Виталий Бородин снял претензии с рэпера Macan — что заставило его изменить позицию

Бородин назвал рэпера Macan настоящим мужчиной за службу

Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, публично поддержал рэпера Андрея Косолапова (Macan), отправившегося в армию.

В своём Telegram-канале общественник признал, что снял с артиста все претензии после личной встречи накануне призыва. Ранее Бородин настаивал на запрете выступлений музыканта из-за уголовного дела об уклонении от службы.

"Этот парень показал себя как настоящий мужик. Сами видите: он никуда не убежал, не спрятался, а остался здесь и служит России", — написал Бородин.

Глава ФПБК также отметил, что настоящий патриотизм проявляется в готовности отвечать за свои слова.

После прохождения курса молодого бойца Macan будет нести службу в дивизии имени Дзержинского, занимаясь охраной общественного порядка в московском регионе.