Дочь Валерии Анна Шульгина тайно уехала в Дубай: что заставило её покинуть Москву

Анна Шульгина, 32-летняя дочь певицы Валерии, неожиданно пропала из поля зрения столичной тусовки и соцсетей. Как выяснилось, она тайно покинула Москву и отправилась в Дубай.
Причиной отъезда стал переезд её брата, Артемия Шульгина, который уже несколько лет работает саунд-продюсером. Несколько месяцев назад его звукозаписывающая студия сменила локацию на ОАЭ. Анна не упустила возможности навестить родственника и сменить обстановку.
Подписчики в социальных сетях отмечают положительные изменения в её состоянии.
"На дубайском солнце она заметно расцвела, тогда как в Москве постоянно жаловалась на неважное самочувствие и усталость", — прокомментировали пользователи, наблюдая за её обновлениями.
Сама Шульгина ведёт удалённо российские проекты, занимается спортом и гуляет с собакой.
О возвращении в Москву дочери Валерии информации нет. По данным инсайдеров, её мало что держало в столице на фоне отсутствия прогресса в музыкальной карьере и постоянных сравнений с матерью.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.