Бывшие коллеги из КВН критикуют Иду Галич: что скрывается за их язвительным юмором

Блогерша и экс-участница КВН Ида Галич раскрыла подробности напряжённых отношений с бывшими коллегами по телеигре. Она заявила, что столкнулась с волной насмешек после того, как добилась успеха в блогерстве.

Фото: Telegram / IdaGalich by Ида Галич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ида Галич

Об этом Галич рассказала в выпуске шоу "Есть вопросики" в соцсети "ВКонтакте". По её словам, популярность в соцсетях спровоцировала поток токсичных шуток в её адрес от других КВН-щиков.

"Многие КВН-щики, когда у меня что-то получилось в блогерстве, очень жёстко меня стебали. Когда я стала популярной, очень большая волна этого токсичного юмора [обрушилась]", — отметила Галич.

Её собеседник, юморист Константин Бутусов, подтвердил эту динамику. Он отметил, что некоторые неудачливые участники КВН ставили ей в укор её успех.

"Да лучше бы я как Ида Галич, ***, снимал видосы и сейчас бы жил богато", — передал стандартную для таких случаев фразу Бутусов.

Ранее Галич уже привлекала внимание публики, рассказав о составлении завещания.