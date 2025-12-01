Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Будьте в курсе: какую новую схему мошенничества разоблачила Лера Кудрявцева

Кудрявцева предостерегла от новой мошеннической схемы с военкоматом
Телеведущая Лера Кудрявцева предупредила родителей и подростков о новой мошеннической схеме. Опасность исходит от злоумышленников, маскирующихся под сотрудников военкомата. 

Кудрявцева в своём Telegram-канале рассказала о свежей уловке мошенников, нацеленной на подростков и их родителей. По её словам, злоумышленники проявляют фантазию, но конечная цель всегда одна: получить код из смс.

"Будьте в курсе. У мошенников фантазии хоть отбавляй, но итог один — просят код. Поэтому с любой новой схемой справиться гораздо проще, просто не называя этот код никому", — написала Кудрявцева.

Мошенники звонят родителям, представляясь сотрудниками военкомата. Они называют полные Ф. И. О. родителя и ребёнка, объясняя, что подростку необходимо встать на учёт по достижении 16 лет. Далее аферисты утверждают, что не могут дозвониться до подростка напрямую, и просят предоставить его номер телефона. После этого они предлагают записать ребёнка на приём в военкомат, а затем требуют назвать код из смс, поступивший на телефон подростка.

Почему подростки становятся мишенью

Подростки воспринимают звонки официально и не подозревают опасности. Мошенники используют психологические приёмы: создают чувство срочности и официальности, что повышает вероятность того, что ребёнок передаст код.

  1. Подросток не всегда понимает, что звонок не настоящий.

  2. Маскировка под государственные структуры создаёт иллюзию доверия.

  3. Требование смс-кода выглядит как обычная процедура, что снижает осторожность.

В результате, родителям и педагогам важно заранее объяснять детям, как правильно реагировать на подобные звонки.

Меры профилактики и советы родителям

Эксперты и омбудсмен рекомендуют следующие шаги для защиты детей:

  1. Разъяснять, что коды из смс никому нельзя передавать.

  2. Проверять подлинность звонков от официальных организаций.

  3. Настроить двухфакторную аутентификацию и дополнительные уведомления на телефоне.

  4. Поддерживать доверительный диалог с ребёнком о возможных мошеннических действиях.

Сравнение старых и новых схем мошенничества

Ранее подростков разводили с помощью интернет-магазинов и социальных сетей. Новая схема с военкоматом отличается тем, что:

  • Используется официальная форма общения (звонки с конкретными Ф. И. О.).

  • Включается элемент срочности, будто ребёнку необходимо выполнить законное требование.

  • Прямо затрагиваются родители, что повышает доверие к звонку.

Плюсы и минусы профилактики мошенничества среди подростков

Плюсы:

  • Подросток учится проверять информацию и реагировать на сомнительные звонки.

  • Родители сохраняют контроль над ситуацией и могут вовремя вмешаться.

  • Повышается общая информационная грамотность семьи.

Минусы:

  • Требуется постоянное внимание со стороны родителей.

  • Возможна паника у ребёнка при объяснении потенциальной опасности.

  • Необходимость регулярно обновлять информацию о новых схемах мошенничества.

Советы шаг за шагом: как защитить подростка

  1. Разъясните, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать коды из смс.

  2. Научите проверять официальность звонков через самостоятельный контакт с организацией.

  3. Настройте телефонные уведомления и ограничения для дополнительной безопасности.

  4. Проводите регулярные беседы о безопасности и новых мошеннических схемах.

