Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причины страха перед операцией объяснила нейропсихолог Колобова
Звезда "Дома-2" получила 23 млн на несуществующего ребёнка от женатого бизнесмена
Горячая еда и алкоголь усиливают сосудистую сетку на лице — дерматолог Сафонова
Горчичный порошок сохраняет хруст огурцов при засолке по данным поваров
С возрастом происходит снижение тонуса связок нижних век — дерматолог Каминская
Певица Максим похвасталась своей красивой мамой
Микропластик обнаружили даже в изолированном атолле Рокас — профессор Итаро Брага
Жена Уиллиса рассказала, как деменция меняет семейные праздники
Скорость роста мышц не зависит от человека — Хантер Беннетт

Не на ту напали: какие сроки получили обманувшие Ларису Долину мошенники

Обманувших Ларису Долину мошенников осудили на несколько лет тюрьмы
3:16
Шоу-бизнес

Фигуранты дела по продаже квартиры певицы Ларисы Долиной понесли суровое наказание.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

Перед судом предстала забравшая деньги у Долиной курьер и дропперы (участник мошеннических схем, чья банковская карта или счёт используются для перевода, обналичивания или отмывания похищенных у жертв денег). Суд окончательно поставил точку в резонансной истории, которую в интернете уже окрестили "эффектом Долиной".

Не на ту напали

Балашихинский суд вынес решение по делу, связанному с продажей квартиры народной артистки, признав задержанных виновными. Следствие просило назначить каждому из четырёх фигурантов наказание в виде лишения свободы сроком от шести до девяти с половиной лет.

В результате дроппер Андрей Основу получил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 900 тысяч рублей. Курьер Анжела Цырульникова отправлена в колонию на семь лет и обязана выплатить штраф в один миллион рублей. Такой же срок — семь лет — получил Артур Каменецкий, которому назначен штраф 900 тысяч рублей. Аналогичное наказание назначено Дмитрию Леонтьеву.

Космические суммы

СМИ отметили, что певица, известная по хиту "Погода в доме", на финальное заседание не пришла, хотя ранее присутствовала в суде и давала показания. По её словам, помимо денег от продажи квартиры, стоимость которой превышает сто миллионов рублей, она передала мошенникам личные сбережения и заемные средства. Следствию удалось установить, что фигуранты дела похитили у артистки более 175 миллионов рублей, а также лишили её прав на квартиру в столичном районе Хамовники, оцениваемую в 138 миллионов рублей. Общий ущерб, включая банковские комиссии и расходы на сделку, превысил 317 миллионов.

Покупательница в убытках

Позднее жильё Ларисе Александровне удалось вернуть, а Полина Лурье, участвовавшая в сделке, лишилась всего. Ранее певица рассказывала, что стала жертвой мошенников, которые действовали по продуманной схеме. Она подчеркивала, что в отношении неё возбуждено уголовное дело и она признана потерпевшей, а на квартиру был наложен арест. Артистка также заявляла, что злоумышленники находятся на территории Украины и распространяют в сети фейловое обращение от её имени, не имеющее ничего общего с реальностью.

На этой истории пытались нажиться и другие мошенники, объявившие фиктивный сбор "на помощь" Долиной. Певица предупредила поклонников, что никогда не просила денег и самостоятельно решает свои проблемы.

Согласно выводам суда, Лариса Долина вернула себе право собственности на квартиру, а также получила три миллиона рублей риелторской комиссии. Между тем 34-летняя Полина Лурье, намеревавшаяся приобрести недвижимость у артистки, осталась и без квартиры, и без 119 миллионов рублей, которые предназначались для сделки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Домашние животные
Кангал занимает первое место по силе укуса среди собак — PETBOOK
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Схватка за российские активы в Европе вступила в решающую стадию Любовь Степушова Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
Жена Уиллиса рассказала, как деменция меняет семейные праздники
Скорость роста мышц не зависит от человека — Хантер Беннетт
Осенний полив и мульча повышают морозостойкость винограда — Malatec
После скандального ограбления Лувр взвинтил цены на билеты — BBC
Камбербэтч подтвердил планы по экранизации "Одинокого волка"
Личное пространство повышает страсть в отношениях — психолог Метелина
С 2026 года на АвтоВАЗе восстановят пятидневку и 100% зарплату — завод
Собаки распознали страх человека по запаху — учёные Неаполитанского университета
Зима в Афинах уменьшает поток туристов и удешевляет жильё по словам источника
Причины эмоциональных покупок описала преподаватель Анна Хуруджи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.