Скандал на концерте Моргенштерна*: изъятие украинского флага попало на видео

Охрана конфисковала украинский флаг у зрителя во время концерта Алишера Моргенштерна* в Испании.
Инцидент зафиксировал Telegram-канал "Хуже и не скажешь", опубликовавший видео с момента изъятия символики. На кадрах видно, как сотрудник безопасности комкает флаг и уносит его за кулисы.
"Иноагент Моргенштерн после признания Израиля своим новым домом приказывает концертной охране убирать украинские флаги из зрительного зала", — утверждает автор телеграм-канала в своём посте.
Сам артист не прокомментировал произошедшее. Инцидент произошёл на фоне ранее введённых санкций против Моргенштерна: в ноябре 2025 года Литва внесла его в список нежелательных лиц, запретив въезд в страну.
Ранее в январе суд арестовал недвижимость рэпера в Подмосковье и Москве на сумму около 200 миллионов рублей по делу об уклонении от обязанностей иноагента.
* признан в России иностранным агентом по решению Минюста
Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.