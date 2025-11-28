Виталий Бородин снял претензии с рэпера Macan — что заставило его изменить позицию

Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, публично поддержал рэпера Андрея Косолапова (Macan), отправившегося в армию.
В своём Telegram-канале общественник признал, что снял с артиста все претензии после личной встречи накануне призыва. Ранее Бородин настаивал на запрете выступлений музыканта из-за уголовного дела об уклонении от службы.
"Этот парень показал себя как настоящий мужик. Сами видите: он никуда не убежал, не спрятался, а остался здесь и служит России", — написал Бородин.
Глава ФПБК также отметил, что настоящий патриотизм проявляется в готовности отвечать за свои слова.
После прохождения курса молодого бойца Macan будет нести службу в дивизии имени Дзержинского, занимаясь охраной общественного порядка в московском регионе.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.