Фадеев объявил ультиматум артистам после номера Шамана — вскрыта неочевидная причина

Максим Фадеев заявил о тотальном контроле за исполнением своих песен
Шоу-бизнес

Продюсер Максим Фадеев кардинально меняет подход к работе после выступления артиста Шамана (Ярослав Дронов) на конкурсе "Интервидение". Он заявил о намерении лично отслеживать исполнение своих композиций другими музыкантами.

Максим Фадеев
Фото: commons.wikimedia.org by Главная сцена, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Максим Фадеев

Поводом стало выступление Ярослава Дронова, который исполнил песню Фадеева с использованием сложной сценической конструкции. Продюсер отметил, что артисту требовался более простой номер для концентрации на вокале. По его мнению, использование тросов физически помешало чистому исполнению.

Фадеев в интервью "Коммерсанту" описал этот опыт как важный урок, повлиявший на его профессиональные принципы.

"Этот опыт стал для меня важным уроком. Отныне моя музыка не будет звучать без моего непосредственного участия на всех этапах", — заявил продюсер.

Ранее Фадеев уже сообщал о разочаровании в работе с известными артистами. Новая позиция о тотальном контроле стала логическим продолжением его предыдущих заявлений. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
