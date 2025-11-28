Стихийный мемориал: почему к дому Ларисы Долиной понесли игрушки и тапочки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:53
Шоу-бизнес

В Москве появилась "стена Долиной". Люди приносят символы уюта и оставляют их перед домом певицы Ларисы Долиной после скандального судебного разбирательства с квартирой звезды.

Певица Лариса Долина
Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Лариса Долина

Как пишет "СтарХит", в столице жители, желающие приобрести квартиру, начали оставлять у дома Долиной символические предметы — игрушки, тапочки и другие вещи, ассоциирующиеся с домашним уютом. Такой ритуал, по мнению горожан, помогает сделать сделку успешной и привлечь удачу.

В социальных сетях этот феномен привлёк внимание. Пользователи шутят, превращая певицу в персонажа Гринча, "похитителя новоселья", и создают десятки мемов на эту тему. Подобные интернет-шутки одновременно веселят и поднимают интерес к ситуации с недвижимостью в Хамовниках, где певица продавала квартиру.

Схема мошенничества с квартирой

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках. Сумма сделки составила более 200 миллионов рублей. Однако деньги были переведены аферистам. Артистка попалась на уловку мошенников.

После обнаружения преступления полиция задержала курьера и держателей карт, на которые переводились похищенные средства. Несмотря на это, правоохранительные органы смогли вернуть часть средств и начать процедуру оспаривания сделки.

Судебные разбирательства

Лариса Долина потребовала признать сделку с продажей квартиры недействительной. Суды трёх инстанций встали на её сторону, подтвердив, что продажа была проведена под влиянием мошенников. В результате покупательница — мать-одиночка Полина Лурье — осталась без квартиры и без денег.

27 ноября 2025 года Второй кассационный суд окончательно оставил право собственности на квартиру в Хамовниках за Ларисой Долиной. Жалоба Полины Лурье была отклонена, однако её адвокат заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Плюсы и минусы известных личностей в недвижимости

Публичные личности часто сталкиваются с повышенным вниманием и рисками при сделках с недвижимостью:

Плюсы:
• Высокая узнаваемость позволяет быстро привлечь внимание к сделке.
• СМИ оперативно освещают события, что повышает контроль и прозрачность.
• Общественный резонанс помогает выявить мошенников и предотвратить новые случаи.

Минусы:
• Репутация и личные финансы могут пострадать.
• Публичность увеличивает количество случаев мошенничества.
• Длительные судебные разбирательства создают стресс и финансовую нагрузку.

Сравнение способов мошенничества при сделках с недвижимостью

  1. Использование поддельных документов — мошенники часто предоставляют фальшивые справки или доверенности.

  2. Введение в заблуждение через "представителей органов" — жертвы верят, что имеют дело с полицией или банком.

  3. Сложные схемы перевода денег — переводы через курьеров или сомнительные счета.

  4. Давление на жертву и спешка с подписанием документов.

Как безопасно продавать или покупать квартиру

  1. Проверяйте личности всех участников сделки через официальные базы данных.

  2. Никогда не переводите крупные суммы средств третьим лицам без юридического оформления.

  3. Обратитесь к профессиональному юристу или нотариусу на каждом этапе сделки.

  4. Сохраняйте доказательства всех документов и переписок, связанных с покупкой или продажей.

  5. При малейших сомнениях о легальности операции — приостанавливайте сделку.

Популярные вопросы о безопасности сделок с недвижимостью

Что делать, если попался на мошенников при продаже квартиры?
Обратиться в полицию и судебные органы, предоставить все доказательства.

Можно ли вернуть деньги при мошенничестве?
Частично — через судебное признание сделки недействительной или возврат украденных средств.

Как определить, что покупатель или продавец ненадёжен?
Признаки: давление, поспешность, требования перевода денег на сторонние счета, сомнительные документы.

Заключение

Ситуация с Ларисой Долиной показывает, насколько важно тщательно проверять сделки с недвижимостью, даже если речь идёт о публичной личности. Скандал с "похищением" средств стал уроком для всех участников рынка. Мемы и шутки в соцсетях лишь подчёркивают общественный интерес к подобным случаям и напоминают, что доверие и осторожность при крупных сделках остаются ключевыми.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
