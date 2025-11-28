Стихийный мемориал: почему к дому Ларисы Долиной понесли игрушки и тапочки

У дома Ларисы Долиной появилась стена, куда приносят тапочки и игрушки

4:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Москве появилась "стена Долиной". Люди приносят символы уюта и оставляют их перед домом певицы Ларисы Долиной после скандального судебного разбирательства с квартирой звезды.

Фото: ВК-аккаунт Ларисы Долиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Лариса Долина

Как пишет "СтарХит", в столице жители, желающие приобрести квартиру, начали оставлять у дома Долиной символические предметы — игрушки, тапочки и другие вещи, ассоциирующиеся с домашним уютом. Такой ритуал, по мнению горожан, помогает сделать сделку успешной и привлечь удачу.

В социальных сетях этот феномен привлёк внимание. Пользователи шутят, превращая певицу в персонажа Гринча, "похитителя новоселья", и создают десятки мемов на эту тему. Подобные интернет-шутки одновременно веселят и поднимают интерес к ситуации с недвижимостью в Хамовниках, где певица продавала квартиру.

Схема мошенничества с квартирой

В августе 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках. Сумма сделки составила более 200 миллионов рублей. Однако деньги были переведены аферистам. Артистка попалась на уловку мошенников.

После обнаружения преступления полиция задержала курьера и держателей карт, на которые переводились похищенные средства. Несмотря на это, правоохранительные органы смогли вернуть часть средств и начать процедуру оспаривания сделки.

Судебные разбирательства

Лариса Долина потребовала признать сделку с продажей квартиры недействительной. Суды трёх инстанций встали на её сторону, подтвердив, что продажа была проведена под влиянием мошенников. В результате покупательница — мать-одиночка Полина Лурье — осталась без квартиры и без денег.

27 ноября 2025 года Второй кассационный суд окончательно оставил право собственности на квартиру в Хамовниках за Ларисой Долиной. Жалоба Полины Лурье была отклонена, однако её адвокат заявил о намерении обжаловать решение в Верховном суде.

Плюсы и минусы известных личностей в недвижимости

Публичные личности часто сталкиваются с повышенным вниманием и рисками при сделках с недвижимостью:

Плюсы:

• Высокая узнаваемость позволяет быстро привлечь внимание к сделке.

• СМИ оперативно освещают события, что повышает контроль и прозрачность.

• Общественный резонанс помогает выявить мошенников и предотвратить новые случаи.

Минусы:

• Репутация и личные финансы могут пострадать.

• Публичность увеличивает количество случаев мошенничества.

• Длительные судебные разбирательства создают стресс и финансовую нагрузку.

Сравнение способов мошенничества при сделках с недвижимостью

Использование поддельных документов — мошенники часто предоставляют фальшивые справки или доверенности. Введение в заблуждение через "представителей органов" — жертвы верят, что имеют дело с полицией или банком. Сложные схемы перевода денег — переводы через курьеров или сомнительные счета. Давление на жертву и спешка с подписанием документов.

Как безопасно продавать или покупать квартиру

Проверяйте личности всех участников сделки через официальные базы данных. Никогда не переводите крупные суммы средств третьим лицам без юридического оформления. Обратитесь к профессиональному юристу или нотариусу на каждом этапе сделки. Сохраняйте доказательства всех документов и переписок, связанных с покупкой или продажей. При малейших сомнениях о легальности операции — приостанавливайте сделку.

Популярные вопросы о безопасности сделок с недвижимостью

Что делать, если попался на мошенников при продаже квартиры?

Обратиться в полицию и судебные органы, предоставить все доказательства.

Можно ли вернуть деньги при мошенничестве?

Частично — через судебное признание сделки недействительной или возврат украденных средств.

Как определить, что покупатель или продавец ненадёжен?

Признаки: давление, поспешность, требования перевода денег на сторонние счета, сомнительные документы.

Заключение

Ситуация с Ларисой Долиной показывает, насколько важно тщательно проверять сделки с недвижимостью, даже если речь идёт о публичной личности. Скандал с "похищением" средств стал уроком для всех участников рынка. Мемы и шутки в соцсетях лишь подчёркивают общественный интерес к подобным случаям и напоминают, что доверие и осторожность при крупных сделках остаются ключевыми.