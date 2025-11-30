Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
От юных разочарований до громких союзов: что скрывали повороты судьбы Александра Градского

Александр Градский был женат на Анастасии Вертинской
6:59
Шоу-бизнес

Александр Градский прожил жизнь, в которой громкие романы тесно переплетались с творческими взлётами. Его путь к признанию был неровным, но именно это сделало историю музыканта особенно выразительной. Память об артисте до сих пор вызывает живой интерес, ведь каждый этап его биографии отражает перемены, происходившие в отечественной культуре.

Александр Градский
Фото: commons.wikimedia.org by Kodru, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Александр Градский

Ранние годы и влияние семьи

Жизнь Градского началась в интеллигентной семье, где ценили искусство и уважали образование. Отец будущего артиста посвятил жизнь инженерному делу, а мать окончила театральный институт и с ранних лет знакомила сына с музыкой. После переезда из Копейска в Москву юный Александр оказался в среде, где возможности для творчества были куда шире. Однако путь складывался непросто: школьные годы сопровождались трудностями в обучении, а музыкальные успехи давались далеко не сразу.

Когда Градскому было четырнадцать, он впервые задумался о карьере певца. Семейная поддержка сыграла ключевую роль, и именно это помогло ему сделать первые шаги на сцене. Однако вскоре биография артиста резко изменилась — смерть матери стала для него глубокой личной трагедией. Под впечатлением от произошедшего он взял её фамилию, стремясь сохранить память о человеке, который всегда верил в его способности и вдохновлял на творчество.

Пережитое ускорило формирование его творческого характера. Градский начал писать стихи и вскоре создал собственную рок-группу. Музыкант стремился доказать себе и окружающим, что способен реализовать амбиции и оправдать материнские ожидания.

Первый брак и разочарование

Ещё в юности Градский привлекал внимание женщин, хотя сам относился к этому с иронией. Он вспоминал о многочисленных увлечениях, которые нередко заканчивались быстро, уступая место творческим планам. Настоящее чувство он испытал, познакомившись с девушкой по имени Наталья. К тому моменту за его плечами уже был опыт выступлений в известных коллективах и сотрудничество с известными режиссёрами.

Их отношения развивались стремительно, но вскоре столкнулись с первыми трудностями. Градский надеялся, что брак исправит ситуацию, однако после свадьбы стало ясно, что чувства угасли. Молодые люди приняли решение расстаться, сохранив уважение и тёплые воспоминания, но каждый пошёл своей дорогой. Наталья нашла семейное счастье рядом с другом Градского, а сам музыкант полностью погрузился в творчество, постепенно укрепляя свою репутацию на сцене.

Брак со звездой кино и расхождение миров

В середине 1970-х творчество Градского пережило новый виток: композиция "Как молоды мы были" стала узнаваемой по всей стране. В этот период он вступил в брак с актрисой Анастасией Вертинской, уже тогда являвшейся одной из ярчайших звёзд кинематографа. Их союз привлекал внимание публики: артистов объединяла творческая энергия, но различия в мировоззрении всё же давали о себе знать.

Градский старался быть частью её мира, поддерживал отношения с её сыном, проявлял участие и искреннее желание укрепить семью. Однако совместная жизнь постепенно показала, что бытовые привычки и жизненный опыт супругов слишком различались. После нескольких лет брака они решили расстаться, сохранив при этом уважение друг к другу.

Третья семья и долгие годы стабильности

Следующий брак Градского стал для него особенно важным. С Ольгой Фартышевой он встретился в конце 1970-х, и вскоре пара оформила отношения. Разница в возрасте не мешала взаимопониманию, а рождение сына и дочери укрепило семью.

Градский много гастролировал, занимался проектами, сочинял музыку, но стремился сохранять связь с детьми. В то же время он признавал, что рабочие нагрузки нередко заставляли его держаться вдали от дома. По его словам, именно спокойствие и терпение супруги помогали удерживать отношения на протяжении двух десятилетий.

Ольга предпочитала быть вне публичной жизни, что позволило семье долгие годы избегать внимания прессы. Но в начале 2000-х неожиданно стало известно, что супруги больше не вместе. Градский объяснял это особенностями их брака, который описывал как гостевой. Несмотря на сложный период, отношения между ним и детьми оставались прочными.

Союз с Мариной Коташенко

Настоящим информационным взрывом стал роман Градского с Мариной Коташенко. В начале 2000-х разница в возрасте и статус возлюбленных стала темой для критики и обсуждений. Несмотря на общественное давление, отношения развивались стремительно.

Певец уверял, что их знакомство произошло случайно, и именно естественность общения позволила им быстро сблизиться. Марина ранее занималась модельной карьерой, но позже решила связать жизнь с кинематографом и поступила во ВГИК. Она сопровождала Градского на мероприятиях, путешествовала с ним, старалась поддерживать его проекты.

Спустя некоторое время у пары родились двое сыновей. Артист верил, что дети унаследуют любовь к музыке, и с интересом наблюдал за их первыми творческими шагами. Отношения с детьми от предыдущих браков он тоже сохранял, поддерживая их начинания и предлагая помощь, когда это было необходимо.

Последние месяцы и спор вокруг наследства

В последние месяцы жизни Градский продолжал работать, несмотря на ухудшение здоровья, и появлялся на съёмках музыкальных проектов буквально через усилие над собой. Поздней осенью 2021 года он был госпитализирован, но спасти его не удалось.

Незадолго до смерти он зарегистрировал брак с Мариной Коташенко, что стало причиной продолжительных разбирательств между наследниками. Дети от предыдущих отношений настаивали на том, что распределение имущества должно учитывать волю отца, который стремился поддержать как старших, так и младших наследников. Вдова же считала, что ответственность за сохранение наследия композитора лежит на ней.

Споры касались не только имущества, но и мемориала. У старших детей было своё представление о памятнике, а Марина предпочитала более лаконичный вариант, уверяя, что именно такой стиль соответствовал эстетике её супруга.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
