Не на ту напали: какие сроки получили обманувшие Ларису Долину мошенники

Фигуранты дела по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной понесли суровое наказание.

Перед судом предстала забравшая деньги у Долиной курьер и дропперы (участник мошеннических схем, чья банковская карта или счёт используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег). Суд окончательно поставил точку в резонансной истории, которую в интернете уже окрестили "эффектом Долиной".

Не на ту напали

Балашихинский суд вынес решение по делу, связанному с продажей квартиры народной артистки, признав задержанных виновными. Следствие просило назначить каждому из четырёх фигурантов наказание в виде лишения свободы сроком от шести до девяти с половиной лет.

В результате дроппер Андрей Основу получил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Курьер Анжела Цырульникова отправлена в колонию на семь лет и обязана выплатить штраф в один миллион рублей. Такой же срок — семь лет — получил Артур Каменецкий, которому назначен штраф 900 тысяч рублей. Аналогичное наказание назначено Дмитрию Леонтьеву.

Космические суммы

СМИ отметили, что певица, известная по хиту "Погода в доме", на финальное заседание не пришла, хотя ранее присутствовала в суде и давала показания. По её словам, помимо денег от продажи квартиры, стоимость которой превышает сто миллионов рублей, она передала мошенникам личные сбережения и заемные средства. Следствию удалось установить, что фигуранты дела похитили у артистки более 175 миллионов рублей, а также лишили её прав на квартиру в столичном районе Хамовники, оцениваемую в 138 миллионов рублей. Общий ущерб, включая банковские комиссии и расходы на сделку, превысил 317 миллионов.

Покупательница в убытках

Позднее жильё Ларисе Александровне удалось вернуть, а Полина Лурье, участвовавшая в сделке, лишилась всего. Ранее певица рассказывала, что стала жертвой мошенников, которые действовали по продуманной схеме. Она подчеркивала, что в отношении неё возбуждено уголовное дело и она признана потерпевшей, а на квартиру был наложен арест. Артистка также заявляла, что злоумышленники находятся на территории Украины и распространяют в сети фейловое обращение от её имени, не имеющее ничего общего с реальностью.

На этой истории пытались нажиться и другие мошенники, объявившие фиктивный сбор "на помощь" Долиной. Певица предупредила поклонников, что никогда не просила денег и самостоятельно решает свои проблемы.

Согласно выводам суда, Лариса Долина вернула себе право собственности на квартиру, а также получила три миллиона рублей риелторской комиссии. Между тем 34-летняя Полина Лурье, намеревавшаяся приобрести недвижимость у артистки, осталась и без квартиры, и без 119 миллионов рублей, которые предназначались для сделки.