Будьте в курсе: какую новую схему мошенничества разоблачила Лера Кудрявцева

Кудрявцева предостерегла от новой мошеннической схемы с военкоматом

Телеведущая Лера Кудрявцева предупредила родителей и подростков о новой мошеннической схеме. Опасность исходит от злоумышленников, маскирующихся под сотрудников военкомата.

Кудрявцева в своём Telegram-канале рассказала о свежей уловке мошенников, нацеленной на подростков и их родителей. По её словам, злоумышленники проявляют фантазию, но конечная цель всегда одна: получить код из смс.

"Будьте в курсе. У мошенников фантазии хоть отбавляй, но итог один — просят код. Поэтому с любой новой схемой справиться гораздо проще, просто не называя этот код никому", — написала Кудрявцева.

Мошенники звонят родителям, представляясь сотрудниками военкомата. Они называют полные Ф. И. О. родителя и ребёнка, объясняя, что подростку необходимо встать на учёт по достижении 16 лет. Далее аферисты утверждают, что не могут дозвониться до подростка напрямую, и просят предоставить его номер телефона. После этого они предлагают записать ребёнка на приём в военкомат, а затем требуют назвать код из смс, поступивший на телефон подростка.

Почему подростки становятся мишенью

Подростки воспринимают звонки официально и не подозревают опасности. Мошенники используют психологические приёмы: создают чувство срочности и официальности, что повышает вероятность того, что ребёнок передаст код.

Подросток не всегда понимает, что звонок не настоящий. Маскировка под государственные структуры создаёт иллюзию доверия. Требование смс-кода выглядит как обычная процедура, что снижает осторожность.

В результате, родителям и педагогам важно заранее объяснять детям, как правильно реагировать на подобные звонки.

Меры профилактики и советы родителям

Эксперты и омбудсмен рекомендуют следующие шаги для защиты детей:

Разъяснять, что коды из смс никому нельзя передавать. Проверять подлинность звонков от официальных организаций. Настроить двухфакторную аутентификацию и дополнительные уведомления на телефоне. Поддерживать доверительный диалог с ребёнком о возможных мошеннических действиях.

Сравнение старых и новых схем мошенничества

Ранее подростков разводили с помощью интернет-магазинов и социальных сетей. Новая схема с военкоматом отличается тем, что:

Используется официальная форма общения (звонки с конкретными Ф. И. О.).

Включается элемент срочности, будто ребёнку необходимо выполнить законное требование.

Прямо затрагиваются родители, что повышает доверие к звонку.

Плюсы и минусы профилактики мошенничества среди подростков

Плюсы:

Подросток учится проверять информацию и реагировать на сомнительные звонки.

Родители сохраняют контроль над ситуацией и могут вовремя вмешаться.

Повышается общая информационная грамотность семьи.

Минусы:

Требуется постоянное внимание со стороны родителей.

Возможна паника у ребёнка при объяснении потенциальной опасности.

Необходимость регулярно обновлять информацию о новых схемах мошенничества.

Советы шаг за шагом: как защитить подростка

Разъясните, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать коды из смс. Научите проверять официальность звонков через самостоятельный контакт с организацией. Настройте телефонные уведомления и ограничения для дополнительной безопасности. Проводите регулярные беседы о безопасности и новых мошеннических схемах.