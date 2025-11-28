Кэти Перри победила в суде: ветеран заплатит миллионы за сорванную сделку – что произошло

Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,84 млн долларов

Американский суд завершил многолетний процесс между Кэти Перри и 86-летним ветераном Карлом Уэсткоттом. Судья постановил, что мужчина должен выплатить певице 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в калифорнийском Монтесито.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кэти Перри

Конфликт возник в 2020 году, когда Перри и Орландо Блум договорились о приобретении недвижимости за 15 млн долларов.

Уэсткотт пытался аннулировать сделку, ссылаясь на невменяемое состояние после шестичасовой операции.

"Ответчик не предоставил убедительных доказательств недееспособности в день заключения договора", — констатировал судья в своём решении.

Таким образом, предварительный контракт был признан действительным. Предложение звёздной пары увеличить цену не изменило решения ветерана, который переехал в дом всего за два месяца до предполагаемой продажи. Судебный вердикт завершил четырёхлетнее разбирательство между сторонами.