Актёр снова в центре скандала: суд обязывает Башарова платить алименты на сына

1:26
Шоу-бизнес

Актёра Марата Башарова в судебном порядке обязали выплачивать алименты на содержание его девятилетнего сына. Иск против 51-летнего артиста подала его бывшая супруга, Елизавета Шевыркова, после его отказа от добровольных выплат.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Решение было вынесено мировым судьёй в Москве. Основанием для обращения в суд стал отказ Башарова финансово участвовать в жизни ребёнка после расставания с его матерью.

"Мировым судьёй судебного участка №354 района Коптево города Москвы 25 ноября 2025 года вынесен судебный приказ по заявлению Башаровой Елизаветы Витальевны о взыскании с Башарова Марата Алимжановича алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка", — сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Это не первый случай, когда личная жизнь актёра становится причиной публичных скандалов. Его брак с Елизаветой Шевырковой, матерью его сына, также завершился громко. В 2018 году она была госпитализирована со сломанным носом, а их развод был оформлен в 2019 году.

Ранее аналогичные обвинения в агрессии и проблемах с алкоголем выдвигала другая бывшая жена артиста, Екатерина Архарова.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
