Супруга Цекало шокирована русской зимой: почему она не была готова к московским морозам

Живущая в США супруга Цекало удивилась российской зиме
Шоу-бизнес

Александр Цекало неожиданно вернулся в Москву вместе с супругой Дариной Эрвин после длительного пребывания за границей.

Зимний парк в Москве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зимний парк в Москве

По данным журналистов, визит связан с работой шоумена над новым российским сериалом. Пара, постоянно проживающая в США, планирует задержаться в России на продолжительный срок.

Эрвин, активно ведущая социальные сети, косвенно подтвердила нахождение в Москве через публикации о погоде.

"Окей, это слишком быстро наступило… Что такое зима и зачем она меня трогает?" — написала модель в своём аккаунте, сопроводив сообщение контрастными фотографиями.

Четвёртая супруга Цекало ранее избегала прямых упоминаний о поездке. Пара состоит в браке с 2019 года, и хотя в СМИ периодически появляются слухи об их расставании, партнёры продолжают совместные публичные выходы.

Цекало сохраняет творческие связи с Россией, несмотря на основное место жительства в Америке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
