Кэти Перри победила в суде: ветеран заплатит миллионы за сорванную сделку – что произошло

Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,84 млн долларов
Шоу-бизнес

Американский суд завершил многолетний процесс между Кэти Перри и 86-летним ветераном Карлом Уэсткоттом. Судья постановил, что мужчина должен выплатить певице 1,84 млн долларов за срыв сделки по покупке особняка в калифорнийском Монтесито.

Кэти Перри
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кэти Перри

Конфликт возник в 2020 году, когда Перри и Орландо Блум договорились о приобретении недвижимости за 15 млн долларов.

Уэсткотт пытался аннулировать сделку, ссылаясь на невменяемое состояние после шестичасовой операции.

"Ответчик не предоставил убедительных доказательств недееспособности в день заключения договора", — констатировал судья в своём решении.

Таким образом, предварительный контракт был признан действительным. Предложение звёздной пары увеличить цену не изменило решения ветерана, который переехал в дом всего за два месяца до предполагаемой продажи. Судебный вердикт завершил четырёхлетнее разбирательство между сторонами.

Суд обязал ветерана выплатить Кэти Перри 1,84 млн долларов
