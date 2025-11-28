Преображение Ким Кардашьян в Мэрилин Монро: звезда поплатилась за дерзкий эксперимент

Ким Кардашьян выразила сожаление по поводу своего образа на Met Gala 2022, где она предстала в образе Мэрилин Монро.
В новом эпизоде шоу The Kardashians, на который обратило внимание издание People, предпринимательница раскритиковала собственное решение изменить цвет волос. Несмотря на предупреждения стилистов, она настояла на полном перевоплощении в легендарную актрису.
"Не знаю почему, но все говорили мне: "Не делай причёску как у Мэрилин. Ты будешь похожа на её восковую фигуру". Но я всё же решилась стать блондинкой", — призналась Кардашьян в программе.
По её словам, решению предшествовала цифровая примерка образа через Photoshop. Телезвезда отметила, что следовало сохранить естественный тёмный цвет волос.
Для выхода на красную дорожку Кардашьян использовала историческое платье Монро, в котором та выступала перед президентом Кеннеди в 1962 году.
