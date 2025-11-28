Выманила 23 миллиона: как звезде Дома-2 Яне Шевцовой удалось обмануть женатого бизнесмена

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Бывшая участница шоу "ДОМ-2" Яна Шевцова оказалась в центре скандала после обвинений в мошенничестве с крупной суммой денег. Её жертвами стали несколько мужчин, которых она обманом заставляла передавать деньги. 

Звезда "Дома-2" Яна Шевцова
Фото: Инстаграм Яны Шевцовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Звезда "Дома-2" Яна Шевцова

По данным правоохранительных органов, Яна Шевцова систематически выманивала деньги у женатого бизнесмена Алексея, используя поддельные медицинские документы и фальшивые снимки УЗИ. В общей сложности от мужчины ей удалось получить более 23 миллионов рублей.

"С целью придания сведениям достоверности она направляла потерпевшему фотографии неустановленного ребёнка, находящегося в реанимационном отделении больницы, ранее закачанные на сотовый телефон", — приводит сообщение пресс-службе прокуратуры Свердловской области "КП".

Когда Алексей понял, что стал жертвой мошенничества, он обратился в правоохранительные органы. В настоящее время в отношении Шевцовой возбуждено уголовное дело. Обвинение запросило для неё пять лет колонии.

Параллельные романы

Выяснилось, что параллельно с Алексеем Шевцова поддерживала отношения с другим мужчиной по имени Александр. По его словам, с ним блондинка вела себя иначе, поскольку крупных денежных сумм он ей не передавал.

"Мы с Яной познакомились в День города, в августе 2023-го. Просто случайно встретились в баре, я был с другом, она с подругой. В итоге Яна взяла мой номер и сразу начала активно проявлять внимание. Я не знал о её прошлом в шоу "ДОМ-2" и скандалах с другими известными людьми. Всё начиналось безобидно: мы встречались, проводили время вместе, я думал — забавная девушка. Позже начались интимные отношения", — рассказал мужчина.

Александр описывает характер Шевцовой как сложный и эмоционально нестабильный. Она часто устраивала сцены ревности и истерики, проявляла параноидальные черты поведения и пыталась проникнуть в его квартиру ночью, обвиняя его в ложных историях и вызывая охрану.

Обман и ложные беременности

Помимо финансовых махинаций с Алексеем, Яна также втиралась Александру в доверие, сообщая о предполагаемой беременности и показывая липовые УЗИ. Мужчина не поддался на обман, но отмечает, что её подход был системным и целенаправленным.

"Она пыталась убедить меня, что беременна от меня, показывала друзьям снимки УЗИ, но я не поверил. Видимо, цель была — финансовая выгода. Она хвасталась, что берёт наличные пачками у Алексея, катаясь на "Мерседесе", чтобы впечатлить. Было видно, что у неё тяга наживаться на мужчинах", — говорит свидетель.

Местами действия Шевцовой переходили в абсурд: она жаловалась в полицию на водителя такси, который якобы украл у неё 500 тысяч рублей, чтобы наказать его за хамство.

Плюсы и минусы известных личностей в подобных скандалах

Публичные личности нередко сталкиваются с повышенным вниманием к личной жизни, что может усиливать последствия правонарушений:

Плюсы:
• Высокий уровень узнаваемости обеспечивает общественный резонанс.
• Скандалы становятся поводом для обсуждения и анализа медиаповедения.
• Возможность привлечь внимание к проблемам мошенничества и финансовой грамотности.

Минусы:
• Личная жизнь становится предметом публичного обсуждения.
• Репутация может быть полностью подорвана.
• Вероятность длительных судебных разбирательств и наказания увеличивается.

Сравнение методов мошенничества

  1. Использование фальшивых документов — поддельные УЗИ и медицинские справки.

  2. Эмоциональное давление и манипуляции — создание драматических ситуаций.

  3. Одновременное взаимодействие с несколькими жертвами, что повышает риск разоблачения.

  4. Поддержание образа публичной личности для усиления доверия со стороны мужчин.

Как не стать жертвой мошенников

  1. Проверяйте документы и медицинские справки через официальные каналы.

  2. Не передавайте крупные суммы денег новым знакомым без доказательств их благонадежности.

  3. Обратите внимание на чрезмерное эмоциональное давление и манипуляции.

  4. Консультируйтесь с юристами при сомнительных финансовых предложениях.

  5. Сохраняйте доказательства всех сообщений, звонков и документов.

Популярные вопросы о мошенничестве

Что делать, если узнал о мошенничестве?
Обратиться в правоохранительные органы и предоставить все доказательства.

Как определить потенциального мошенника?
Признаки: давление, ложные истории, просьбы о крупных суммах без гарантий.

Можно ли вернуть потерянные деньги?
В некоторых случаях — через суд или досудебное урегулирование, но успех зависит от наличия доказательств.

Вывод

История Яны Шевцовой — пример того, как публичная личность может использовать свои связи и привлекательность для финансовой выгоды. Дело демонстрирует важность внимательности, осторожности и проверки информации при любых денежных взаимоотношениях, даже с близкими или знакомыми людьми. Судебные процессы по делу Шевцовой будут отслеживаться СМИ и вызывают широкий общественный резонанс, подчеркивая, что доверие и внимательность в личных и финансовых отношениях остаются критически важными.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
