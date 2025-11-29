Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комнатные растения сократили потребность в удобрениях зимой
После 35 лет макияж требует увлажнения и мягких формул — Лора Геллер
Увеличение ходьбы перед стартом тренировок подготавливает организм
Триптофан впервые найден во внеземных материалах — New-Science
В тропических лесах Азии сокращается численность бинтуронгов
У Тильды Суинтон были в роду знатные шотландцы
Кварцевый скребок гуаша усиливает тонус кожи и снижает отёки
Недосып и стресс признаны препятствием для роста массы тела
Опилки и солома уменьшают избыточную влажность компоста

Красивая же девка была: почему Ксения Собчак считает, что год лошади — это её год

Ксения Собчак готовится торжественно встретить год лошади
4:39
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак рассказала о подготовке к году лошади, символике знака и своих планах на праздник, сочетая юмор и культурные традиции.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: Инстаграм Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Собчак поделилась своими планами на предстоящий год лошади, отмечая, что готовится к нему с особым энтузиазмом. Журналистка в социальных сетях рассуждает о своей внешности и символике знака, а также делится наблюдениями о восточном календаре.

Ксения Собчак и подготовка к году лошади

Журналистка с юмором и иронией рассказала о подготовке к грядущему году по китайскому календарю. Несмотря на то, что по гороскопу она петух, Ксения с особенным трепетом стоит на пороге года лошади.

"Я уже вовсю готовлюсь к "своему" году, хотя по китайскому гороскопу я петух. Но год-то мой. По праву ваших (остроумных) шуток, которые со мной всю жизнь. И, кстати, смотрю на себя в молодости — ну ведь красивая девка была, а вы всё "лошадь-лошадь", несправедливо!" — написала Собчак в социальных сетях.

Она подчеркнула, что нашла для себя самых красивых лошадок и планирует использовать их как часть праздничной атмосферы. Журналистка шутливо отмечает, что такой подарок будет идеальным на Новый год.

Почему Собчак называют "лошадью"

Прозвище связано с особенностями анатомического строения её челюсти, на что Ксения реагирует с юмором и не скрывает уверенности в собственной внешности. Она регулярно отвечает на шутки читателей и подписчиков в своём канале, демонстрируя легкость и самоиронию.

Восточный гороскоп включает 12 знаков, и лошадь — седьмой в цикле. Этот знак символизирует свободу, активность, энергию и стремление к новым горизонтам. В китайской традиции лошадь связана с элементом огня и направлением юга, что придает её символике динамичность и яркость.

Особенности китайского Нового года

Новый год в Китае начинается не 1 января, как в григорианском календаре, а с наступлением весны, обычно в конце января или начале февраля. В этот период традиционно проводится множество праздничных мероприятий, символизирующих обновление, рост и движение вперёд.

В каждом знаке восточного гороскопа заложены определённые качества: лошадь символизирует не только физическую активность, но и эмоциональную открытость, способность к лидерству и независимости. Эти характеристики делают предстоящий год особенно значимым для людей, желающих развивать инициативность и решительность.

Сравнение знаков Петуха и Лошади

  1. Петух традиционно ассоциируется с дисциплиной, аккуратностью и точностью.

  2. Лошадь характеризуется энергией, свободолюбием и стремлением к приключениям.

  3. Петух больше фокусируется на деталях, планировании и стабильности.

  4. Лошадь склонна к риску, проявлению инициативы и поиску новых горизонтов.

Плюсы и минусы года лошади

Плюсы:
• Символизирует свободу и движение вперед.
• Содействует развитию инициативности и энергии.
• Способствует открытости и социальным связям.

Минусы:
• Легкая импульсивность может приводить к необдуманным решениям.
• Сильное стремление к свободе иногда конфликтует с обязательствами.
• Эмоциональная возбудимость требует контроля и осознанности.

Советы шаг за шагом: как встретить год лошади

  1. Подготовьте символические элементы: фигурки лошадей, декор и открытки.

  2. Обновите домашний интерьер, добавив яркие и энергичные цвета, ассоциирующиеся с огнём и югом.

  3. Задумайтесь о новых проектах и целях, планируя движение вперёд.

  4. Поддерживайте активный образ жизни, сочетая работу с отдыхом.

  5. Включайте элементы творчества и самовыражения, что поможет раскрыть потенциал нового года.

Итоги и выводы

Ксения Собчак с юмором и самоиронией готовится к году лошади. История журналистки показывает, как современное празднование соединяет личный стиль, культурные традиции и любовь к символике. Символ лошади напоминает о необходимости сохранять активность, открытость и стремление к новым горизонтам, что актуально как в личной жизни, так и в профессиональной сфере.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Наука и техника
3I/ATLAS идёт на сближение с Землёй — астрономы
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Наука и техника
В Бенгальском заливе течения отклоняются влево от ветра — NOAA
Популярное
Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький

Ваш смартфон на Android вдруг начал тормозить, как старый велосипед на подъеме, а обновление до Android 16 манит новыми фишками, но пугает риском еще большего замедления.

Android задыхается от мусора: один клик — и телефон работает, как новенький
Старые новогодние украшения можно передать в музей
Хлам, который крадёт новогоднее настроение: 5 вещей в доме, от которых тяжелеет воздух
Пробег им только на пользу: легендарные моторы переживают полмиллиона и скрывают неожиданный ресурс
Спутники связи получили зелёный свет: Россия готовит прорыв, о котором пока молчат
Казахстан и Турция не заметили атаку украинских дронов в Чёрном море Любовь Степушова Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев
Водителям не вернули надежду на справедливость: в Госдуме предложили не отменять штрафы с неправильных камер
Живот тает быстрее льда: шесть движений, которые запускают пресс, даже если он спит годами
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Монстр длиной 2,4 метра поднялся со дна Миссисипи: его появление стало знаком, который давно ждали
Последние материалы
У Тильды Суинтон были в роду знатные шотландцы
Кварцевый скребок гуаша усиливает тонус кожи и снижает отёки
Недосып и стресс признаны препятствием для роста массы тела
Опилки и солома уменьшают избыточную влажность компоста
Луковая начинка придаёт бутербродам хрустящую текстуру — кулинары
Бельгия предлагает использовать замороженные активы России при соблюдении условий
Changan Uni-V возглавил аварийный антирейтинг — Autonews
Самодельные бомбочки для чистки унитаза готовят из соды и мыла — Malatec
Врач заявил об отсутствии пользы коллагеновых добавок — Александр Быканов
Панды используют палочки в качестве инструментов — исследователи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.