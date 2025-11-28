Супруга Цекало шокирована русской зимой: почему она не была готова к московским морозам

Александр Цекало неожиданно вернулся в Москву вместе с супругой Дариной Эрвин после длительного пребывания за границей.
По данным журналистов, визит связан с работой шоумена над новым российским сериалом. Пара, постоянно проживающая в США, планирует задержаться в России на продолжительный срок.
Эрвин, активно ведущая социальные сети, косвенно подтвердила нахождение в Москве через публикации о погоде.
"Окей, это слишком быстро наступило… Что такое зима и зачем она меня трогает?" — написала модель в своём аккаунте, сопроводив сообщение контрастными фотографиями.
Четвёртая супруга Цекало ранее избегала прямых упоминаний о поездке. Пара состоит в браке с 2019 года, и хотя в СМИ периодически появляются слухи об их расставании, партнёры продолжают совместные публичные выходы.
Цекало сохраняет творческие связи с Россией, несмотря на основное место жительства в Америке.
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.