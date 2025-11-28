Стихийный мемориал: почему к дому Ларисы Долиной понесли игрушки и тапочки

В Москве появилась "стена Долиной". Люди приносят символы уюта и оставляют их перед домом певицы Ларисы Долиной после скандального судебного разбирательства с квартирой звезды.
Как пишет "СтарХит", в столице жители, желающие приобрести квартиру, начали оставлять у дома Долиной символические предметы — игрушки, тапочки и другие вещи, ассоциирующиеся с домашним уютом. Такой ритуал, по мнению горожан, помогает сделать сделку успешной и привлечь удачу.
В социальных сетях этот феномен привлёк внимание. Пользователи шутят, превращая певицу в персонажа Гринча, "похитителя новоселья", и создают десятки мемов на эту тему. Подобные интернет-шутки одновременно веселят и поднимают интерес к ситуации с недвижимостью в Хамовниках, где певица продавала квартиру.
В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках. Сумма сделки составила более 200 миллионов рублей. Однако деньги были переведены аферистам. Артистка попалась на уловку мошенников.
После обнаружения преступления полиция задержала курьера и держателей карт, на которые переводились похищенные средства. Несмотря на это, правоохранительные органы смогли вернуть часть средств и начать процедуру оспаривания сделки.
Лариса Долина потребовала признать сделку с продажей квартиры недействительной. Суды трёх инстанций встали на её сторону, подтвердив, что продажа была проведена под влиянием мошенников. В результате покупательница — мать-одиночка Полина Лурье — осталась без квартиры и без денег.
27 ноября 2025 года Второй кассационный суд окончательно оставил право собственности на квартиру в Хамовниках за Ларисой Долиной. Жалоба Полины Лурье была отклонена, однако её адвокат заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.
Публичные личности часто сталкиваются с повышенным вниманием и рисками при сделках с недвижимостью:
Плюсы:
• Высокая узнаваемость позволяет быстро привлечь внимание к сделке.
• СМИ оперативно освещают события, что повышает контроль и прозрачность.
• Общественный резонанс помогает выявить мошенников и предотвратить новые случаи.
Минусы:
• Репутация и личные финансы могут пострадать.
• Публичность увеличивает количество случаев мошенничества.
• Длительные судебные разбирательства создают стресс и финансовую нагрузку.
Использование поддельных документов — мошенники часто предоставляют фальшивые справки или доверенности.
Введение в заблуждение через "представителей органов" — жертвы верят, что имеют дело с полицией или банком.
Сложные схемы перевода денег — переводы через курьеров или сомнительные счета.
Давление на жертву и спешка с подписанием документов.
Проверяйте личности всех участников сделки через официальные базы данных.
Никогда не переводите крупные суммы средств третьим лицам без юридического оформления.
Обратитесь к профессиональному юристу или нотариусу на каждом этапе сделки.
Сохраняйте доказательства всех документов и переписок, связанных с покупкой или продажей.
При малейших сомнениях о легальности операции — приостанавливайте сделку.
Что делать, если попался на мошенников при продаже квартиры?
Обратиться в полицию и судебные органы, предоставить все доказательства.
Можно ли вернуть деньги при мошенничестве?
Частично — через судебное признание сделки недействительной или возврат украденных средств.
Как определить, что покупатель или продавец ненадёжен?
Признаки: давление, поспешность, требования перевода денег на сторонние счета, сомнительные документы.
Ситуация с Ларисой Долиной показывает, насколько важно тщательно проверять сделки с недвижимостью, даже если речь идёт о публичной личности. Скандал с "похищением" средств стал уроком для всех участников рынка. Мемы и шутки в соцсетях лишь подчёркивают общественный интерес к подобным случаям и напоминают, что доверие и осторожность при крупных сделках остаются ключевыми.
