Скандал на концерте Моргенштерна*: изъятие украинского флага попало на видео

Охрана конфисковала украинский флаг на концерте Моргенштерна*
Шоу-бизнес

Охрана конфисковала украинский флаг у зрителя во время концерта Алишера Моргенштерна* в Испании.

Моргенштерн*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Моргенштерн*

Инцидент зафиксировал Telegram-канал "Хуже и не скажешь", опубликовавший видео с момента изъятия символики. На кадрах видно, как сотрудник безопасности комкает флаг и уносит его за кулисы.

"Иноагент Моргенштерн после признания Израиля своим новым домом приказывает концертной охране убирать украинские флаги из зрительного зала", — утверждает автор телеграм-канала в своём посте.

Сам артист не прокомментировал произошедшее. Инцидент произошёл на фоне ранее введённых санкций против Моргенштерна: в ноябре 2025 года Литва внесла его в список нежелательных лиц, запретив въезд в страну.

Ранее в январе суд арестовал недвижимость рэпера в Подмосковье и Москве на сумму около 200 миллионов рублей по делу об уклонении от обязанностей иноагента.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
