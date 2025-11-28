Бьорк подала новый иск против правительства в свой 60-й день рождения — чего пытается добиться артистка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Бьорк подала новый иск к властям Исландии в день юбилея
1:42
Шоу-бизнес

Исландская певица Бьорк подала новый иск против правительства своей страны в день 60-летия. Это решение стало продолжением её многолетней борьбы с лососеводческими компаниями, которые, по её мнению, наносят ущерб экологии.

Бьорк
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бьорк

Финансирование этой правовой деятельности осуществляется за счёт средств, собранных от сингла "Oral", выпущенного два года назад в сотрудничестве с Росалией и Sega Bodega. Все доходы от трека были направлены на поддержку экологических исков жителей исландских фьордов против рыбных ферм.

"Борьба с рыболовной индустрией — это часть борьбы за будущее нашей планеты", — заявила Бьорк ранее.

В новой публикации в Instagram*, приуроченной к двухлетней годовщине выхода песни, певица детально описала четыре судебных процесса, поддержанных этими деньгами. Она поблагодарила всех, кто поддержал инициативу, отметив, что уровень участия превзошёл самые смелые ожидания.

"Доходы были полностью направлены на то, чтобы помочь Исландии не погрузиться целиком в аквакультуру… чтобы создать новое правовое поле для защиты природы", — написала Бьорк.

Среди поддерживаемых дел — борьба жителей Сейдисфьордура против лицензирования фермы без их воли и дела, связанные с побегами лосося из садков в других фьордах. Таким образом, свой юбилей артистка встретила, усилив давление на государство с помощью нового юридического шага.

* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
