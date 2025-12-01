Будьте в курсе: какую новую схему мошенничества разоблачила Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева предупредила родителей и подростков о новой мошеннической схеме. Опасность исходит от злоумышленников, маскирующихся под сотрудников военкомата.
Кудрявцева в своём Telegram-канале рассказала о свежей уловке мошенников, нацеленной на подростков и их родителей. По её словам, злоумышленники проявляют фантазию, но конечная цель всегда одна: получить код из смс.
"Будьте в курсе. У мошенников фантазии хоть отбавляй, но итог один — просят код. Поэтому с любой новой схемой справиться гораздо проще, просто не называя этот код никому", — написала Кудрявцева.
Мошенники звонят родителям, представляясь сотрудниками военкомата. Они называют полные Ф. И. О. родителя и ребёнка, объясняя, что подростку необходимо встать на учёт по достижении 16 лет. Далее аферисты утверждают, что не могут дозвониться до подростка напрямую, и просят предоставить его номер телефона. После этого они предлагают записать ребёнка на приём в военкомат, а затем требуют назвать код из смс, поступивший на телефон подростка.
Подростки воспринимают звонки официально и не подозревают опасности. Мошенники используют психологические приёмы: создают чувство срочности и официальности, что повышает вероятность того, что ребёнок передаст код.
Подросток не всегда понимает, что звонок не настоящий.
Маскировка под государственные структуры создаёт иллюзию доверия.
Требование смс-кода выглядит как обычная процедура, что снижает осторожность.
В результате, родителям и педагогам важно заранее объяснять детям, как правильно реагировать на подобные звонки.
Эксперты и омбудсмен рекомендуют следующие шаги для защиты детей:
Разъяснять, что коды из смс никому нельзя передавать.
Проверять подлинность звонков от официальных организаций.
Настроить двухфакторную аутентификацию и дополнительные уведомления на телефоне.
Поддерживать доверительный диалог с ребёнком о возможных мошеннических действиях.
Ранее подростков разводили с помощью интернет-магазинов и социальных сетей. Новая схема с военкоматом отличается тем, что:
Используется официальная форма общения (звонки с конкретными Ф. И. О.).
Включается элемент срочности, будто ребёнку необходимо выполнить законное требование.
Прямо затрагиваются родители, что повышает доверие к звонку.
Плюсы:
Подросток учится проверять информацию и реагировать на сомнительные звонки.
Родители сохраняют контроль над ситуацией и могут вовремя вмешаться.
Повышается общая информационная грамотность семьи.
Минусы:
Требуется постоянное внимание со стороны родителей.
Возможна паника у ребёнка при объяснении потенциальной опасности.
Необходимость регулярно обновлять информацию о новых схемах мошенничества.
Разъясните, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать коды из смс.
Научите проверять официальность звонков через самостоятельный контакт с организацией.
Настройте телефонные уведомления и ограничения для дополнительной безопасности.
Проводите регулярные беседы о безопасности и новых мошеннических схемах.
