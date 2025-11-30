Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Индейка равномерно прогрелась в духовке при мягком режиме — Serious Eats
ИИ адаптировал голосовые инструкции под городские маршруты
Галактики мчатся в бездну: тёмная материя шепчет правду через гамма-вспышки
Пластиковая тара улучшает защиту еды от загрязнений — специалист Ольга Анищенкова
Роупджампинг стал популярным видом активного отдыха по данным туристов
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году
Осветление волос требует трёхмесячного перерыва между процедурами — Malatec

Когда жизнь живёт по расписанию, а душа — нет: как Zivert ушла от бесконечных перелётов к музыке

Zivert работала стюардессой до того, как стала певицей
7:06
Шоу-бизнес

Иногда судьба поворачивает в ту сторону, о которой человек долго мечтает, но всё никак не решается сделать шаг. Так произошло и с Юлией Зиверт, чья история стала примером того, как неожиданно может измениться жизнь, если попытаться услышать собственные желания. Её путь к сцене включал риски, разочарования и победы, но именно это сделало её сегодняшней артисткой.

Zivert
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zivert

Ранние годы и неожиданные повороты

Будущая певица родилась в московской семье, где творческий взгляд на мир присутствовал буквально во всём. Мама занималась модным бизнесом, бабушка шила и создавала наряды, а сама Юля с детства увлекалась танцами, английским языком и пением. Несмотря на то что музыкального образования у неё не было, тяга к сцене проявлялась довольно рано. После школы она собиралась получить профессию дизайнера, однако учёбу пришлось оставить: финансовая ситуация изменилась, и девушка стала искать другой путь.

Сперва она оказалась во флористике, где ей нравилось сочетать цвета и формы — будто продолжение семейного творческого взгляда. Затем последовало неожиданное решение стать стюардессой. Авиация привлекла её не только уровнем заработка, но и возможностью увидеть мир. В одном из интервью певица вспоминала, что её вдохновляли люди, которые начинали новую жизнь в незнакомых местах.

"Мне казалось романтичным уехать далеко и строить всё заново", — делилась она в беседе с Дмитрием Дибровым.

Несмотря на интересную работу и возможность общаться с разными людьми, строгие правила, дресс-код и постоянные перелёты вскоре начали ограничивать её внутреннюю свободу. Постепенно желание попробовать себя в музыке становилось всё сильнее.

Решившись на серьёзные перемены, Юлия перестала работать в авиации и занялась вокалом, выбрав студию, где могла бы развивать собственный стиль, а не подстраиваться под общие шаблоны. Она рассказывала, что хотела лишь "отточить природные данные", и, судя по дальнейшим событиям, это решение стало ключевым.

В 2016 году Зиверт победила во Всероссийском конкурсе исполнителей — момент, который дал ей первые серьёзные основания верить в музыкальную карьеру. Уже через год в сети вышел клип "Чак", быстро набравший популярность. Певицу заметили, и следующий трек "Анестезия" привёл её к сотрудничеству с "Первым музыкальным издательством", работавшим с крупными исполнителями.

Первые шаги к широкой популярности

Вскоре артистку пригласили в эфир программы "Пусть говорят", где она исполнила кавер на легендарную песню "Ветер перемен". Исполнение получило внимание зрителей и позже стало саундтреком к сериалу "Чернобыль. Зона отчуждения". В тот же период Zivert выпустила мини-альбом "Сияй", задав направление для последующих музыкальных экспериментов.

Настоящий прорыв произошёл в 2019 году с выходом трека Life. Песня стремительно поднялась в чартах, став одной из самых узнаваемых работ артистки. Позже Юлия рассказывала, что композиция отражала её внутреннее состояние и долгое личное путешествие по незнакомым городам.

"Life — мое состояние глубоких размышлений", — объясняла певица.

После выхода хита начался период активного роста. Публика тепло встретила альбом Vinyl #1, а композиции Beverly Hills и Credo закрепили успех. Коллаборации с NILETTO, Мотом и Бастой показывали, что Zivert уверенно существует в совершенно разных музыкальных форматах. Её каверы тоже находили отклик, и слушатели отмечали её способность переосмысливать известные композиции, не теряя их эмоциональной сути.

Интерес к личной жизни певицы рос вместе с популярностью. Старые фотографии из клубов, слухи о романах и обсуждение её прошлого разлетались по Сети. Юлия предпочитала говорить об этом спокойно, отмечая, что подростковые эксперименты с внешностью и стилем были обычным этапом взросления.

"Это был мой путь, и он привёл меня туда, где я сейчас", — говорила она на одном из телевизионных шоу.

Тем не менее она подчёркивала, что предпочитает сохранять личное пространство. В интервью артистка отмечала, что не хочет пускать посторонних в свой внутренний мир, хотя её творчество часто остаётся очень открытым.

Здоровье и необходимая пауза

Интенсивный график выступлений, участие в телепроектах и постоянные переезды сказались на физическом состоянии певицы. В 2023 году она призналась, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, и решила временно приостановить карьеру.

"Я лечила лишь следствия, продолжая себя разрушать", — призналась Юлия.

Она добавляла, что вынуждена была прибегать к блокадам, чтобы выдерживать концерты, однако поняла, что такие нагрузки становятся опасными. Специалисты связывали её состояние с остеохондрозом и защемлением позвонков, что, по информации прессы, могло вызывать сильные боли и тревожные реакции организма.

Несмотря на временные улучшения и отдельные концерты, певице снова пришлось взять паузу в начале 2024 года, чтобы восстановиться. При этом она продолжила участие в шоу "Голос" в качестве наставника. Летом того же года Zivert сообщила поклонникам, что чувствует себя лучше, и уже осенью вернулась к активным выступлениям.

В одном из интервью она отмечала, что реакция публики дала ей новое вдохновение.

"Люди меня помнят и ждут, и это придаёт сил", — говорила артистка.

Её большой сольный концерт в июле на ВТБ Арене стал доказательством того, что интерес к её творчеству сохраняется, несмотря на вынужденные паузы.

Сравнение раннего и позднего творчества Zivert

Начальный период творчества певицы отличался свежестью и экспериментами. Ранняя музыка строилась на лёгком электронном звучании и простых, эмоциональных текстах. Поздние работы стали глубже и техничнее: в них заметно влияние накопленного опыта, участия в крупных проектах и пережитых личных событий.

Ранние треки подойдут слушателям, которые любят мягкое настроение и музыкальные эксперименты. Поздние композиции демонстрируют зрелый взгляд артистки, в них больше смысловых слоёв и опыта. Такой контраст делает дискографию певицы многогранной и позволяет слушателям выбирать настроение под своё состояние.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Наука и техника
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Наука и техника
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Авто
Китайские марки лидируют в продажах пикапов с пробегом в 2025 году — Autonews
Популярное
Течения будто пошли против Земли: Бенгальский залив раскрывает аномалию, которой не должно быть

Неожиданные наблюдения в Бенгальском заливе показали, что приповерхностные течения могут вести себя иначе, чем предсказывает теория Экмана. Почему это так важно?

В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
ДНК чернобыльских собак отличается от генов других популяций
Рождённые в тени реактора: радиация не убила их, а изменила — учёные изучают популяцию выживших
Земля под прицелом 3I/ATLAS? Раскрыт международный план экстренного реагирования
Маск дал человечеству 30 лет: Марс становится спасательным кругом, пока риски на Земле растут
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Вторичка сменила фаворитов: названы самые востребованные автомобили до пяти лет в России
Радиаторы нагревают дом медленнее, чем должны: один быстрый приём возвращает мощность отоплению
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Седина сдаёт позиции: простой домашний способ возвращает волосам цвет и блеск без химии
Последние материалы
Обжаривание риса на сковороде делает вкус более насыщенным
Постановка стопы на середину снижает нагрузку на суставы
Восемь стран ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в 2026 году
Осветление волос требует трёхмесячного перерыва между процедурами — Malatec
Перекись водорода защищает корни растений — агроном Кристина Хрустова
Гигантские панды применяют ветки как орудия — Current Biology
Инспекторы ГАИ получили право направлять водителей на медосмотр — юристы
Три ключевых риска зимнего строительства: плесень, трещины и теплопотери
Врачи достали выпавший резец из бронхов ребёнка – Минздрав НСО
У каждого второго пса нашли неожиданную родословную: вы не поверите, кто его прадед
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.