Киркоров идёт туда, где гаснет свет: закулисная правда о поездках, о которых не говорят на концертах

Сергей Сафронов рассказал, что Киркоров ездит в зону СВО
5:52
Шоу-бизнес

Смелые трюки на сцене редко становятся поводом для откровений о человеческих качествах артистов, но в случае Сергея Сафронова и Филиппа Киркорова всё оказалось куда глубже. Их сотрудничество давно вышло за рамки обычных творческих коллабораций, и за яркими номерами скрывается удивительная человеческая история. При этом многие факты, связанные с участием народного артиста в благотворительных инициативах, долгое время оставались малоизвестными широкой аудитории. Об этом сообщает сайт "Страсти".

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Долгое творческое знакомство и взаимное доверие

Сергей Сафронов неоднократно подчёркивал, что знаком с Филиппом Киркоровым много лет, и за это время певец дважды участвовал в их рискованных иллюзионных постановках. Эти номера требуют от исполнителя не только мастерства, но и готовности взять на себя повышенные риски — огонь, механические конструкции, точные движения под тайминг. Подобные трюки обычно исполняют специально подготовленные артисты, знакомые со сценическими опасностями, поэтому участие популярного исполнителя выглядит особенно значимым. Сафронов отмечал, что подобные эпизоды в карьере артистов объединяют сильнее любых заявлений, ведь доверие в работе с hazard-элементами строится только на взаимной ответственности.

По словам иллюзиониста, решимость певца не была продиктована желанием произвести впечатление или привлечь внимание к номеру. Напротив, это выглядело естественным проявлением профессиональной этики — если артист соглашается на участие в шоу, он делает это честно и полностью включает свои навыки в процесс подготовки. Такие наблюдения помогают лучше понять, как именно формируются творческие союзы в сфере поп-эстрады, где риск — часть индустрии, а дисциплина играет не меньшую роль, чем зрелищность.

Именно поэтому участие Киркорова в опасных постановках стало для команды иллюзионистов примером того, как сцена может соединять людей с разным творческим опытом. Сафронов подчёркивал, что некоторые элементы программы требуют от исполнителя стойкости и умения не поддаваться эмоциям даже в сложных условиях, ведь работа с огнём или замкнутыми механизмами всегда связана с повышенным вниманием к деталям.

Гуманитарная сторона деятельности артиста

В разговоре с изданием Сафронов обратил внимание и на другую сторону жизни певца — менее публичную, но, по его словам, не менее важную. Он рассказал, что король поп-эстрады не ограничивается участием в масштабных проектах и концертах. По словам иллюзиониста, артист регулярно помогает гуманитарным организациям, поддерживающим жителей территорий, затронутых конфликтом. Сафронов отметил, что такие поездки требуют не только моральной готовности, но и умения взаимодействовать с людьми, оказавшимися в непростых ситуациях.

"Ещё хочу сказать, об этом мало кто знает, Филипп Бедросович ездил на передовую, бывал на территориях, где идут бои, чтобы повидать артистку из балета! Также недавно увидел в детском доме в Горловке игрушку, подаренную Филиппом", — признался Сергей Сафронов.

Слова иллюзиониста указывают на то, что участие артиста в подобных поездках чаще всего остаётся за кадром и не становится предметом широкой огласки. В сфере шоу-бизнеса подобная практика нередко воспринимается как личная инициатива, не требующая медийного сопровождения. Сафронов подчёркивал, что многие артисты стараются поддерживать тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и делают это не для публичности, а по внутренним убеждениям.

Он также рассказал, что их команда регулярно приезжает в Горловку, Мариуполь, Донецк и Луганск, чтобы проводить благотворительные выступления. Для иллюзионистов подобные выезды стали частью волонтёрской работы, где важно сохранить эмоциональный баланс и одновременно подарить зрителям ощущение праздника. Такие поездки помогают перенести атмосферу сцены туда, где людям особенно важно почувствовать поддержку и увидеть фрагмент привычной мирной жизни.

Почему участие артистов в сложных поездках важно

Сафронов отметил, что общественная реакция на подобные инициативы может быть разной, однако сама практика выездных благотворительных выступлений давно стала частью культурных традиций. Артисты часто оказываются посредниками между профессиональными организациями и обычными людьми, ведь концерт или шоу даже в упрощённом формате создаёт эмоциональный эффект, который невозможно заменить ни гуманитарными наборами, ни официальными визитами.

Иллюзионные шоу особенно востребованы в таких условиях, поскольку привносят элемент игры и сюрприза. Для детей это нередко становится одной из немногих возможностей увидеть живое выступление, соприкоснуться с атмосферой творчества и отвлечься от повседневных тревог. Для взрослых подобные мероприятия также важны: они позволяют почувствовать солидарность и ощутить присутствие культурной жизни, пусть даже в ограниченном виде.

Кроме того, участие известных артистов в благотворительных проектах повышает внимание общественности к организации помощи. Хотя сами исполнители часто предпочитают не афишировать такие поездки, они вносят значимый вклад в развитие гуманитарных программ и помогают расширять круг добровольцев и спонсоров.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
