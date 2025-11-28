Неожиданный инцидент: почему на концерте Моргенштерна* запретили флаги Украины

На концерте Моргенштерна* в Испании запретили флаги Украины

4:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На концерте уехавшего из России рэпера Алишера Моргенштерна* в Испании произошёл инцидент с флагом Украины. Служба охраны отобрала его у одного из фанатов, вызвав обсуждения в сети. Об этом сообщает EADaily.

Фото: Инстаграм Моргенштерна by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Моргенштерн

27 ноября в Аликанте, Испания, прошёл концерт Моргенштерна*, который недавно переехал из России. Во время исполнения одной из песен один из зрителей стал размахивать украинским флагом. Служба охраны, следившая за порядком, быстро среагировала: через толпу охранники подошли к фанату и забрали флаг.

"Правильно, здесь концерт, а не митинг", — пишут пользователи в комментариях к видео.

Инцидент вызвал активное обсуждение среди подписчиков. Одни поддержали действия охраны, отмечая, что музыкальное событие — не место для демонстрации символики любой страны. Другие подчеркнули, что размахивание флагами в чужой стране может восприниматься неоднозначно.

"Слушаем музыку, а не обсуждаем политику", — добавляют пользователи.

В то же время часть аудитории считает, что ситуация не имела политической подоплёки: флаг просто мешал обзору другим посетителям.

"Флаг такого размера может загораживать обзор другим. Это не связано с политикой", — указывают комментаторы.

Сам Моргенштерн* пока не прокомментировал инцидент.

Реакция публики и обсуждение в соцсетях

Видео с моментом удаления флага быстро распространилось в социальных сетях. Большинство пользователей поддержало решение охраны, называя это правильным шагом для поддержания порядка.

Концерт — это музыкальное мероприятие, а не место для политических действий. Флаги могут закрывать обзор другим зрителям. Публика разделилась на две группы: одни видят в этом соблюдение порядка, другие — ограничение свободы выражения.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные инциденты случаются на концертах и с флагами других стран. Например, зрителей с белорусскими или национальными флагами иногда просят убрать символику, чтобы не мешать другим.

История Моргенштерна*: жизнь за пределами России

Ранее Моргенштерн* переехал в Израиль и открыто делился личными переживаниями. Он рассказывал о длительной депрессии, психологических трудностях и опыте лечения в реабилитационном центре. Музыкант признавался, что после прохождения курса реабилитации начал читать религиозную литературу и практиковать молитву.

"Я не стал праведником, я просто теперь знаю, куда идти и зачем", — заявил Моргенштерн*.

Эти события показывают, что артист активно ищет гармонию в жизни и осознанно подходит к своим внутренним проблемам. Публичные концерты и личные переживания создают контраст между его творческой деятельностью и внутренними духовными поисками.

Плюсы и минусы строгого контроля на концертах

Плюсы:

Сохраняется обзор и комфорт для большинства зрителей.

Укрепляется безопасность на мероприятии.

Меньше конфликтов между зрителями.

Минусы:

Некоторым посетителям может казаться ограничением свободы выражения.

Возможны споры о том, что относится к «политике» на концерте, а что нет.

Иногда меры охраны воспринимаются как чрезмерные.

Сравнение реакции фанатов и охраны на крупных концертах

На крупных музыкальных событиях по всему миру практика ограничения символики встречается часто:

Испанские охранники часто просят убрать флаги, мешающие обзору.

В других странах реакция схожа: внимание сосредоточено на музыке, а не на демонстрации символов.

Фанаты обычно понимают необходимость таких мер после объяснения правил.

Советы шаг за шагом для безопасного участия в концертах

Ознакомьтесь с правилами мероприятия заранее. Избегайте крупных предметов, которые могут мешать другим. Уважайте решения службы охраны. Сосредоточьтесь на музыке и атмосфере, а не на политических демонстрациях.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом