Светлые моменты среди боли: как Эмма Хеминг справляется с деменцией Брюса Уиллиса в праздники

Жена Уиллиса рассказала, как деменция меняет семейные праздники

Эмма Хеминг, супруга Брюса Уиллиса, рассказала о сложностях, с которыми сталкиваются семьи больных деменцией во время зимних праздников.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Брюс Уиллис

47-летняя модель признала, что болезнь 70-летнего актёра требует переосмысления семейных традиций и создания новых ритуалов. По её словам, несмотря на прогрессирующее заболевание, в их жизни остаётся место для светлых моментов.

"Приходится учиться и адаптироваться, нужны новые воспоминания, новые традиции. Деменция — это сложно, но в этом всё равно есть радость", — пояснила Хеминг в интервью People.

Жена актёра подчеркнула, что главная ценность для неё - возможность оставаться рядом с мужем. Уиллис проживает отдельно от семьи в специально оборудованном доме с круглосуточным медицинским наблюдением.

Ранее родственники актёра сообщили о решении пожертвовать мозг для научных исследований после смерти.