Хайди Клум раскритиковали за завтрак с сырым луком: почему пользователей встревожил её выбор

Немецкая супермодель Хайди Клум стала объектом жёсткой критики в интернете после публикации своего завтрака. 52-летняя звезда показала блюдо из авокадо, помидора, варёного яйца и салата.

Фото: commons.wikimedia.org by Pamela Price, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Хайди Клум

Особое внимание пользователей привлёк сырой лук, который дополнил порцию. Многие сочли этот ингредиент неуместным для утреннего приёма пищи. Комментарии с критикой приводит издание Daily Mail.

"Сырой лук на завтрак? Ну, ты точно можешь чувствовать её запах весь день", — написал один из пользователей.

Другой добавил: "Не так уж и гламурно пахнуть сырым луком весь день". Третий прямо предложил представить, каким в результате будет дыхание модели.

Несмотря на негативную реакцию, Клум не стала комментировать ситуацию. Однако ещё в 2023 году она отвечала на слухи о том, что потребляет всего лишь 900 калорий в день и называла распространившуюся информацию "чепухой".