Копия мамы: в честь чего певица Максим показала свою красивую и моложавую маму

Певица Максим похвасталась своей красивой мамой

Популярная российская певица Максим поделилась трогательными воспоминаниями о матери в преддверии Дня матери. Артистка рассказала, как в детстве мама проявляла заботу и окружала её теплом. Эти воспоминания певица бережно хранит в душе.

Певица Максим с мамой

Популярная артистка Марина Абросимова (настоящее имя певицы Максим) в разговоре с журналистами отметила, что мама была для неё источником любви и опоры. Певица подчеркнула, что именно благодаря родительнице она чувствовала себя защищённой и уверенной.

"Мама — это тот человек, который знает тебя лучше всех. Тот, кто носит тебя под сердцем, кто дает жизнь, тепло, огромную любовь и опору. Мама — это первое и самое дорогое слово в жизни. Для меня мама — это что-то тёплое, мягкое", — цитирует слова исполнительницы Общественная Служба Новостей.

Дорогие сердцу моменты

Артистка особенно дорожит детскими воспоминаниями, которые оставили в её памяти неизгладимый след. Она рассказала, что запах маминого крема, сопровождавший её, когда её укладывали спать, навсегда остался в памяти. Этот аромат певица считает уникальным, неподражаемым и ни с чем не сравнимым.

"Когда в детстве мама укладывала меня спать, от неё всегда приятно пахло кремом — и этот запах навсегда врезался в мое сознание. Такого аромата не повторится больше нигде и ни в каком запахе, потому что его нельзя воспроизвести — это сочетание маминого присутствия и её запаха, непередаваемого и не переживаемого заново", — рассказала звезда.

Певица добавила, что чувство защищённости и безусловной любви матери формирует человека на всю жизнь.

"Пока есть мама — ты всё ещё ребенок", — заключила певица.

День матери в России

В нашей стране День матери отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября. В 2025 году праздник приходится на 30 ноября. Это время, когда многие россияне вспоминают о роли матери в своей жизни и стараются выразить признательность и благодарность за заботу и поддержку.

Плюсы и минусы празднования

Празднование Дня матери имеет свои положительные стороны. Во-первых, это возможность обратить внимание на важность материнской заботы и укрепить семейные связи. Во-вторых, праздник позволяет детям и взрослым публично выражать благодарность и любовь к матерям.

С другой стороны, некоторым сложно организовать семейные встречи из-за расстояния или загруженности, а также присутствует риск коммерциализации праздника — когда внимание смещается с искренних эмоций на подарки и сувениры.

Как отметить День матери

Запланируйте личное время с мамой, уделите ей внимание и разговоры без спешки. Подготовьте небольшой, но символичный подарок или письмо с благодарностью. Совместные семейные мероприятия помогают создать тёплую атмосферу и укрепляют эмоциональные связи. Даже простая видеосвязь или звонок важны для тех, кто находится далеко.