Красивая же девка была: почему Ксения Собчак считает, что год лошади — это её год

Ксения Собчак готовится торжественно встретить год лошади

Журналистка Ксения Собчак рассказала о подготовке к году лошади, символике знака и своих планах на праздник, сочетая юмор и культурные традиции.

Журналистка Ксения Собчак

Собчак поделилась своими планами на предстоящий год лошади, отмечая, что готовится к нему с особым энтузиазмом. Журналистка в социальных сетях рассуждает о своей внешности и символике знака, а также делится наблюдениями о восточном календаре.

Ксения Собчак и подготовка к году лошади

Журналистка с юмором и иронией рассказала о подготовке к грядущему году по китайскому календарю. Несмотря на то, что по гороскопу она петух, Ксения с особенным трепетом стоит на пороге года лошади.

"Я уже вовсю готовлюсь к "своему" году, хотя по китайскому гороскопу я петух. Но год-то мой. По праву ваших (остроумных) шуток, которые со мной всю жизнь. И, кстати, смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была, а вы всё "лошадь-лошадь", несправедливо!" — написала Собчак в социальных сетях.

Она подчеркнула, что нашла для себя самых красивых лошадок и планирует использовать их как часть праздничной атмосферы. Журналистка шутливо отмечает, что такой подарок будет идеальным на Новый год.

Почему Собчак называют "лошадью"

Прозвище связано с особенностями анатомического строения её челюсти, на что Ксения реагирует с юмором и не скрывает уверенности в собственной внешности. Она регулярно отвечает на шутки читателей и подписчиков в своём канале, демонстрируя легкость и самоиронию.

Восточный гороскоп включает 12 знаков, и лошадь — седьмой в цикле. Этот знак символизирует свободу, активность, энергию и стремление к новым горизонтам. В китайской традиции лошадь связана с элементом огня и направлением юга, что придает её символике динамичность и яркость.

Особенности китайского Нового года

Новый год в Китае начинается не 1 января, как в григорианском календаре, а с наступлением весны, обычно в конце января или начале февраля. В этот период традиционно проводится множество праздничных мероприятий, символизирующих обновление, рост и движение вперёд.

В каждом знаке восточного гороскопа заложены определённые качества: лошадь символизирует не только физическую активность, но и эмоциональную открытость, способность к лидерству и независимости. Эти характеристики делают предстоящий год особенно значимым для людей, желающих развивать инициативность и решительность.

Сравнение знаков Петуха и Лошади

Петух традиционно ассоциируется с дисциплиной, аккуратностью и точностью. Лошадь характеризуется энергией, свободолюбием и стремлением к приключениям. Петух больше фокусируется на деталях, планировании и стабильности. Лошадь склонна к риску, проявлению инициативы и поиску новых горизонтов.

Плюсы и минусы года лошади

Плюсы:

• Символизирует свободу и движение вперед.

• Содействует развитию инициативности и энергии.

• Способствует открытости и социальным связям.

Минусы:

• Легкая импульсивность может приводить к необдуманным решениям.

• Сильное стремление к свободе иногда конфликтует с обязательствами.

• Эмоциональная возбудимость требует контроля и осознанности.

Советы шаг за шагом: как встретить год лошади

Подготовьте символические элементы: фигурки лошадей, декор и открытки. Обновите домашний интерьер, добавив яркие и энергичные цвета, ассоциирующиеся с огнём и югом. Задумайтесь о новых проектах и целях, планируя движение вперёд. Поддерживайте активный образ жизни, сочетая работу с отдыхом. Включайте элементы творчества и самовыражения, что поможет раскрыть потенциал нового года.

Итоги и выводы

Ксения Собчак с юмором и самоиронией готовится к году лошади. История журналистки показывает, как современное празднование соединяет личный стиль, культурные традиции и любовь к символике. Символ лошади напоминает о необходимости сохранять активность, открытость и стремление к новым горизонтам, что актуально как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.