, а что нет.
Иногда меры охраны воспринимаются как чрезмерные.
На крупных музыкальных событиях по всему миру практика ограничения символики встречается часто:
Испанские охранники часто просят убрать флаги, мешающие обзору.
В других странах реакция схожа: внимание сосредоточено на музыке, а не на демонстрации символов.
Фанаты обычно понимают необходимость таких мер после объяснения правил.
Ознакомьтесь с правилами мероприятия заранее.
Избегайте крупных предметов, которые могут мешать другим.
Уважайте решения службы охраны.
Сосредоточьтесь на музыке и атмосфере, а не на политических демонстрациях.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом
