Бюджетный вариант: как Волочкова сэкономила в этом году на декоре новогодней ёлки

Анастасия Волочкова сэкономила в этом году на убранстве новогодней ёлки
5:52
Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова доверила украшение ёлки домработнице. Как учесть тренды 2026 года — от эко-стиля до яркой тематики красной огненной лошади, и как оформить ёлку безопасно и красиво.

Балерина Анастасия Волочкова
Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Балерина Анастасия Волочкова

Звезда балета в этом году решила украсить новогоднюю ёлку без помощи профессиональных дизайнеров. Убранством хвойной красавицы в этот раз занималась верная помощница балерины Лолочка. Верхушку украсила фигурка Снегурочки, рядом поместили символ 2026 года — лошадь. Об этом знаменитость сообщила в своём личном блоге.

Простота и экономия

Анастасия отказалась от услуг специализированных студий и отдала украшение ёлки в руки человека, который много лет помогает ей по дому. Лолочка, домработница артистки, занималась декором: она подобрала игрушки и гирлянды. Верхушку праздничного дерева венчает Снегурочка, что подчёркивает семейный, тёплый характер композиции.

"Любимая Лолочка — моё всё! Мы вместе 10 лет!" — писала Волочкова про свою помощницу.

Волочкова публично благодарила Лолу за многолетнюю помощь: их совместная работа длится длительный период, и артистка неоднократно отмечала роль помощницы в создании уюта дома. Такой подход — когда украшением занимаются близкие — делает праздник более личным и искренним.

Тренды новогоднего декора 2026: что учитывать при выборе стиля

Символ 2026 года — красная огненная лошадь — задаёт настроение для оформления: энергия, динамика, яркие акценты. При этом актуальны сразу несколько направлений оформления, каждое со своими преимуществами и задачами. Выбор зависит от предпочтений, бюджета и общей концепции интерьера.

Акцентные стили для ёлки в 2026 году

  1. Экостиль. Натуральные материалы — деревянные игрушки, шишки, сушёные апельсины, льняные ленты. Цвета — бежевые, коричневые, зелёные. Такой декор хорошо сочетается с "зелёными" трендами и подходит для поклонников скандинавской эстетики.

  2. Монохром. Однотонная гамма — например, серебро и белый — выглядит стильно и дорого. Различная фактура игрушек (матовые, глянцевые, прозрачные) придаёт глубину композиции.

  3. Скандинавский минимализм. Минимум украшений, максимум смысла в каждой вещи; преобладают спокойные оттенки и натуральные текстуры. Подход для тех, кто ценит лёгкость и функциональность.

  4. Яркая тематическая ёлка в духе символа года. Красно-огненные акценты, динамичные фигурки лошадей и контрастные гирлянды — для тех, кто хочет подчеркнуть характер наступающего года.

Выбор стиля влияет на набор декора: в экостиле нужны шишки и верёвочные гирлянды, в монохроме — коллекция шаров одного тона, а тематическая ёлка потребует дополнительных фигур и декоративных лент.

Сравнение способов украшения: студия vs домашний подход

  1. Оформление в студии: профессионально, дорого, быстро; подходит тем, кто хочет сэкономить время и получить эффект "как в журнале".

  2. Домашний декор своими руками: бюджетнее, более личный и тёплый; создаёт атмосферу семейного праздника.

  3. Комбинация: часть элементов заказывают у специалистов, остальное дополняют самодельными украшениями — компромисс между стилем и уютом.

Каждый из подходов имеет право на существование: выбор определяется бюджетом, временем и желанием сделать праздник индивидуальным.

Советы шаг за шагом: как нарядить ёлку в стиле 2026

  1. Определите главный цвет и вторичные акценты. Решите, будет ли это экостиль, монохром или яркая тема.

  2. Подготовьте основу: качественная гирлянда (LED-освещение), устойчивый стояк и аккуратная сборка веток. Освещение задаёт настроение, поэтому подумайте о тёплом или нейтральном свете.

  3. Начните с крупных украшений: гирлянды и крупные шары. Распределяйте элементы равномерно, чтобы не было пустот.

  4. Добавьте тематические детали: фигурки лошадей, ленты красного оттенка, декоративные веточки.

  5. Завершите верхушкой: традиционная звезда, ангел или фигурка Снегурочки — как у Волочковой.

  6. Подумайте о композиции у подножия ёлки: подарочные коробки, тканевая "юбка" и дополнительные свечи (электрические) создадут цельный образ.

Практические замечания: материалы, гирлянды и хранение

Для долговечного декора вкладывают в качественные гирлянды и небьющиеся игрушки. Храните деликатные элементы в отдельных коробках с разделителями, а натуральные материалы — в сухом месте, чтобы они не потеряли форму. Если в доме есть дети или питомцы, отдавайте предпочтение безопасным материалам: тканевые игрушки, деревянные фигурки, LED-гирлянды.

Выбор оформления ёлки в 2026 году — это баланс между личным вкусом, трендами и практическими соображениями: безопасностью, бюджетом и временем. Пример Анастасии Волочковой показывает, что праздник можно сделать искренним и уютным даже без услуг профессиональных дизайнеров — достаточно довериться близким людям и придерживаться выбранной концепции.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
