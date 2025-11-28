Актёр снова в центре скандала: суд обязывает Башарова платить алименты на сына

Суд обязал Марата Башарова платить алименты на сына

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёра Марата Башарова в судебном порядке обязали выплачивать алименты на содержание его девятилетнего сына. Иск против 51-летнего артиста подала его бывшая супруга, Елизавета Шевыркова, после его отказа от добровольных выплат.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Решение было вынесено мировым судьёй в Москве. Основанием для обращения в суд стал отказ Башарова финансово участвовать в жизни ребёнка после расставания с его матерью.

"Мировым судьёй судебного участка №354 района Коптево города Москвы 25 ноября 2025 года вынесен судебный приказ по заявлению Башаровой Елизаветы Витальевны о взыскании с Башарова Марата Алимжановича алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка", — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Это не первый случай, когда личная жизнь актёра становится причиной публичных скандалов. Его брак с Елизаветой Шевырковой, матерью его сына, также завершился громко. В 2018 году она была госпитализирована со сломанным носом, а их развод был оформлен в 2019 году.

Ранее аналогичные обвинения в агрессии и проблемах с алкоголем выдвигала другая бывшая жена артиста, Екатерина Архарова.