Папина принцесса: для чего Сергей Лазарев привёл нарядную дочь на телевидение

Сергей Лазарев привёл дочь в бальном платье на телевидение

Певец Сергей Лазарев впервые показал дочь на новогодних съемках канала "Россия-1". Девочка появилась в красивом белом бальном платье с рюшами.

Фото: Инстаграм Сергея Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Лазарев

42-летний певец и участник конкурса "Евровидение-2019" поделился впечатлениями о праздничных съёмках. В гримёрке он позировал вместе с семилетней дочерью Анной, которую нарядили в белое бальное платье с рюшами. Причёску девочке сделали с аккуратными мелкими кудрями, подчеркивающими торжественность образа.

Лазарев отметил, что праздничные съёмки насыщены подготовкой номеров, и пригласил зрителей не пропустить выступления на новогоднем "Огоньке" на "Россия-1".

"Новогодние съемки в разгаре. Сегодня снимаем "Огонек", будет несколько номеров с моим участием, так что не пропустите. В новогоднюю ночь на телеканале "Россия-1", — сообщил Лазарев.

Отец с гордостью демонстрирует, как растут его дети. У Сергея Лазарева двое детей, рождение которых стало возможным благодаря суррогатной матери: сыну Никите 11 лет, а дочери Анне — семь. До недавнего времени певец тщательно скрывал их лица, но теперь с радостью делится фотографиями и моментами из жизни семьи.

Стиль и образ дочери на съемках

Анна выбрала наряд с белыми рюшами, что создало эффект праздничной торжественности. Детали образа дополняют аккуратные кудри и лёгкий макияж, подчеркивающий детскую свежесть. Отец позировал рядом с дочерью, демонстрируя семейную гармонию и радость от совместного времени.

Этот месяц оказался особенно насыщенным для Сергея Лазарева. Он отметил день рождения матери Валентины Викторовны и сына Никиты. Артист не ограничился словами: он показал архивные фотографии с младенческим Никитой, делая акцент на семейные ценности и значимые моменты жизни.

Юмор и комментарии о коллегах

Сергей Лазарев также обратил внимание на своих знакомых из шоу-бизнеса. Он с юмором прокомментировал преображение телеведущей Леры Кудрявцевой. Артист пошутил о её новом образе, показывая лёгкость и позитивное отношение к коллегам.

"Похоже, Лера вдохновилась образом Прохора Шаляпина и решила примерить что-то новое", — с юмором рассказал Лазарев.

Сравнение семейного и публичного образа Лазарева

Семейная жизнь: певец открывает поклонникам личные моменты, показывая детей на съемках и делясь праздниками. Публичная деятельность: на экране Сергей всегда демонстрирует профессионализм и артистизм, создавая праздничные номера для телезрителей. Баланс между личным и публичным: артист умело сочетает семейные ценности с медийной активностью, поддерживая интерес аудитории.

Плюсы и минусы публичного демонстрирования детей

Плюсы:

Поддержка семейных ценностей через социальные сети и СМИ.

Привлечение внимания к творчеству артиста через личные моменты.

Создание тёплого образа для поклонников.

Минусы:

Возможные вопросы о приватности детей.

Риск чрезмерного внимания со стороны медиа.

Потребность контролировать каждый публичный выход с детьми.