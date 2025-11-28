Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Хайди Клум раскритиковали за завтрак с сырым луком: почему пользователей встревожил её выбор

Пользователи раскритиковали завтрак Хайди Клум из-за лука
1:04
Шоу-бизнес

Немецкая супермодель Хайди Клум стала объектом жёсткой критики в интернете после публикации своего завтрака. 52-летняя звезда показала блюдо из авокадо, помидора, варёного яйца и салата.

Хайди Клум
Фото: commons.wikimedia.org by Pamela Price, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Хайди Клум

Особое внимание пользователей привлёк сырой лук, который дополнил порцию. Многие сочли этот ингредиент неуместным для утреннего приёма пищи. Комментарии с критикой приводит издание Daily Mail.

"Сырой лук на завтрак? Ну, ты точно можешь чувствовать её запах весь день", — написал один из пользователей.

Другой добавил: "Не так уж и гламурно пахнуть сырым луком весь день". Третий прямо предложил представить, каким в результате будет дыхание модели.

Несмотря на негативную реакцию, Клум не стала комментировать ситуацию. Однако ещё в 2023 году она отвечала на слухи о том, что потребляет всего лишь 900 калорий в день и называла распространившуюся информацию "чепухой".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
