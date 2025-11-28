Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Клубника — лидер по остаткам пестицидов — врач Давид Сеспедес
Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным
Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод
Ида Галич рассказала о насмешках бывших коллег из КВН
Самостоятельный сбор дикорастущих грибов приносит опасность — GISMETEO
Бельевая веревка помогает утеплить окна доступным способом — портал IVD
Пятиминутный метод для подтянутого тела представил тренер Сакума
Бюджет Вологодской области сократился до 90 млрд рублей — Законодательное собрание
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы

Папина принцесса: для чего Сергей Лазарев привёл нарядную дочь на телевидение

Сергей Лазарев привёл дочь в бальном платье на телевидение
3:31
Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев впервые показал дочь на новогодних съемках канала "Россия-1". Девочка появилась в красивом белом бальном платье с рюшами.

Певец Сергей Лазарев
Фото: Инстаграм Сергея Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Лазарев

42-летний певец и участник конкурса "Евровидение-2019" поделился впечатлениями о праздничных съёмках. В гримёрке он позировал вместе с семилетней дочерью Анной, которую нарядили в белое бальное платье с рюшами. Причёску девочке сделали с аккуратными мелкими кудрями, подчеркивающими торжественность образа.

Лазарев отметил, что праздничные съёмки насыщены подготовкой номеров, и пригласил зрителей не пропустить выступления на новогоднем "Огоньке" на "Россия-1".

"Новогодние съемки в разгаре. Сегодня снимаем "Огонек", будет несколько номеров с моим участием, так что не пропустите. В новогоднюю ночь на телеканале "Россия-1", — сообщил Лазарев.

Отец с гордостью демонстрирует, как растут его дети. У Сергея Лазарева двое детей, рождение которых стало возможным благодаря суррогатной матери: сыну Никите 11 лет, а дочери Анне — семь. До недавнего времени певец тщательно скрывал их лица, но теперь с радостью делится фотографиями и моментами из жизни семьи.

Стиль и образ дочери на съемках

Анна выбрала наряд с белыми рюшами, что создало эффект праздничной торжественности. Детали образа дополняют аккуратные кудри и лёгкий макияж, подчеркивающий детскую свежесть. Отец позировал рядом с дочерью, демонстрируя семейную гармонию и радость от совместного времени.

Этот месяц оказался особенно насыщенным для Сергея Лазарева. Он отметил день рождения матери Валентины Викторовны и сына Никиты. Артист не ограничился словами: он показал архивные фотографии с младенческим Никитой, делая акцент на семейные ценности и значимые моменты жизни.

Юмор и комментарии о коллегах

Сергей Лазарев также обратил внимание на своих знакомых из шоу-бизнеса. Он с юмором прокомментировал преображение телеведущей Леры Кудрявцевой. Артист пошутил о её новом образе, показывая лёгкость и позитивное отношение к коллегам.

"Похоже, Лера вдохновилась образом Прохора Шаляпина и решила примерить что-то новое", — с юмором рассказал Лазарев.

Сравнение семейного и публичного образа Лазарева

  1. Семейная жизнь: певец открывает поклонникам личные моменты, показывая детей на съемках и делясь праздниками.

  2. Публичная деятельность: на экране Сергей всегда демонстрирует профессионализм и артистизм, создавая праздничные номера для телезрителей.

  3. Баланс между личным и публичным: артист умело сочетает семейные ценности с медийной активностью, поддерживая интерес аудитории.

Плюсы и минусы публичного демонстрирования детей

Плюсы:

  • Поддержка семейных ценностей через социальные сети и СМИ.

  • Привлечение внимания к творчеству артиста через личные моменты.

  • Создание тёплого образа для поклонников.

Минусы:

  • Возможные вопросы о приватности детей.

  • Риск чрезмерного внимания со стороны медиа.

  • Потребность контролировать каждый публичный выход с детьми.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Наука и техника
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Сколько живёт двигатель Лады на самом деле: названа цифра, которая удивит даже владельцев
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость
Россия шутит, Финляндия считает миллионы: восточная граница превращается в полузакрытую крепость
Последние материалы
Колотый горох сокращает время варки по сравнению с цельным
Lada Niva Travel получила шесть версий и спецмодификацию KHL — автозавод
Ида Галич рассказала о насмешках бывших коллег из КВН
Самостоятельный сбор дикорастущих грибов приносит опасность — GISMETEO
Бельевая веревка помогает утеплить окна доступным способом — портал IVD
Пятиминутный метод для подтянутого тела представил тренер Сакума
Бюджет Вологодской области сократился до 90 млрд рублей — Законодательное собрание
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Сергей Лазарев привёл дочь в бальном платье на телевидение
В России вырастут новые туристические Мекки — корпорация "Туризм.РФ"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.