Дочь Валерии Анна Шульгина тайно уехала в Дубай: что заставило её покинуть Москву

Дочь Валерии внезапно покинула Москву и отправилась к брату
1:11
Шоу-бизнес

Анна Шульгина, 32-летняя дочь певицы Валерии, неожиданно пропала из поля зрения столичной тусовки и соцсетей. Как выяснилось, она тайно покинула Москву и отправилась в Дубай.

Шена
Фото: instagram by личный аккаунт Шены в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шена

Причиной отъезда стал переезд её брата, Артемия Шульгина, который уже несколько лет работает саунд-продюсером. Несколько месяцев назад его звукозаписывающая студия сменила локацию на ОАЭ. Анна не упустила возможности навестить родственника и сменить обстановку.

Подписчики в социальных сетях отмечают положительные изменения в её состоянии.

"На дубайском солнце она заметно расцвела, тогда как в Москве постоянно жаловалась на неважное самочувствие и усталость", — прокомментировали пользователи, наблюдая за её обновлениями.

Сама Шульгина ведёт удалённо российские проекты, занимается спортом и гуляет с собакой.

О возвращении в Москву дочери Валерии информации нет. По данным инсайдеров, её мало что держало в столице на фоне отсутствия прогресса в музыкальной карьере и постоянных сравнений с матерью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
