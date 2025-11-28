Бородина ломает стереотипы: её слова об альфонсах вскрыли болезненную правду о доходах в парах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Бородина порассуждала на тему альфонсов
5:11
Шоу-бизнес

В обществе тема финансовых отношений в паре нередко вызывает бурные обсуждения, особенно когда речь заходит о разнице в доходах. Любые рассуждения на эту тему часто становятся поводом для споров о том, кто и в какой степени должен участвовать в семейном бюджете. На фоне подобных дискуссий комментарий Ксении Бородиной снова привлёк внимание публики. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Ксения Бородина
Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ксения Бородина

Как формируется ярлык "альфонс" в современном обществе

В разговоре о финансовой стороне отношений Бородина затронула распространённый стереотип, который появляется вокруг мужчин, чьи доходы ниже, чем у их партнёрш. Она подчеркнула, что такой ярлык формируется стремительно и зачастую необоснованно. В публичном пространстве тема зависимости от женщины давно стала одной из самых обсуждаемых, особенно на фоне растущей популярности блогеров, инфлюэнсеров и людей шоу-бизнеса. В современном медиапространстве нередко акцентируется именно разница в доходах, а не реальные вклад и роль каждого в отношениях.

Telegram-канал, опубликовавший фрагмент беседы, отметил, что тема альфонсов регулярно поднимается пользователями социальных сетей, которые обсуждают семейную жизнь телеведущей и её супруга Николая Сердюкова. В Сети можно встретить предположения о том, что мужчина якобы зависит от доходов жены. Однако сама Бородина неоднократно опровергала подобные утверждения, подчёркивая, что каждый в её семье работает и занимается своим делом. Она выступает за более объективный взгляд на отношения и указывает, что внешний доход — не всегда отражение реальной ситуации.

"Если женщина зарабатывает больше, сколько бы ни зарабатывал мужчина, он автоматом становится альфонсом. Заработок сто процентов за миллион переходил. У тебя на карте лежит больше миллиона, даже больше двух миллионов, ты можешь себе многое позволить, но в глазах общественности ты альфонс", — заявила блогер.

В этом высказывании отражается суть претензий, которые возникают у публики к мужчинам, живущим с успешными женщинами. Общественная оценка часто не учитывает личные достижения партнёров, их вклад в семью и работу, а делается исключительно на основании сравнений. Подобный подход, по мнению Бородиной, искажает реальное положение вещей и провоцирует ненужное давление на пары.

Почему тема заработков стала такой чувствительной

Разговоры о деньгах в отношениях стали частью публичного дискурса благодаря росту открытости в социальных сетях. Пары охотно демонстрируют свои достижения, обсуждают бизнес, доходы, инвестиции и семейный бюджет. Но вместе с этим усиливается и пристальное внимание к тому, кто из партнёров зарабатывает больше. На этом фоне формируется определённое социальное напряжение, особенно среди подписчиков, привыкших анализировать каждую деталь личной жизни знаменитостей.

Общество активно обсуждает карьеру, способы заработка и даже бытовые решения известных людей. Для многих тема финансовой независимости стала своеобразным маркером успеха. Именно поэтому всякий дисбаланс вызывает повышенный интерес. Если мужчина зарабатывает меньше, чем женщина, он автоматически попадает в категорию тех, кого могут считать несамостоятельным, даже если его деятельность также приносит стабильный доход.

Ситуация усугубляется тем, что в индустрии развлечений доходы непостоянны: блогеры, ведущие и продюсеры могут получить крупный гонорар в один месяц и значительно меньший в другой. Это создаёт ложное впечатление, что их финансовое положение зависит от более успешного партнёра, хотя в действительности всё может быть иначе.

Как медиапространство влияет на восприятие семейных ролей

Образ семьи, живущей в равноправных условиях, становится всё более распространённым, однако стереотипы о распределении обязанностей сохраняются. Люди по-прежнему ожидают, что мужчина будет главой семьи, а значит, и основным добытчиком. Когда эта модель нарушается, включается привычная общественная реакция. Именно такие ситуации часто обсуждаются подписчиками звёзд, что приводит к появлению спекуляций.

В случае с Ксенией Бородиной важную роль играет её публичный статус. Её доходы известны широкой аудитории, поскольку телеведущая активно работает на телевидении, развивает бизнес и ведёт блог. Сердюков, в свою очередь, также задействован в медиа, но обсуждается публикой реже, из-за чего возникает ощущение, что пара живёт за счёт женщины. Бородина подчеркивает, что подобные выводы ошибочны и не отражают реального вклада партнёров друг в друга.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
