Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Текстиль в стиле француженок добавляет зимний уют комнате
Максим Фадеев заявил о тотальном контроле за исполнением своих песен
Тренировки широчайших увеличивают визуальную ширину спины тренер Игорь Молот
Доберманы получили традицию купирования для служебных целей
Глубина осенней посадки определяет здоровье и силу весенних луковиц — Futura-sciences
Тесто для хачапури замешивают на молоке с дрожжами и сахаром — повара
Люди с инвалидностью включены в список участников льготной программы
Россияне штурмуют общепит в поисках подработки — директор "Авито Подработка" Яськин
Ямы рядом со Стоунхенджем меняют историю древней Британии — BBC

Никогда не поздно: почему Карина Кросс верит в смену профессии в любом возрасте

Карина Кросс уверена, что сменить профессию можно в любом возрасте
5:51
Шоу-бизнес

Никогда не поздно поменять профессию — с таким посылом к людям обращается блогер и телеведущая Карина Кросс, которая поддерживает тех, кто решается на карьерный поворот. Многие успешные истории начинаются с простого желания и небольшого шага в сторону нового дела. 

Блогер Карина Кросс
Фото: ВК-аккаунт Карины Кросс by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Карина Кросс

Звезда интернета уверена: возраст не должен быть барьером для перемен. Люди находят новое призвание и через несколько лет после того, как уже казалось, что путь выбран окончательно. Часто этому предшествуют внутреннее неудовлетворение текущей работой или появление новых интересов, которые постепенно перерастают в профессию.

"Вообще никогда ничего не поздно. Есть огромное количество примеров людей, которые находят себя, свои профессии в абсолютно в разном возрасте. Самое главное — это желание. А если что-то не идёт, значит, не такое сильное желание", — цитирует слова Кросс "Пятый канал".

Это не декларация ради цитаты — это практичный совет: сначала понять, чего хочется, а потом составлять план и искать ресурсы для обучения. Такой подход помогает избежать импульсивных решений и повышает шансы на устойчивый результат.

Когда стоит задуматься о смене профессии

Перемены оправданы, если человек регулярно испытывает один из следующих сигналов: потеря интереса к работе, постоянный стресс без перспектив роста, желание реализовать творческий потенциал или стремление к более гибкому графику. Важно отличать временное выгорание от глубокой неудовлетворённости: первое лечится отпуском и восстановлением, второе — требует конкретных шагов к смене направления.

Сравнение: остаться в профессии или попробовать новое направление

  1. Оставаться: стабильный доход, накопленный опыт, проверенные связи. Риски — застой и снижение мотивации.

  2. Сменить: шанс найти дело по душе, обновлённая мотивация и новые перспективы. Риски — период нестабильности, необходимость инвестиций в обучение.

  3. Частичный путь (параллельная смена): пробовать новое в свободное время, не теряя текущего дохода. Баланс между риском и осторожностью.

Каждый вариант имеет право на жизнь — всё зависит от личных обстоятельств, финансового запаса и готовности вкладываться в обучение.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к новой профессии

  1. Проанализируйте свои навыки и интересы. Выпишите, что умеете и что нравится делать.

  2. Изучите рынок: какие профессии востребованы, какие требования предъявляют работодатели или клиенты.

  3. Пройдите пробные онлайн-курсы или мастер-классы (платформы обучения, порталы с открытыми лекциями).

  4. Составьте план переквалификации: сроки, бюджет, нужные сертификаты.

  5. Создайте минимальное портфолио или выполните первые платные задания, чтобы набрать опыт.

  6. Постепенно сокращайте рабочую нагрузку на старом месте или переведитесь на частичную занятость.

  7. Сетевой нетворкинг: заводите профессиональные контакты в новой сфере — соцсети, форумы, тематические сообщества.

Эти практические шаги не требуют фантазийных инструментов — достаточно дисциплины, онлайн-ресурсов и желания учиться.

Плюсы и минусы смены профессии

Плюсы:
• Возможность заниматься тем, что действительно вдохновляет.
• Новые контакты и профессиональный рост.
• Потенциал улучшить баланс работа — жизнь.

Минусы:
• Переходный период с возможной финансовой нагрузкой.
• Необходимость учиться и подтверждать компетенции.
• Риск неверного выбора без тщательной подготовки.

Популярные вопросы о смене профессии

Как выбрать направление?
Оцените сочетание интересов, склонностей и реальной востребованности на рынке; протестируйте нишу через мини-проекты.

Сколько стоит переквалификация?
Стоимость сильно варьируется: от бесплатных вводных курсов до платных профессиональных программ; планируйте бюджет в зависимости от целей.

Что делать, если боюсь провала?
Начните с малого: тестовые задания, волонтёрство, фриланс — это уменьшит риски и даст опыт.

3 интересных факта о переквалификации

  1. Многие успешные смены профессии происходят через личные проекты и хобби, которые трансформируются в работу.

  2. Современные онлайн-платформы позволяют получить профильные навыки быстрее, чем когда-либо.

  3. Поддержка сообщества и обратная связь от практиков ускоряют процесс обучения и помогают адаптироваться.

Исторический контекст: как менялась карьера в XX–XXI веках

Раньше большинство людей оставались в одной профессии всю жизнь; индустриальная эпоха ценила продолжительный карьерный путь в одной компании. С развитием технологий и гибкого рынка труда на рубеже XX—XXI веков модель «одна профессия на всю жизнь» утратила господство. Сегодня переквалификация и смена направлений стали нормой, а доступ к образованию и удалённой работе расширил возможности для тех, кто готов меняться.

Карина Кросс напоминает простую истину: перемены начинаются с желания. При разумном подходе, планировании и заботе о себе смена профессии может стать источником нового смысла и устойчивого профессионального роста. Для многих это не конец, а начало новой, более подходящей жизненной главы

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
Садоводство, цветоводство
Размножение рождественского кактуса весной повышает успех укоренения — Actualno
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Домашние животные
Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Углеродные ловушки планеты: почему эти экосистемы стали объектом пристального внимания
Последние материалы
Текстиль в стиле француженок добавляет зимний уют комнате
Максим Фадеев заявил о тотальном контроле за исполнением своих песен
Тренировки широчайших увеличивают визуальную ширину спины тренер Игорь Молот
Доберманы получили традицию купирования для служебных целей
Глубина осенней посадки определяет здоровье и силу весенних луковиц — Futura-sciences
Тесто для хачапури замешивают на молоке с дрожжами и сахаром — повара
Люди с инвалидностью включены в список участников льготной программы
Карина Кросс уверена, что сменить профессию можно в любом возрасте
Россияне штурмуют общепит в поисках подработки — директор "Авито Подработка" Яськин
Ямы рядом со Стоунхенджем меняют историю древней Британии — BBC
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.