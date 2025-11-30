Когда жизнь живёт по расписанию, а душа — нет: как Zivert ушла от бесконечных перелётов к музыке

Zivert работала стюардессой до того, как стала певицей

7:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иногда судьба поворачивает в ту сторону, о которой человек долго мечтает, но всё никак не решается сделать шаг. Так произошло и с Юлией Зиверт, чья история стала примером того, как неожиданно может измениться жизнь, если попытаться услышать собственные желания. Её путь к сцене включал риски, разочарования и победы, но именно это сделало её сегодняшней артисткой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zivert

Ранние годы и неожиданные повороты

Будущая певица родилась в московской семье, где творческий взгляд на мир присутствовал буквально во всём. Мама занималась модным бизнесом, бабушка шила и создавала наряды, а сама Юля с детства увлекалась танцами, английским языком и пением. Несмотря на то что музыкального образования у неё не было, тяга к сцене проявлялась довольно рано. После школы она собиралась получить профессию дизайнера, однако учёбу пришлось оставить: финансовая ситуация изменилась, и девушка стала искать другой путь.

Сперва она оказалась во флористике, где ей нравилось сочетать цвета и формы — будто продолжение семейного творческого взгляда. Затем последовало неожиданное решение стать стюардессой. Авиация привлекла её не только уровнем заработка, но и возможностью увидеть мир. В одном из интервью певица вспоминала, что её вдохновляли люди, которые начинали новую жизнь в незнакомых местах.

"Мне казалось романтичным уехать далеко и строить всё заново", — делилась она в беседе с Дмитрием Дибровым.

Несмотря на интересную работу и возможность общаться с разными людьми, строгие правила, дресс-код и постоянные перелёты вскоре начали ограничивать её внутреннюю свободу. Постепенно желание попробовать себя в музыке становилось всё сильнее.

Решившись на серьёзные перемены, Юлия перестала работать в авиации и занялась вокалом, выбрав студию, где могла бы развивать собственный стиль, а не подстраиваться под общие шаблоны. Она рассказывала, что хотела лишь "отточить природные данные", и, судя по дальнейшим событиям, это решение стало ключевым.

В 2016 году Зиверт победила во Всероссийском конкурсе исполнителей — момент, который дал ей первые серьёзные основания верить в музыкальную карьеру. Уже через год в сети вышел клип "Чак", быстро набравший популярность. Певицу заметили, и следующий трек "Анестезия" привёл её к сотрудничеству с "Первым музыкальным издательством", работавшим с крупными исполнителями.

Первые шаги к широкой популярности

Вскоре артистку пригласили в эфир программы "Пусть говорят", где она исполнила кавер на легендарную песню "Ветер перемен". Исполнение получило внимание зрителей и позже стало саундтреком к сериалу "Чернобыль. Зона отчуждения". В тот же период Zivert выпустила мини-альбом "Сияй", задав направление для последующих музыкальных экспериментов.

Настоящий прорыв произошёл в 2019 году с выходом трека Life. Песня стремительно поднялась в чартах, став одной из самых узнаваемых работ артистки. Позже Юлия рассказывала, что композиция отражала её внутреннее состояние и долгое личное путешествие по незнакомым городам.

"Life — мое состояние глубоких размышлений", — объясняла певица.

После выхода хита начался период активного роста. Публика тепло встретила альбом Vinyl #1, а композиции Beverly Hills и Credo закрепили успех. Коллаборации с NILETTO, Мотом и Бастой показывали, что Zivert уверенно существует в совершенно разных музыкальных форматах. Её каверы тоже находили отклик, и слушатели отмечали её способность переосмысливать известные композиции, не теряя их эмоциональной сути.

Интерес к личной жизни певицы рос вместе с популярностью. Старые фотографии из клубов, слухи о романах и обсуждение её прошлого разлетались по Сети. Юлия предпочитала говорить об этом спокойно, отмечая, что подростковые эксперименты с внешностью и стилем были обычным этапом взросления.

"Это был мой путь, и он привёл меня туда, где я сейчас", — говорила она на одном из телевизионных шоу.

Тем не менее она подчёркивала, что предпочитает сохранять личное пространство. В интервью артистка отмечала, что не хочет пускать посторонних в свой внутренний мир, хотя её творчество часто остаётся очень открытым.

Здоровье и необходимая пауза

Интенсивный график выступлений, участие в телепроектах и постоянные переезды сказались на физическом состоянии певицы. В 2023 году она призналась, что испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, и решила временно приостановить карьеру.

"Я лечила лишь следствия, продолжая себя разрушать", — призналась Юлия.

Она добавляла, что вынуждена была прибегать к блокадам, чтобы выдерживать концерты, однако поняла, что такие нагрузки становятся опасными. Специалисты связывали её состояние с остеохондрозом и защемлением позвонков, что, по информации прессы, могло вызывать сильные боли и тревожные реакции организма.

Несмотря на временные улучшения и отдельные концерты, певице снова пришлось взять паузу в начале 2024 года, чтобы восстановиться. При этом она продолжила участие в шоу "Голос" в качестве наставника. Летом того же года Zivert сообщила поклонникам, что чувствует себя лучше, и уже осенью вернулась к активным выступлениям.

В одном из интервью она отмечала, что реакция публики дала ей новое вдохновение.

"Люди меня помнят и ждут, и это придаёт сил", — говорила артистка.

Её большой сольный концерт в июле на ВТБ Арене стал доказательством того, что интерес к её творчеству сохраняется, несмотря на вынужденные паузы.

Сравнение раннего и позднего творчества Zivert

Начальный период творчества певицы отличался свежестью и экспериментами. Ранняя музыка строилась на лёгком электронном звучании и простых, эмоциональных текстах. Поздние работы стали глубже и техничнее: в них заметно влияние накопленного опыта, участия в крупных проектах и пережитых личных событий.

Ранние треки подойдут слушателям, которые любят мягкое настроение и музыкальные эксперименты. Поздние композиции демонстрируют зрелый взгляд артистки, в них больше смысловых слоёв и опыта. Такой контраст делает дискографию певицы многогранной и позволяет слушателям выбирать настроение под своё состояние.